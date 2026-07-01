КОНТРИБУЦИЯ
1) Принудительные денежные и натуральные поборы с населения, производимые неприятелем во время войны на захваченной им территории; 2) Денежные суммы, выплачиваемые побеждённым государством победителю после окончания войны.
И в том и в др. значении К. широко практиковалась в войнах всех времён и рассматривалась как безусловное «право победителя», вытекающее из самого факта победы вне зависимости от действительной виновности побеждённого. С кон. 18 в. К. становится неизменным условием мирных договоров как общее обязательство побеждённого уплатить победителю определённую сумму, кроме взысканий, произведённых с населения во время войны. С целью ограничить безудержный грабёж населения были разработаны статьи 47–51 Гаагской конвенции 1907 «О законах и обычаях сухопутной войны», которые ограничили взимание К. Однако во время 1-й и 2-й мировых войн эти статьи грубо нарушались, хотя ещё при разработке Версальского мирного договора 1919 страны Антанты были вынуждены формально отказаться от К., заменив её репарациями. В совр. междунар. праве практика К. исключается.
Автор статьи: В. А. Баришполец.