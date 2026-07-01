КОНТРАПУНКТ

КОНТРАПУНКТ (нем. Kontrapunkt, от лат. punctus contra punctum - точ­ка про­тив точ­ки):

1) Од­но­вре­мен­ное со­че­та­ние двух и бо­лее са­мо­сто­ятельных ме­ло­дических ли­ний в раз­ных го­ло­сах. Тер­ми­ны «кон­тра­пунк­ти­ро­ва­ние», «кон­тра­пунк­ти­че­ское со­еди­не­ние» обо­зна­ча­ют взаи­мо­связь раз­ви­тых и ав­то­ном­но дви­жу­щих­ся го­ло­сов, их со­гла­со­ва­ние по вы­со­те (гар­мо­ни­че­ское) и по вре­ме­ни (мет­ро­рит­ми­че­ское), со­от­не­се­ние по сход­ст­ву (например, в ка­но­не) или кон­тра­сту (в квод­ли­бе­те). Да­же при от­сут­ст­вии ме­ло­дического кон­тра­ста для контрапункта спе­ци­фич­но про­ти­во­пос­тав­ле­ние го­ло­сов: ком­пле­мен­тар­ная рит­ми­ка (с ис­поль­зо­ва­ни­ем вы­дер­жан­ных зву­ков), кос­вен­ное и про­ти­во­по­лож­ное дви­же­ние (см. Го­ло­со­ве­де­ние), не­сов­па­де­ние ак­цен­тов (в том числе син­ко­пы), куль­ми­на­ций, всту­п­ле­ний и ка­ден­ций , ин­ди­ви­дуа­ли­за­ция тем­бров. Ес­ли при по­вто­ре­нии кон­тра­пунк­тического со­еди­не­ния ме­ня­ет­ся со­от­но­ше­ние го­ло­сов, контрапункт на­зы­ва­ет­ся слож­ным (см. Слож­ный кон­тра­пункт). Нор­мы кон­тра­пунк­ти­ро­ва­ния не­оди­на­ко­вы в раз­ных музыкальных сти­лях.

2) Кон­тра­пунк­ти­рую­щий го­лос, при­со­чи­няе­мый к дан­но­му, обыч­но ве­ду­ще­му (например, про­ти­во­сло­же­ние к от­ве­ту в фу­ге).

3) Об­ласть музыкального искусства; то же, что по­ли­фо­ния .

4) На­зва­ние музыкального про­из­ве­де­ния, в ко­то­ром пре­об­ла­да­ет слож­ная кон­тра­пунк­тическая тех­ни­ка - пре­об­ра­зо­ва­ния и пе­ре­ста­нов­ки тем («Ис­кус­ст­во фу­ги» И.С. Ба­ха ; № 11, 19 из «По­ли­фо­ни­че­ской тет­ра­ди» Р.К. Щед­ри­на).

5) В пев­че­ской прак­ти­ке и музыкальной тео­рии ев­ропейского Сред­не­ве­ко­вья и Воз­ро­ж­де­ния обо­зна­че­ние кол­лек­тив­ной им­про­ви­за­ции, ча­ще на ос­но­ве од­но­го но­ти­ро­ван­но­го го­ло­са (те­но­ра).

Иллюстрация:

И.С. Бах. «Ис­кус­ст­во фу­ги». Contrapunctus XV. Кон­тр­а­пунк­ти­че­ское со­еди­не­ние тем в слож­ной фу­ге.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)