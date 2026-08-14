КОНТРEРАС ГЛОРИЯ

КОНТРEРАС ГЛОРИЯ - мексиканская танцовщица и хореограф.

В Ме­хи­ко обу­ча­лась тан­цу в шко­ле быв­шей ба­ле­ри­ны Па­риж­ской опе­ры Н. Дам­бре, в 1950-1955 годы тан­це­ва­ла в её труп­пе «Нель­си Дам­бре бал­ле». В 1955-1956 годы в Ко­ро­лев­ском ба­ле­те Вин­нипе­га (Ка­на­да). С 1956 году в Нью-Йор­ке, учи­лась на кур­сах усо­вер­шен­ст­во­ва­ния в Шко­ле Аме­ри­кан­ско­го ба­ле­та у А.Н. Обу­хо­ва, П.Н. Вла­ди­ми­ро­ва, Ф.Л. Дуб­ров­ской, М. Стю­арт.

В 1958 году ор­га­ни­зо­ва­ла труп­пу «Mexico Lindo» и на­ча­ла со­чи­нять ми­ниа­тю­ры. Её под­дер­жал Дж. Ба­лан­чин, на­зна­чив сти­пен­дию и ку­ри­руя её хо­рео­гра­фические опы­ты. В 1962 году Г. Контрерас соз­да­ла в Нью-Йор­ке труп­пу «Кон­тре­рас данс ком­па­ни», па­рал­лель­но как хо­рео­граф-по­ста­нов­щик ра­бо­та­ла в те­ат­рах Чи­ли, Ка­на­ды, Ку­бы, Ар­ген­ти­ны, Бра­зи­лии и в труп­пе Ба­лан­чи­на. С 1969 года в Ме­хи­ко.

C 1970 года ру­ко­во­дит труп­пой «Хо­рео­гра­фи­че­ская мас­тер­ская» при Национальном ав­то­ном­ном университете Мек­си­ки.

В 1988 году за­кон­чи­ла карь­е­ру тан­цов­щи­цы.

Г. Контрерас - пер­вый хо­рео­граф, соз­дав­ший в Мек­си­ке ав­тор­ский ба­лет­ный те­атр. Ис­поль­зу­ет разл. ви­ды тан­це­валь­ной тех­ни­ки, от­да­вая при­ори­тет клас­сическому тан­цу.

Ста­вит ба­ле­ты-сим­фо­нии на музыкальных ев­ропейских ком­по­зи­то­ров - Дж.Б. Пер­го­ле­зи («Тан­цы для жен­щин», 1970 год), Э. Ва­ре­за («Ин­те­гра­лы», 1971 год), И.С. Ба­ха («Кончер­то ре» на музыкльного Кон­цер­та ре ми­нор, 1978 год; «Гольд­берг-ва­риа­ции», 1999 год), И.Ф. Стра­вин­ско­го («Сим­фо­ния псал­мов», 1981 год), К. Де­бюс­си («Мо­ре», 1986 год), В.А. Мо­цар­та («Ре­к­ви­ем», 1993 год), Г. Ма­ле­ра («Пес­ни об умер­ших де­тях», 1994 год), П.И. Чай­ков­ско­го («Воспоминание», 1995 год); сю­жет­ные ба­ле­ты: «Уа­пан­го» Х.П. Мон­кайо (1958 год), «Сен­се­майя» С. Ре­ву­эль­та­са (1965 год), «Об­ра­зы пя­то­го солн­ца» Ф. Ибар­ра (1984 год), «Мек­си­кан­ские пье­сы» М. Пон­се и « Ро­мео и Джуль­ет­та » Чай­ков­ско­го (оба 1993 году), «Вес­на свя­щен­ная» (1994 год) и «Жар-пти­ца» (1995 год) Стра­вин­ско­го, «Фан­та­сти­че­ская сим­фо­ния» Г. Бер­лио­за (1997 год), «Кар­тин­ки с вы­став­ки» М.П. Му­сорг­ско­го (2002 год); са­краль­ные дей­ст­ва на ос­но­ве биб­лей­ских сю­же­тов и ду­хов­ной му­зы­ки: «Ие­го­ва» на музыку Г. де Ма­шо (1962 год), «Canticum Sacrum» (1974 год) и «Ре­к­ви­ем для по­эта» (1977 год) на музыку Стра­вин­ско­го, «Маг­ни­фи­кат» на муз. Ба­ха (1990 год), «Псал­мы пер­во­здан­ные» Р.Л. Мо­ре­но (1995 год) и др.

В 1996 году в Те­ат­ре опе­ры и ба­ле­та Санкт-Пе­тербургской кон­сер­ва­то­рии Б. Контреранс осу­ще­ст­ви­ла по­ста­нов­ку про­грам­мы ми­ниа­тюр «Ви­ват, Мек­си­ка!». Изу­ча­ла ме­то­ди­ку А.Я. Ва­га­но­вой, ав­тор книг по обу­че­нию клас­сическлму тан­цу. В 2003 году из­бра­на в Ака­де­мию вы­даю­щих­ся дея­те­лей Мек­си­ки.

Сочинения:

Ballet Paso a Paso. Primer y Segundo grado. Méx., 1990–1993. Vol. 1–2;

Contro­lo­gia. Un sistema completo de ejer­cicios para hombres y mujeres. 2 ed. Méx., 1997