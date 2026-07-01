КОНТРАКТ
КОНТРАКТ (лат. contractus, букв. - стягивание; сделка, соглашение, договор) - в римском праве - разновидность договора (contractus) - соглашение, признаваемое цивильным правом и пользующееся исковой защитой.
Контракт (см. Виндикация, Иск) в отличие от соглашения (pacta), не обеспеченного исковой защитой.
Основными видами контракта были реальные (устанавливающие обязательство с передачей вещи - res) и консенсуальные (устанавливающие обязательство вследствие одного соглашения, без передачи вещи), вербальные (устные) и литтеральные (письменные). Кроме того, выделялись безымянные (непоименованные) контракты (contractus innominati), которые не относились ни к одному из названных видов (см. Лабеон) и устанавливали обязательство вследствие исполнения стороной своей обязанности.
В Кодификации Юстиниана эти контракты были сведены к 4 группам: do ut des (даю тебе вещь, чтобы ты в свою очередь дал мне вещь), do ut facias (даю тебе вещь, чтобы ты совершил для меня действие), facio ut des (совершаю для тебя действие, чтобы ты дал мне вещь), facio ut facias (совершаю для тебя действие, чтобы ты в свою очередь совершил действие для меня).
С течением времени соглашения (pacta) получили признание правом и исковую защиту - некоторые путём присоединения их к каким-либо контракты, другие - в преторском эдикте, третьи - в императорском законодательстве послеклассической эпохи. Деление договоров на contractus и pacta утратило значение.
В современном праве - контракт то же, что договор.