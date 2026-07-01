КОНТРАСИГНАТУРА, КОНТРАССИГНАЦИЯ
КОНТРАСИГНАТУРА, КОНТРАССИГНАЦИЯ (от лат. сontra - против и signo или assigno - подписывать) - в ряде стран подписание премьер-министром или уполномоченным министром нормативного акта главы государства, придающее этому акту юридическую силу.
Контрасигнатура применяется там, где есть «слабый» по реализации числящихся за ним в конституции полномочий глава государства (монарх или президент), - в парламентарных республиках и парламентарных монархиях, иногда в президентско-парламентарных и парламентарно-президентских республиках, и означает, что правительство берёт на себя политическую и юридическую ответственность за правовой акт главы государства. Таким образом, контрасигнатура - юридическая предпосылка неответственности главы государства, подписавшего данный правовой акт как глава государства, а не как его автор. Акты, принимаемые главой государства в порядке самостоятельного осуществления им своих особых (дискреционных) полномочий, контрасигнатуру не требуют.
Один из первых прецедентов введения контрасигнатуры в законодательную практику – Акт об устроении, принятый английским парламентом в 1701 году. Институт контрасигнатуры закрепляется в конституции [например, в ФРГ (республика), Японии (монархия) и др.]. В некоторых странах, где действуют обычаи англосаксонского права [в Великобритании (монархия), в Индии (республика) и др.], контрасигнатура имеет устный характер двухстороннего согласия главы государства и премьер-министра.
В Российской Федерации институт контрасигнатуры не применяется.