КОНТРАФАКТУРА
КОНТРАФАКТУРА - подтекстовка вокальной мелодии новыми стихами взамен первоначальных.
Термин «контрафактура» встречается бессистемно со второй половины XV века; введён в научный оборот немецким историком музыки К. Хеннигом, в широкое употребление вошёл благодаря работам Ф. Геннриха (c 1918 года).
Различают 3 вида контрафактуры: переводящая оригинал из высокого эмоционально-тематического регистра в низкий (как правило, при замене литургического или паралитургического текста светским), из низкого в высокий (при замене светского текста церковным) и оставляющая эмоционально-тематический регистр оригинала без изменения.
Один из прообразов контрафактуры - древне-греческих ном (слегка варьируемая в исполнении мелодия-модель, на которую распевались различные по содержанию строфы эпоса). В западно-европейское Средневековье контрафактуру затронула прежде всего одноголосные богослужебные песнопения католиков латинского обряда (см. Григорианский хорал), причём не только формульные напевы (напр., псалмовые тоны), но и относительно развитые мелодии. Так, антифон «Querite primum regnum Dei» («Ищите прежде Царства Божия») в книге «Liber usualis» является К. интроита «Rorate caeli desuper» («О небеса! Источите росу с вышины»).
Распев разных текстов на одну мелодических модель как музыкальо-поэтический приём имеет, по-видимому, общемировое значение. Встречается в славянском календарном фольклоре (песни с формульными напевами), в былинном эпосе, в православной богослужебной музыке (пение «на подобен», см. Знаменный распев) и др. Из того же ряда мелодий-моделей - «тоны» мейстерзингеров и миннезингеров (обыграны Р. Вагнером в его операх «Нюрнбергские мейстерзингеры» и «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге»).
При снижающем переосмыслении оригинал становится близок к пародии (иронической переделке). В «Мессе игроков» (Missa lusorum) из сборника «Бойернские песни» (Carmina Burana, XIII век) общеизвестные церковные напевы перетекстованы в насмешливом и антиклерикальном ключе. Так, интроит «Gaudeamus omnes in Domino» («Возрадуемся в Господе») превратился в «Gaudeamus omnes in Decio» («Возрадуемся в Деции»; Деций - языческий бог игроков в кости), секвенция «Victimae paschali laudes immolent Christiani» («Пасхальной жертве возносят хвалы христиане») выглядит как «Victimae novali zynke ses immolent Deciani» («Новой жертве пятёрки и шестёрки возносят хвалы дециане») и т. п.
При повышающем переосмыслении оригинала взамен оригинальных стихов светской песни сочиняются новые, не имеющие ничего общего с первоначальными; новый текст развивает христианскую тему или приурочен к какому-либо общественно значимому событию. Так, песня трувера Гаса Брюле на традиционную куртуазную тему «Douce dame» («Милая дама») была переделана в кондукт «Pater sancte dictus Lotharius» («Святой отче Лотарий») по случаю интронизации папы Иннокентия III (1198 год); анонимную труверскую песню «Quant li rossignol» («Подобно соловью...») богослов и поэт Филипп Канцлер (XII-XIII века) радикально видоизменил, изложив морализующими стихами в кондукте «Nitimur in vetitum» («Стремимся мы к запретному»).
В ходе формирования протестантского хорала (с первой трети XVI века) контрафактура приобрела массовый характер, лирические и даже фривольные песни намеренно сакрализировались (по известному высказыванию М. Лютера, «дьяволу не надо отдавать все прекрасные мелодии»). Песня «Venus, du und dein Kind» («Венера, ты и твоё дитя») Я. Регнарта стала хоралом «Auf meinen lieben Gott» («На моего любимого Бога уповаю»); песня «Mein Gmüth ist mir verwirret, das macht ein Jungfrau zart» («Я весь в смятенье, тому причиной нежная девица») Х.Л. Хасслера - хоралом «O Haupt voll Blut und Wunden» («Окровавленная и израненная глава» [Спасителя]); песня «A lieta vita» («К весёлой жизни» [нас зовёт любовь]) Дж. Гастольди - хоралом «In dir ist Freude» («В Тебе моя радость»).
Показательно название песенного сборника, опубликованного в 1571 году во Франкфурте: «Уличные песни, песни кавалеров и горцев, превращённые в христианские и добропорядочные, дабы искоренить со временем дурную и соблазнительную привычку петь на улицах, в полях и домах негодные безнравственные песенки, заменив их тексты душеспасительными и хорошими словами».
По отношению к аналогичным явлениям в западо-европейской музыке XVII-XVIII веков более употребителен термин пародия.