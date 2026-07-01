КОНТРФОРС

КОНТРФОРС - сертикальная опора, усиливающая основную несущую конструкцию.

Контрфорс вос­при­ни­ма­ет главным образом го­ри­зон­таль­ные уси­лия (рас­пор от сво­дов, пе­ре­кры­ваю­щих со­ору­же­ние; дав­ле­ние грун­та на под­пор­ные стен­ки; гид­ро­ста­тич. дав­ле­ние на ос­но­ва­ние пло­ти­ны и т. п.). Контрфорс бы­ва­ют ка­мен­ные, бе­тон­ные, же­ле­зо­бе­тон­ные; их се­че­ние, как пра­ви­ло, уве­ли­чи­ва­ет­ся (сту­пен­ча­то или рав­но­мер­но) по ме­ре при­бли­же­ния к ос­но­ва­нию. Пло­ти­ны с Контрфорса на­зы­ва­ют­ся контр­форс­ны­ми (см. Контр­форс­ная пло­ти­на).

Контрфорс впер­вые встре­ча­ют­ся в ар­хи­тек­ту­ре древ­ней Ме­со­по­та­мии (хра­мы Эре­ду, вторая половиа IV тысячилетия до н. э.), но ши­ро­кое кон­ст­рук­тив­ное при­ме­не­ние впер­вые на­хо­дят в Древ­нем Ри­ме (ба­зи­ли­ка Мак­сен­ция в Ри­ме, IV век). Ис­поль­зо­ва­лись в ви­зантийской и ро­ман­ской ар­хи­тек­ту­ре.

Контрфорс в со­чета­нии с арк­бу­та­ном яв­ля­ет­ся од­ним из ос­но­во­по­ла­гаю­щих эле­мен­тов ар­хитектурные сис­те­мы го­ти­ки . Контрфорс мо­жет быть оформ­лен рель­е­фа­ми, ста­туя­ми и пр.; несколько рас­по­ло­жен­ных по­сле­до­ва­тель­но контрфорс мо­гут за­да­вать ритм чле­не­ний сте­ны, че­ре­до­вать­ся с ни­ша­ми и т. д., вы­сту­пая как ор­га­ни­зую­щий эле­мент де­ко­ра со­ору­же­ния.

При рес­тав­ра­ции па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры контрфорс при­ме­ня­ют­ся для ук­ре­п­ле­ния стен по­стро­ек.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)