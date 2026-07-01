КОНТРАСИГНАТУРА, КОНТРАССИГНАЦИЯ

КОНТРАСИГНАТУРА, КОНТРАССИГНАЦИЯ (от лат. сontra - против и signo или assigno - подписывать) - в ря­де стран под­пи­са­ние пре­мьер-ми­ни­ст­ром или упол­но­мо­чен­ным ми­ни­ст­ром нор­ма­тив­но­го ак­та гла­вы го­су­дар­ст­ва, при­даю­щее это­му ак­ту юри­дическую си­лу.

Контрасигнатура при­ме­ня­ет­ся там, где есть «сла­бый» по реа­ли­за­ции чис­ля­щих­ся за ним в кон­сти­ту­ции пол­но­мо­чий гла­ва го­су­дар­ст­ва ( мо­нарх или пре­зи­дент), - в пар­ла­мен­тар­ных рес­пуб­ли­ках и пар­ла­мен­тар­ных мо­нар­хи­ях, ино­гда в пре­зи­дент­ско-пар­ла­мен­тар­ных и пар­ла­мен­тар­но-пре­зи­дент­ских рес­пуб­ли­ках, и оз­на­ча­ет, что пра­ви­тель­ст­во бе­рёт на се­бя по­ли­тическую и юри­дическую от­вет­ст­вен­ность за пра­во­вой акт гла­вы го­су­дар­ст­ва. Та­ким об­ра­зом, контрасигнатура - юри­дическая пред­по­сыл­ка не­от­вет­ст­вен­но­сти гла­вы го­су­дар­ст­ва, под­пи­сав­ше­го дан­ный пра­во­вой акт как гла­ва го­су­дар­ст­ва, а не как его ав­тор. Ак­ты, при­ни­мае­мые гла­вой го­су­дар­ст­ва в по­ряд­ке са­мо­сто­ятельного осу­ще­ст­в­ле­ния им сво­их осо­бых (дис­кре­ци­он­ных) пол­но­мо­чий, контрасигнатуру не тре­бу­ют.

Один из пер­вых пре­це­ден­тов вве­де­ния контрасигнатуры в за­ко­но­дательную прак­ти­ку – Акт об уст­рое­нии, при­ня­тый английским пар­ла­мен­том в 1701 году. Ин­сти­тут контрасигнатуры за­кре­п­ля­ет­ся в кон­сти­ту­ции [например, в ФРГ (рес­пуб­ли­ка), Япо­нии (мо­нар­хия) и др.]. В не­ко­то­рых стра­нах, где дей­ст­ву­ют обы­чаи анг­ло­сак­сон­ско­го пра­ва [в Ве­ли­ко­бри­та­нии (мо­нар­хия), в Ин­дии (рес­пуб­ли­ка) и др.], контрасигнатура име­ет уст­ный ха­рак­тер двух­сто­рон­не­го со­гла­сия гла­вы го­су­дар­ст­ва и пре­мьер-ми­ни­ст­ра.

В Российской Федерации ин­сти­тут контрасигнатуры не при­ме­ня­ет­ся.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)