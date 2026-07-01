КОНТРДАНС

КОНТРДАНС - старинный парный танец.

В контрдасе мо­жет уча­ст­во­вать лю­бое ко­ли­че­ст­во пар, об­ра­зуя круг или две про­ти­во­по­лож­ные ли­нии тан­цую­щих. Упот­ре­би­тель­ные музыкальные раз­ме­ры: 24, 68, темп ожив­лён­ный и бы­стрый. Воз­ник в Анг­лии; пер­вые музыкальные об­ра­бот­ки, при­над­ле­жа­щие Дж. Плей­фор­ду, опуб­ли­ко­ва­ны в сборнике «Анг­лий­ский тан­це­валь­ный учи­тель» («The English dancing master», 1651 год, мно­го­крат­но пе­ре­из­да­вал­ся до 1728 года).

В конца XVII века поя­вил­ся в Ни­дер­лан­дах и Фран­ции, наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние по­лу­чил здесь в 1750-1760-х годах.

В XVIII-XIX веках стал по­пу­ляр­ным баль­ным тан­цем в раз­ных стра­нах Ев­ро­пы (в т. ч. в Рос­сии); обыч­но его тан­це­ва­ли по­сле ме­ну­эта . То­гда же воз­ник­ли мно­го­численные раз­но­вид­но­сти котрданса: кад­риль, эко­сез, анг­лез, там­пет, лан­сье, ко­тиль­он, мат­ре­дур и др. В середине XIX века котрданс ут­ра­тил по­пу­ляр­ность, но со­хра­нял­ся в народном бы­ту (Анг­лия, Шот­лан­дия).

Контрданс ис­поль­зо­вал­ся в ка­че­ст­ве за­клю­чительного но­ме­ра в ба­ле­тах (опе­ра-ба­лет «По­ли­мния», ба­ле­ты « Пиг­ма­ли­он », «Зе­фир» Ж.Ф. Ра­мо; «Тво­ре­ния Про­ме­тея» Л. ван Бет­хо­ве­на), вво­дил­ся в опе­ру («Дон Жу­ан» В.А. Мо­цар­та, «Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го ).

Ме­ло­дии контрданса час­то слу­жи­ли те­ма­ми для ин­ст­ру­мен­таль­ных ва­риа­ций, в тем­пе и ха­рак­те­ре контрданса на­пи­са­ны многие фи­на­лы клас­сических сим­фо­ний; 12 контрданс для ор­ке­ст­ра соз­дал Бет­хо­вен. Многие ме­ло­дии котрдаса под­тек­сто­вы­ва­лись, пре­вра­ща­ясь в мас­со­вые пес­ни (напр., «Ça ira» - пес­ня Французской ре­во­лю­ции XVIII века), пес­ни в бал­лад­ных опе­рах, во­де­виль­ные ку­пле­ты.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)