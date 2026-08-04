КОНТРАПОСТ

КОНТРАПОСТ (от итал. contrapposto - про­ти­во­пос­тав­ле­ние, кон­траст) - при­ём в изо­бра­зительном искусстве , рас­по­ло­же­ние че­ло­ве­че­ской фи­гу­ры, при ко­то­ром на­ру­шает­ся сим­мет­рия её час­тей.

Фор­му­ла контрапоста, раз­ра­бо­тан­ная в древне-греческой ста­ту­ар­ной пла­сти­ке пе­рио­да ран­ней клас­си­ки, пред­став­ля­ет со­бой та­кую по­ста­нов­ку ног фи­гу­ры, при ко­то­рой од­на но­га яв­ля­ет­ся опор­ной и при­ни­ма­ет на се­бя основную тя­жесть кор­пу­са, то­гда как дру­гая - слег­ка от­став­ле­на. Со­от­вет­ст­вен­но на­ру­ше­на сим­мет­рия и других час­тей фи­гу­ры: на сто­ро­не опор­ной но­ги бед­ро при­под­ня­то, в ту же сто­ро­ну обыч­но по­вёр­ну­та и го­ло­ва. При этом ба­ланс час­тей те­ла та­ков, что вся фи­гу­ра вы­гля­дит мак­си­маль­но ус­той­чи­вой.

В со­че­та­нии с хи­аз­мом контрапост спо­соб­ст­ву­ет соз­да­нию эф­фек­та рав­но­ве­сия, дос­ти­гае­мо­го ми­ним. мус­куль­ны­ми уси­лия­ми. При этом са­мо те­ло не вы­гля­дит вя­лым или рас­слаб­лен­ным; сво­бод­ная но­га рас­по­ло­же­на так, что, не ме­няя сво­его по­ло­же­ния, она мо­жет стать толч­ко­вой, от­че­го и те­ло, при всём его по­кое, вы­гля­дит го­то­вым прий­ти в дви­же­ние.

Фор­му­ла контрапоста, ши­ро­ко ис­поль­зо­вав­шая­ся в ан­тич­ном искусстве, с ис­ка­же­ния­ми при­ме­ня­лась в ев­ропейской средне-вековой пла­сти­ке. Бы­ла воз­ро­ж­де­на в эпо­ху итальянского Ре­нес­сан­са, ко­гда контрапост стал по­ни­мать­ся в рас­ши­рен­ном смыс­ле: не толь­ко как про­ти­во­пос­тав­ле­ние эле­мен­тов че­ло­ве­че­ско­го те­ла, но как прин­цип макс. кон­тра­ста, не­об­хо­ди­мый для дос­ти­же­ния раз­но­об­ра­зия. Край­ним вы­ра­же­ни­ем ре­нес­санс­ной идеи контрапоста яв­ля­ет­ся тип «змее­вид­ной» фи­гу­ры (figura serpentinata), поя­вив­ший­ся в твор­че­ст­ве Ми­ке­ланд­же­ло и рас­про­стра­нив­ший­ся в скульп­ту­ре и жи­во­пи­си мань­е­риз­ма .

Иллюстрация:

Кон­тра­пост. «До­ри­фор» («Копь­е­но­сец»). Рим­ская ко­пия. С ори­ги­на­ла ра­бо­ты По­ли­кле­та из Ар­го­са (ок. 450 – 440до н .э.). Мра­мор. На­цио­наль­ный ар­хео­ло­ги­че­ский му­зей (Неа­поль). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)