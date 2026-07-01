КОНТРАФАКТУРА

КОНТРАФАКТУРА - подтекстовка вокальной мелодии новыми стихами взамен первоначальных.

Тер­мин «контрафактура» встре­ча­ет­ся бес­сис­тем­но со второй половины XV века; вве­дён в на­учный обо­рот немецким ис­то­риком му­зы­ки К. Хен­ни­гом, в ши­ро­кое упот­реб­ле­ние во­шёл бла­го­да­ря ра­бо­там Ф. Ген­нри­ха (c 1918 года).

Раз­ли­ча­ют 3 ви­да контрафактуры: пе­ре­во­дя­щая ори­ги­нал из вы­соко­го эмо­цио­наль­но-те­ма­тического ре­ги­ст­ра в низ­кий (как пра­ви­ло, при за­ме­не ли­тур­гического или па­ра­ли­тур­гического тек­ста свет­ским), из низ­ко­го в вы­со­кий (при за­ме­не свет­ского тек­ста цер­ков­ным) и ос­тав­ляю­щая эмо­цио­наль­но-те­ма­тический ре­гистр ори­ги­на­ла без из­ме­не­ния.

Один из про­об­ра­зов контрафактуры - древне-греческих ном (слег­ка варь­и­руе­мая в ис­пол­не­нии ме­ло­дия-мо­дель, на ко­то­рую рас­пе­ва­лись раз­лич­ные по со­дер­жа­нию стро­фы эпо­са). В западно-ев­ропейское Сред­не­ве­ко­вье контрафактуру за­тро­ну­ла пре­ж­де все­го од­но­го­лос­ные бо­го­слу­жеб­ные пес­но­пе­ния ка­то­ли­ков латинского об­ря­да (см. Гри­го­ри­ан­ский хо­рал), при­чём не толь­ко фор­муль­ные на­пе­вы (напр., псал­мо­вые то­ны), но и от­но­си­тель­но раз­ви­тые ме­ло­дии. Так, ан­ти­фон «Querite pri­mum regnum Dei» («Ищи­те пре­ж­де Цар­ст­ва Бо­жия») в книге «Liber usualis» яв­ля­ет­ся К. ин­трои­та «Rorate caeli de­su­per» («О не­бе­са! Ис­то­чи­те ро­су с вы­ши­ны»).

Рас­пев раз­ных тек­стов на од­ну ме­ло­дических мо­дель как музыкальо-по­этический при­ём име­ет, по-ви­ди­мо­му, об­ще­ми­ро­вое зна­че­ние. Встре­ча­ет­ся в славянском ка­лен­дар­ном фольк­ло­ре (пес­ни с фор­муль­ны­ми на­пе­ва­ми), в бы­лин­ном эпо­се, в пра­во­слав­ной бо­го­слу­жеб­ной му­зы­ке (пе­ние «на по­до­бен», см. Зна­мен­ный рас­пев) и др. Из то­го же ря­да ме­ло­дий-мо­де­лей - «то­ны» мей­стер­зин­ге­ров и мин­не­зин­ге­ров (обы­гра­ны Р. Ваг­не­ром в его опе­рах «Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры» и «Тан­гей­зер и со­стя­за­ние пев­цов в Варт­бур­ге»).

При сни­жаю­щем пе­ре­ос­мыс­ле­нии ори­ги­нал ста­но­вит­ся бли­зок к па­ро­дии (иро­нической пере­дел­ке). В «Мес­се иг­ро­ков» (Missa lu­so­rum) из сборника «Бой­ерн­ские пес­ни» (Car­mina Burana, XIII век) об­ще­из­ве­ст­ные цер­ков­ные на­пе­вы пе­ре­тек­сто­ва­ны в на­смеш­ли­вом и ан­ти­кле­ри­каль­ном клю­че. Так, ин­тро­ит «Gaudeamus omnes in Do­mino» («Воз­ра­ду­ем­ся в Гос­по­де») пре­вра­тил­ся в «Gaudeamus om­nes in Decio» («Воз­ра­ду­ем­ся в Де­ции»; Де­ций - язы­че­ский бог иг­ро­ков в кос­ти), се­к­вен­ция «Victimae paschali laudes immolent Chri­stiani» («Пас­халь­ной жерт­ве воз­но­сят хва­лы хри­стиа­не») вы­гля­дит как «Vic­timae novali zynke ses im­molent Decia­ni» («Но­вой жерт­ве пя­тёр­ки и шес­тёр­ки воз­но­сят хва­лы де­циа­не») и т. п.

