КОНТРФОРС
КОНТРФОРС - сертикальная опора, усиливающая основную несущую конструкцию.
Контрфорс воспринимает главным образом горизонтальные усилия (распор от сводов, перекрывающих сооружение; давление грунта на подпорные стенки; гидростатич. давление на основание плотины и т. п.). Контрфорс бывают каменные, бетонные, железобетонные; их сечение, как правило, увеличивается (ступенчато или равномерно) по мере приближения к основанию. Плотины с Контрфорса называются контрфорсными (см. Контрфорсная плотина).
Контрфорс впервые встречаются в архитектуре древней Месопотамии (храмы Эреду, вторая половиа IV тысячилетия до н. э.), но широкое конструктивное применение впервые находят в Древнем Риме (базилика Максенция в Риме, IV век). Использовались в византийской и романской архитектуре.
Контрфорс в сочетании с аркбутаном является одним из основополагающих элементов архитектурные системы готики. Контрфорс может быть оформлен рельефами, статуями и пр.; несколько расположенных последовательно контрфорс могут задавать ритм членений стены, чередоваться с нишами и т. д., выступая как организующий элемент декора сооружения.
При реставрации памятников архитектуры контрфорс применяются для укрепления стен построек.
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