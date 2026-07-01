КОНТРИБУЦИЯ

1) Принудительные денежные и натуральные поборы с населения, производимые неприятелем во время войны на захваченной им территории; 2) Де­неж­ные сум­мы, вы­пла­чи­вае­мые по­бе­ж­дён­ным го­су­дар­ст­вом по­бе­ди­те­лю по­сле окон­ча­ния войны.

И в том и в др. зна­че­нии К. ши­ро­ко прак­ти­ко­ва­лась в вой­нах всех вре­мён и рас­смат­ри­ва­лась как без­ус­лов­ное «пра­во по­бе­ди­те­ля», вы­те­каю­щее из са­мо­го фак­та по­бе­ды вне за­ви­си­мо­сти от дей­ст­ви­тель­ной ви­нов­но­сти по­бе­ж­дён­но­го. С кон. 18 в. К. ста­но­вит­ся не­из­мен­ным ус­ло­ви­ем мир­ных до­го­во­ров как об­щее обя­за­тель­ст­во по­бе­ж­дён­но­го уп­ла­тить по­бе­ди­те­лю оп­ре­де­лён­ную сум­му, кро­ме взы­ска­ний, про­из­ве­дён­ных с на­се­ле­ния во вре­мя вой­ны. С це­лью ог­ра­ни­чить безу­держ­ный гра­бёж на­се­ле­ния бы­ли раз­ра­бо­та­ны ста­тьи 47–51 Га­аг­ской кон­вен­ции 1907 «О за­ко­нах и обы­ча­ях су­хо­пут­ной вой­ны», ко­то­рые ог­ра­ни­чи­ли взи­ма­ние К. Од­на­ко во вре­мя 1-й и 2-й ми­ро­вых войн эти ста­тьи гру­бо на­ру­ша­лись, хо­тя ещё при раз­ра­бот­ке Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 стра­ны Ан­тан­ты бы­ли вы­ну­ж­де­ны фор­маль­но от­ка­зать­ся от К., за­ме­нив её ре­па­ра­ция­ми. В совр. ме­ж­ду­нар. пра­ве прак­ти­ка К. ис­клю­ча­ет­ся.

Автор статьи: В. А. Ба­риш­по­лец.

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