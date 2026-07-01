КОНТРАКТ

КОНТРАКТ (лат. contractus, букв. - стя­ги­ва­ние; сдел­ка, со­гла­ше­ние, до­го­вор) - в рим­ском пра­ве - раз­но­вид­ность до­го­во­ра (con­tra­ctus) - со­гла­ше­ние, при­зна­вае­мое ци­виль­ным пра­вом и поль­зую­ще­е­ся ис­ко­вой за­щи­той.

Контракт (см. Вин­ди­ка­ция, Иск) в от­ли­чие от со­гла­ше­ния (pac­ta), не обес­пе­чен­но­го ис­ко­вой за­щи­той.

Основными ви­да­ми контракта бы­ли ре­аль­ные (ус­та­нав­ли­ваю­щие обя­за­тель­ст­во с пе­ре­да­чей ве­щи - res) и кон­сен­су­аль­ные (ус­та­нав­ли­ваю­щие обя­за­тель­ст­во вслед­ст­вие од­но­го со­гла­ше­ния, без пе­ре­да­чи ве­щи), вер­баль­ные (устные) и лит­те­раль­ные (пись­мен­ные). Кро­ме то­го, вы­де­ля­лись бе­зы­мян­ные (не­по­име­но­ван­ные) контракты (cont­rac­tus in­no­mi­na­ti), ко­то­рые не от­но­си­лись ни к од­но­му из на­зва­нных ви­дов (см. Ла­бе­он ) и ус­та­нав­ли­ва­ли обя­за­тель­ст­во вслед­ст­вие ис­пол­не­ния сто­ро­ной сво­ей обя­зан­но­сти.

В Ко­ди­фи­ка­ции Юс­ти­ниа­на эти контракты бы­ли све­де­ны к 4 груп­пам: do ut des (даю те­бе вещь, что­бы ты в свою оче­редь дал мне вещь), do ut facias (даю те­бе вещь, что­бы ты со­вер­шил для ме­ня дей­ст­вие), facio ut des (со­вер­шаю для те­бя дей­ст­вие, что­бы ты дал мне вещь), facio ut facias (со­вер­шаю для те­бя дей­ст­вие, что­бы ты в свою очередь со­вер­шил дей­ст­вие для ме­ня).

С те­че­ни­ем вре­ме­ни со­гла­ше­ния (pacta) по­лу­чи­ли при­зна­ние пра­вом и ис­ко­вую за­щи­ту - не­ко­то­рые пу­тём при­сое­ди­не­ния их к каким-либо контракты, дру­гие - в пре­тор­ском эдик­те, тре­тьи - в императорском за­ко­но­да­тель­ст­ве по­сле­клас­сической эпо­хи. Де­ле­ние до­го­во­ров на contractus и pac­ta ут­ра­ти­ло зна­че­ние.

В современном пра­ве - контракт то же, что до­го­вор.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)