При по­вы­шаю­щем пе­ре­ос­мыс­ле­нии ори­ги­на­ла вза­мен ори­ги­наль­ных сти­хов свет­ской пес­ни со­чи­ня­ют­ся но­вые, не имею­щие ни­че­го об­ще­го с пер­во­на­чаль­ны­ми; но­вый текст раз­ви­ва­ет хри­сти­ан­скую те­му или при­уро­чен к какому-либо об­ще­ст­вен­но зна­чи­мо­му со­бы­тию. Так, пес­ня тру­ве­ра Га­са Брю­ле на тра­диционную кур­ту­аз­ную те­му «Douce dame» («Ми­лая да­ма») бы­ла пе­ре­де­ла­на в кон­дукт «Pater sancte dictus Lotharius» («Свя­той от­че Ло­та­рий») по слу­чаю ин­тро­ни­за­ции па­пы Ин­но­кен­тия III (1198 год); ано­ним­ную тру­вер­скую пес­ню «Quant li rossignol» («По­доб­но со­ло­вью...») бо­го­слов и по­эт Фи­липп Канц­лер (XII-XIII века) ра­ди­каль­но ви­до­из­ме­нил, из­ло­жив мо­ра­ли­зую­щи­ми сти­ха­ми в кон­дук­те «Nitimur in ve­ti­tum» («Стре­мим­ся мы к за­прет­но­му»).

В хо­де фор­ми­ро­ва­ния про­тес­тант­ско­го хо­ра­ла (с первой тре­ти XVI века) контрафактура при­об­ре­ла мас­со­вый ха­рак­тер, ли­ри­че­ские и да­же фри­воль­ные пес­ни на­ме­рен­но са­кра­ли­зи­ро­ва­лись (по из­вест­но­му вы­ска­зы­ва­нию М. Лю­те­ра, «дья­во­лу не на­до от­да­вать все пре­крас­ные ме­ло­дии»). Пес­ня «Venus, du und dein Kind» («Ве­не­ра, ты и твоё ди­тя») Я. Рег­нар­та ста­ла хо­ра­лом «Auf meinen lieben Gott» («На мое­го лю­би­мо­го Бо­га упо­ваю»); пес­ня «Mein Gmüth ist mir verwirret, das macht ein Jungfrau zart» («Я весь в смя­те­нье, то­му при­чи­ной неж­ная де­ви­ца») Х.Л. Хасс­ле­ра - хо­ра­лом «O Haupt voll Blut und Wun­den» («Ок­ро­вав­лен­ная и из­ра­нен­ная гла­ва» [Спа­си­те­ля]); пес­ня «A lieta vita» («К ве­сё­лой жиз­ни» [нас зо­вёт лю­бовь]) Дж. Гас­толь­ди - хо­ра­лом «In dir ist Freude» («В Те­бе моя ра­дость»).

По­ка­за­тель­но название пе­сен­но­го сборника, опуб­ли­ко­ван­но­го в 1571 году во Франк­фур­те: «Улич­ные пес­ни, пес­ни ка­ва­ле­ров и гор­цев, пре­вра­щён­ные в хри­сти­ан­ские и доб­ро­по­ря­доч­ные, да­бы ис­ко­ре­нить со вре­ме­нем дур­ную и со­блаз­ни­тель­ную при­выч­ку петь на ули­цах, в по­лях и до­мах не­год­ные без­нрав­ст­вен­ные пе­сен­ки, за­ме­нив их тек­сты ду­ше­спа­си­тель­ны­ми и хо­ро­ши­ми сло­ва­ми».

По от­но­ше­нию к ана­ло­гич­ным яв­ле­ни­ям в западо-ев­ропейской му­зы­ке XVII-XVIII веков бо­лее упот­ре­би­те­лен тер­мин па­ро­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)