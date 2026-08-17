КОНТРАБАС

КОНТРАБАС (от итал. contrabbasso) - струн­ный смыч­ко­вый ин­ст­ру­мент.

Са­мый боль­шой по раз­ме­ру и са­мый низ­кий по зву­ча­нию сре­ди современых струн­ных ин­ст­ру­мен­тов.

Дли­на кор­пу­са 110-120 см, об­щая дли­на ин­ст­ру­мен­та около 180 см, дли­на зву­ча­щей час­ти стру­ны ок. 105 см. Объ­е­ди­ня­ет осо­бен­но­сти ин­ст­ру­мен­тов скри­пич­но­го и ви­оль­но­го (по­ка­тые пле­чи, ту­пые уг­лы, вы­со­кие обе­чай­ки, пло­ская ниж­няя де­ка) се­мейств.

Контрабас - един­ст­вен­ный смыч­ко­вый ин­ст­ру­мент с ме­ха­ническими кол­ка­ми (изо­бре­те­ны в XVIII веке).

На­строй­ка квар­то­вая: «ми» - «ля» кон­тр­ок­та­вы - «ре» - «соль» боль­шой ок­та­вы. В сим­фо­нические ор­ке­ст­ры вклю­ча­ют­ся так­же контрабас с ниж­ней 5-й стру­ной («до» кон­трок­та­вы) ли­бо специальным при­спо­соб­ле­ни­ем для по­ни­же­ния стру­ны «ми». Диа­па­зон около 4 ок­тав. Но­ти­ру­ет­ся в ба­со­вом, те­но­ро­вом и скри­пич­ном клю­чах, за­пи­сы­ва­ет­ся ок­та­вой вы­ше зву­ча­ния. Ис­поль­зу­ют­ся смыч­ки двух ви­дов: с низ­кой ко­лод­кой (т. н. фран­цуз­ский; бли­зок вио­лон­чель­но­му) и с вы­со­кой ко­лод­кой (ви­оль­но­го ти­па).

Ин­ст­ру­мент-пред­ше­ст­вен­ник контрабасу, кон­тра­ба­со­вая вио­ла (од­но из её на­зва­ний - вио­ло­не, итал. violone), поя­вил­ся на ру­бе­же XV-XVI веков. Кон­тра­ба­со­вые вио­лы ис­поль­зо­ва­лись в цер­ков­ной и свет­ской му­зы­ке (в груп­пе бас­со кон­ти­нуо), вхо­ди­ли в ор­кестр опер­но­го те­ат­ра. До XIX века кон­тра­ба­со­вые смыч­ко­вые ин­ст­ру­мен­ты су­ще­ст­во­ва­ли во мно­же­ст­ве раз­но­вид­но­стей; со вре­ме­нем ме­ня­лись их фор­мы, раз­ме­ры, ко­ли­че­ст­во струн, на­строй­ки.

Важ­ное ме­сто в ис­то­рии контрабаса за­ни­ма­ет т. н. вен­ский пя­ти­струн­ник - ин­ст­ру­мент с тер­цо­во-квар­то­вой на­строй­кой (XVIII век); для не­го со­чи­ня­ли му­зы­ку Й. Гайдн, В.А. Мо­царт , Я. Ван­халь, Ф. Хоф­май­стер, кон­тра­ба­сист-вир­ту­оз И. Шпер­гер (ав­тор 18 кон­цер­тов), сре­ди ис­пол­ни­те­лей - Й. Кемп­фер, Ф. Пи­хель­бер­гер (Пи­шель­бер­гер).

Современный об­лик контрабас при­об­рёл в XIX веке. Контрабас и кон­тра­ба­со­вые вио­лы (позд­нее час­то пе­ре­де­лы­ва­лись в контрабас) строи­ли мас­те­ра Ита­лии [А. и Н. Ама­ти, Гас­па­ро да Са­ло, М. Бер­гон­ци, А. Стра­ди­ва­ри, К. Те­с­то­ре, пред­ста­ви­те­ли се­мейств Гран­чи­но, Гвар­не­ри, Руд­жие­ри (Руд­же­ри), Мад­жи­ни, То­ди­ни, Галь­я­но], Ав­ст­рии и Гер­ма­нии (Я. Штай­нер, А. Пош, Й. Клотц, И. Штадль­ман, мас­те­ра из го­ро­дов Фюс­сен, Мит­тен­вальд, Марк­ной­кир­хен), Фран­ции (Ж.Б. Виль­ом, Э.О. Бер­нар­дель), Бель­гии, Ни­дер­лан­дов; в Рос­сии контрасы из­го­тав­ли­ва­ли И.А. Ба­тов, Л. От­то, Т.Ф. Под­гор­ный и др. В XX-XXI веках на­ря­ду с ма­ну­фак­тур­ны­ми и фаб­рич­ны­ми ин­ст­ру­мен­та­ми про­дол­жа­ют соз­да­вать­ся контрабасы по ста­рин­ным мо­де­лям.

