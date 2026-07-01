КОНТРДАНС
КОНТРДАНС - старинный парный танец.
В контрдасе может участвовать любое количество пар, образуя круг или две противоположные линии танцующих. Употребительные музыкальные размеры: 24, 68, темп оживлённый и быстрый. Возник в Англии; первые музыкальные обработки, принадлежащие Дж. Плейфорду, опубликованы в сборнике «Английский танцевальный учитель» («The English dancing master», 1651 год, многократно переиздавался до 1728 года).
В конца XVII века появился в Нидерландах и Франции, наибольшее распространение получил здесь в 1750-1760-х годах.
В XVIII-XIX веках стал популярным бальным танцем в разных странах Европы (в т. ч. в России); обычно его танцевали после менуэта. Тогда же возникли многочисленные разновидности котрданса: кадриль, экосез, англез, тампет, лансье, котильон, матредур и др. В середине XIX века котрданс утратил популярность, но сохранялся в народном быту (Англия, Шотландия).
Контрданс использовался в качестве заключительного номера в балетах (опера-балет «Полимния», балеты «Пигмалион», «Зефир» Ж.Ф. Рамо; «Творения Прометея» Л. ван Бетховена), вводился в оперу («Дон Жуан» В.А. Моцарта, «Евгений Онегин» П.И. Чайковского).
Мелодии контрданса часто служили темами для инструментальных вариаций, в темпе и характере контрданса написаны многие финалы классических симфоний; 12 контрданс для оркестра создал Бетховен. Многие мелодии котрдаса подтекстовывались, превращаясь в массовые песни (напр., «Ça ira» - песня Французской революции XVIII века), песни в балладных операх, водевильные куплеты.
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