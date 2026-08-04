КОНТРАПОСТ
КОНТРАПОСТ (от итал. contrapposto - противопоставление, контраст) - приём в изобразительном искусстве, расположение человеческой фигуры, при котором нарушается симметрия её частей.
Формула контрапоста, разработанная в древне-греческой статуарной пластике периода ранней классики, представляет собой такую постановку ног фигуры, при которой одна нога является опорной и принимает на себя основную тяжесть корпуса, тогда как другая - слегка отставлена. Соответственно нарушена симметрия и других частей фигуры: на стороне опорной ноги бедро приподнято, в ту же сторону обычно повёрнута и голова. При этом баланс частей тела таков, что вся фигура выглядит максимально устойчивой.
В сочетании с хиазмом контрапост способствует созданию эффекта равновесия, достигаемого миним. мускульными усилиями. При этом само тело не выглядит вялым или расслабленным; свободная нога расположена так, что, не меняя своего положения, она может стать толчковой, отчего и тело, при всём его покое, выглядит готовым прийти в движение.
Формула контрапоста, широко использовавшаяся в античном искусстве, с искажениями применялась в европейской средне-вековой пластике. Была возрождена в эпоху итальянского Ренессанса, когда контрапост стал пониматься в расширенном смысле: не только как противопоставление элементов человеческого тела, но как принцип макс. контраста, необходимый для достижения разнообразия. Крайним выражением ренессансной идеи контрапоста является тип «змеевидной» фигуры (figura serpentinata), появившийся в творчестве Микеланджело и распространившийся в скульптуре и живописи маньеризма.
Иллюстрация:
Контрапост. «Дорифор» («Копьеносец»). Римская копия. С оригинала работы Поликлета из Аргоса (ок. 450 – 440до н .э.). Мрамор. Национальный археологический музей (Неаполь). Архив БРЭ.