Усо­вер­шен­ст­во­ва­ние контрабаса и искусства иг­ры на нём свя­за­но главынм образом с раз­ви­ти­ем сим­фо­нического ор­ке­ст­ра. В пар­ти­ту­рах Й. Гайд­на, В.А. Мо­цар­та, Л. ван Бет­хо­ве­на сло­жи­лась прак­ти­ка дуб­ли­ро­ва­ния кон­тра­ба­са­ми пар­тии вио­лон­че­лей. Но­вые ху­дожественые и тех­нические воз­мож­но­сти контрабаа от­кры­ли в сво­их сим­фо­нических и опер­ных со­чи­не­ни­ях Г. Бер­ли­оз, Дж. Вер­ди, Р. Ваг­нер, И. Брамс, П.И. Чай­ков­ский , К. Сен-Санс, Н.А. Рим­ский-Кор­са­ков, позд­нее - Р. Штра­ус, Г. Ма­лер, М. Ра­вель, И.Ф. Стра­вин­ский, Б. Бар­ток, П. Хин­де­мит, С.С. Про­кофь­ев, Д.Д. Шос­та­ко­вич, А.Г. Шнит­ке и др. ком­по­зи­то­ры. Сре­ди наи­бо­лее зна­чи­тель­ных ка­мер­ных про­из­ве­де­ний с уча­сти­ем контрабаса - фортепианный квин­тет «Фо­рель» Ф. Шу­бер­та, сеп­тет «Ис­то­рия сол­да­та» И.Ф. Стра­вин­ско­го, струн­ный квин­тет А. Двор­жа­ка, квин­тет для го­боя, клар­не­та и трёх струн­ных С.С. Про­кофь­е­ва.

По­ми­мо ака­де­мической му­зы­ки, контрабас ши­ро­ко рас­про­стра­нён в джа­зе, ан­самб­лях народной му­зы­ки многих стран Ев­ро­пы и Аме­ри­ки (в т. ч. в ло­каль­ных ва­ри­ан­тах ин­ст­ру­мен­та), раз­но­го ро­да эс­т­рад­ных ан­самб­лях.

Круп­ней­шие кон­тра­ба­си­сты про­шло­го - итальянские вир­туо­зы Д. Дра­го­нет­ти (конец XVIII - первая половина XIX веков), Дж. Бот­те­зи­ни. Национальные шко­лы иг­ры на контрабасе сло­жи­лись в Че­хии, Ав­ст­рии, Гер­ма­нии (немецкий му­зы­кант Ф. Вар­не­ке на­пи­сал пер­вую кни­гу о контрабасе, 1909 год), Фран­ции, Ита­лии. Отечественное кон­тра­ба­со­вое искусство пред­став­ле­но име­на­ми вир­туо­зов - С.А. Ку­се­виц­ко­го, И.Ф. Гер­то­ви­ча, Р.М. Азар­хи­на, Л.Г. Ан­д­рее­ва и др.

Дополнительная литература:

Elgar R. Introduction to the double bass. [Sussex], 1960;

Кон­тра­бас. Ис­то­рия и ме­то­ди­ка. М., 1974;

Meier A. Konzertante Musik für Kontrabass in Wiener Klassik. Münch., 1979;

Brun P. Histoire des contrebasses а̀ cor­des. P., 1982;

idem. A new history of the double bass. Villeneuve d’Ascq, 2000;

Planyavsky A. Geschichte des Kontrabasses. Tutzing, 1984.

Иллюстрация:

Кон­тра­бас, при­над­ле­жав­ший Дж. Бот­те­зи­ни. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)