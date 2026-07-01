КОНТРАЛЬТО
КОНТРАЛЬТО (итал. contralto) - низкий женский голос.
Диапазон от «фа» («соль») малой октавы до «соль» второй октавы.
Наиболее характерный и выразительный регистр - грудной и отчасти средний (до «ля» первой октавы). Тембр голоса густой, плотный.
Встречается довольно редко, используется главным образом в сольном камерном пении (в хоре может исполнять партию «второго альта»).
Среди оперных партий, написанных для контральто, - Ольга («Евгений Онегин» П.И. Чайковского), Кончаковна («Князь Игорь» А.П. Бородина).
Композиторы иногда писали для контральто партии мальчиков-подростков и юношей: Ваня, Ратмир («Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» М.И. Глинки), Лель («Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова).
Выдающимися певицами-контральто были А.Я. Петрова-Воробьёва, Е.И. Збруева (Россия), К. Ферриер (Великобритания).