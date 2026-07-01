КОНТРАПУНКТ
КОНТРАПУНКТ (нем. Kontrapunkt, от лат. punctus contra punctum - точка против точки):
1) Одновременное сочетание двух и более самостоятельных мелодических линий в разных голосах. Термины «контрапунктирование», «контрапунктическое соединение» обозначают взаимосвязь развитых и автономно движущихся голосов, их согласование по высоте (гармоническое) и по времени (метроритмическое), соотнесение по сходству (например, в каноне) или контрасту (в кводлибете). Даже при отсутствии мелодического контраста для контрапункта специфично противопоставление голосов: комплементарная ритмика (с использованием выдержанных звуков), косвенное и противоположное движение (см. Голосоведение), несовпадение акцентов (в том числе синкопы), кульминаций, вступлений и каденций, индивидуализация тембров. Если при повторении контрапунктического соединения меняется соотношение голосов, контрапункт называется сложным (см. Сложный контрапункт). Нормы контрапунктирования неодинаковы в разных музыкальных стилях.
2) Контрапунктирующий голос, присочиняемый к данному, обычно ведущему (например, противосложение к ответу в фуге).
3) Область музыкального искусства; то же, что полифония.
4) Название музыкального произведения, в котором преобладает сложная контрапунктическая техника - преобразования и перестановки тем («Искусство фуги» И.С. Баха; № 11, 19 из «Полифонической тетради» Р.К. Щедрина).
5) В певческой практике и музыкальной теории европейского Средневековья и Возрождения обозначение коллективной импровизации, чаще на основе одного нотированного голоса (тенора).
Иллюстрация:
И.С. Бах. «Искусство фуги». Contrapunctus XV. Контрапунктическое соединение тем в сложной фуге.