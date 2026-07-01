КОНТРАЛЬТО

КОНТРАЛЬТО (итал. contralto) - низ­кий жен­ский го­лос.

Диа­па­зон от «фа» («соль») ма­лой ок­та­вы до «соль» вто­рой ок­та­вы.

Наи­бо­лее ха­рак­тер­ный и вы­ра­зи­тель­ный ре­гистр - груд­ной и от­части сред­ний (до «ля» пер­вой ок­та­вы). Тембр го­ло­са гус­той, плот­ный.

Встре­ча­ет­ся до­воль­но ред­ко, ис­поль­зу­ет­ся главным образом в соль­ном ка­мер­ном пе­нии (в хо­ре мо­жет ис­пол­нять пар­тию «вто­ро­го аль­та»).

Сре­ди опер­ных пар­тий, на­пи­сан­ных для контральто, - Оль­га («Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го ), Кон­ча­ков­на («Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на).

Ком­по­зи­то­ры ино­гда пи­са­ли для контральто пар­тии маль­чи­ков-под­ро­ст­ков и юно­шей: Ва­ня, Рат­мир («Жизнь за ца­ря», «Рус­лан и Люд­ми­ла» М.И. Глин­ки ), Лель («Сне­гу­роч­ка» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва).

Вы­даю­щи­ми­ся пе­ви­ца­ми-контральто бы­ли А.Я. Пет­ро­ва-Во­робь­ё­ва, Е.И. Збруе­ва (Рос­сия), К. Фер­ри­ер (Ве­ли­ко­бри­та­ния).

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