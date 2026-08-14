КОНТРEРАС ГЛОРИЯ
КОНТРEРАС ГЛОРИЯ - мексиканская танцовщица и хореограф.
В Мехико обучалась танцу в школе бывшей балерины Парижской оперы Н. Дамбре, в 1950-1955 годы танцевала в её труппе «Нельси Дамбре балле». В 1955-1956 годы в Королевском балете Виннипега (Канада). С 1956 году в Нью-Йорке, училась на курсах усовершенствования в Школе Американского балета у А.Н. Обухова, П.Н. Владимирова, Ф.Л. Дубровской, М. Стюарт.
В 1958 году организовала труппу «Mexico Lindo» и начала сочинять миниатюры. Её поддержал Дж. Баланчин, назначив стипендию и курируя её хореографические опыты. В 1962 году Г. Контрерас создала в Нью-Йорке труппу «Контрерас данс компани», параллельно как хореограф-постановщик работала в театрах Чили, Канады, Кубы, Аргентины, Бразилии и в труппе Баланчина. С 1969 года в Мехико.
C 1970 года руководит труппой «Хореографическая мастерская» при Национальном автономном университете Мексики.
В 1988 году закончила карьеру танцовщицы.
Г. Контрерас - первый хореограф, создавший в Мексике авторский балетный театр. Использует разл. виды танцевальной техники, отдавая приоритет классическому танцу.
Ставит балеты-симфонии на музыкальных европейских композиторов - Дж.Б. Перголези («Танцы для женщин», 1970 год), Э. Вареза («Интегралы», 1971 год), И.С. Баха («Кончерто ре» на музыкльного Концерта ре минор, 1978 год; «Гольдберг-вариации», 1999 год), И.Ф. Стравинского («Симфония псалмов», 1981 год), К. Дебюсси («Море», 1986 год), В.А. Моцарта («Реквием», 1993 год), Г. Малера («Песни об умерших детях», 1994 год), П.И. Чайковского («Воспоминание», 1995 год); сюжетные балеты: «Уапанго» Х.П. Монкайо (1958 год), «Сенсемайя» С. Ревуэльтаса (1965 год), «Образы пятого солнца» Ф. Ибарра (1984 год), «Мексиканские пьесы» М. Понсе и «Ромео и Джульетта» Чайковского (оба 1993 году), «Весна священная» (1994 год) и «Жар-птица» (1995 год) Стравинского, «Фантастическая симфония» Г. Берлиоза (1997 год), «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского (2002 год); сакральные действа на основе библейских сюжетов и духовной музыки: «Иегова» на музыку Г. де Машо (1962 год), «Canticum Sacrum» (1974 год) и «Реквием для поэта» (1977 год) на музыку Стравинского, «Магнификат» на муз. Баха (1990 год), «Псалмы первозданные» Р.Л. Морено (1995 год) и др.
В 1996 году в Театре оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории Б. Контреранс осуществила постановку программы миниатюр «Виват, Мексика!». Изучала методику А.Я. Вагановой, автор книг по обучению классическлму танцу. В 2003 году избрана в Академию выдающихся деятелей Мексики.
Сочинения:
Ballet Paso a Paso. Primer y Segundo grado. Méx., 1990–1993. Vol. 1–2;
Contrologia. Un sistema completo de ejercicios para hombres y mujeres. 2 ed. Méx., 1997