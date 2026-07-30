КОНТРАФАГОТ
КОНТРАФАГОТ - деревянный духовой инструмент, разновидность фагота.
Изобретён около 1620 года берлинским мастером Х. Шрайбером, однако из-за технических трудностей, связанных со значит. размерами инструмента, и недостаточной чистоты строя в то время распространения не получил.
Современный контрафогот появился в результате усовершенствований, произведённых в конце XIX - начале XX веков. Немецкий мастер В. Геккель видоизменил форму канала контрафагота, добился соответствия между клапанной системой и фагота (благодаря этому игра на контрафаготе стала доступной каждому фаготисту), изобрёл дополнительный раструб, который позволил расширить диапазон инструмента на малую терцию вниз. Ствол контрафагота из-за огромной длины (ок. 6 м с дополнительным раструбом) сложен втрое.
Диапазон от «ля» субконтроктавы до «фа» («ля») малой октавы. Нотируется в басовом ключе октавой выше реального звучания. Звук густой и полный в нижнем регистре, слабый в верхах, по тембру близок фаготу. В оркестре предназначен для усиления звучности нижней октавы фагота и продления вниз его звукоряда.
Технически менее подвижен, чем фагот. Первые случаи обращения к контрафагота - в ораториях Й. Гайдна, опере «Фиделио», 5-й и 9-й симфониях Л. ван Бетховена. Наиболее характерные примеры использования - в операх «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н.А. Римского-Корсакова.
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