КОНТРАФАГОТ

КОНТРАФАГОТ - деревянный духовой инструмент , разновидность фагота.

Изо­бре­тён около 1620 года бер­лин­ским мас­те­ром Х. Шрай­бе­ром, од­на­ко из-за тех­нических труд­но­стей, свя­зан­ных со зна­чит. раз­ме­ра­ми ин­ст­ру­мен­та, и не­дос­та­точ­ной чис­то­ты строя в то вре­мя рас­про­стра­не­ния не по­лу­чил.

Современный контрафогот поя­вил­ся в ре­зуль­та­те усо­вер­шен­ство­ва­ний, про­из­ве­дён­ных в конце XIX - начале XX веков. Немецкий мас­тер В. Гек­кель ви­до­из­ме­нил фор­му ка­на­ла контрафагота, до­бил­ся со­от­вет­ст­вия ме­ж­ду кла­пан­ной сис­те­мой и фа­го­та (бла­го­да­ря это­му иг­ра на контрафаготе ста­ла дос­туп­ной ка­ж­до­му фа­го­ти­сту), изо­брёл до­пол­нительный рас­труб, ко­то­рый по­зво­лил рас­ши­рить диа­па­зон ин­ст­ру­мен­та на ма­лую тер­цию вниз. Ствол контрафагота из-за ог­ром­ной дли­ны (ок. 6 м с до­пол­нительным рас­тру­бом) сло­жен втрое.

Диа­па­зон от «ля» суб­кон­трок­та­вы до «фа» («ля») ма­лой ок­та­вы. Но­ти­ру­ет­ся в ба­со­вом клю­че ок­та­вой вы­ше ре­аль­но­го зву­ча­ния. Звук гус­той и пол­ный в ниж­нем ре­ги­ст­ре, сла­бый в верхах, по тем­бру бли­зок фа­го­ту. В орке­ст­ре пред­на­зна­чен для уси­ле­ния звуч­но­сти ниж­ней ок­та­вы фа­го­та и про­дле­ния вниз его зву­ко­ря­да.

Тех­ни­че­ски ме­нее под­ви­жен, чем фа­гот. Пер­вые слу­чаи об­ра­ще­ния к контрафагота - в ора­то­ри­ях Й. Гайд­на, опе­ре «Фи­де­лио», 5-й и 9-й сим­фо­ни­ях Л. ван Бет­хо­ве­на . Наи­бо­лее ха­рак­тер­ные при­ме­ры ис­поль­зо­ва­ния - в опе­рах «Рус­лан и Люд­ми­ла» М.И. Глин­ки, «Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же и де­ве Фев­ро­нии» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва .

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