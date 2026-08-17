КОНТРАБАС
КОНТРАБАС (от итал. contrabbasso) - струнный смычковый инструмент.
Самый большой по размеру и самый низкий по звучанию среди современых струнных инструментов.
Длина корпуса 110-120 см, общая длина инструмента около 180 см, длина звучащей части струны ок. 105 см. Объединяет особенности инструментов скрипичного и виольного (покатые плечи, тупые углы, высокие обечайки, плоская нижняя дека) семейств.
Контрабас - единственный смычковый инструмент с механическими колками (изобретены в XVIII веке).
Настройка квартовая: «ми» - «ля» контроктавы - «ре» - «соль» большой октавы. В симфонические оркестры включаются также контрабас с нижней 5-й струной («до» контроктавы) либо специальным приспособлением для понижения струны «ми». Диапазон около 4 октав. Нотируется в басовом, теноровом и скрипичном ключах, записывается октавой выше звучания. Используются смычки двух видов: с низкой колодкой (т. н. французский; близок виолончельному) и с высокой колодкой (виольного типа).
Инструмент-предшественник контрабасу, контрабасовая виола (одно из её названий - виолоне, итал. violone), появился на рубеже XV-XVI веков. Контрабасовые виолы использовались в церковной и светской музыке (в группе бассо континуо), входили в оркестр оперного театра. До XIX века контрабасовые смычковые инструменты существовали во множестве разновидностей; со временем менялись их формы, размеры, количество струн, настройки.
Важное место в истории контрабаса занимает т. н. венский пятиструнник - инструмент с терцово-квартовой настройкой (XVIII век); для него сочиняли музыку Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Я. Ванхаль, Ф. Хофмайстер, контрабасист-виртуоз И. Шпергер (автор 18 концертов), среди исполнителей - Й. Кемпфер, Ф. Пихельбергер (Пишельбергер).
Современный облик контрабас приобрёл в XIX веке. Контрабас и контрабасовые виолы (позднее часто переделывались в контрабас) строили мастера Италии [А. и Н. Амати, Гаспаро да Сало, М. Бергонци, А. Страдивари, К. Тесторе, представители семейств Гранчино, Гварнери, Руджиери (Руджери), Маджини, Тодини, Гальяно], Австрии и Германии (Я. Штайнер, А. Пош, Й. Клотц, И. Штадльман, мастера из городов Фюссен, Миттенвальд, Маркнойкирхен), Франции (Ж.Б. Вильом, Э.О. Бернардель), Бельгии, Нидерландов; в России контрасы изготавливали И.А. Батов, Л. Отто, Т.Ф. Подгорный и др. В XX-XXI веках наряду с мануфактурными и фабричными инструментами продолжают создаваться контрабасы по старинным моделям.
Усовершенствование контрабаса и искусства игры на нём связано главынм образом с развитием симфонического оркестра. В партитурах Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена сложилась практика дублирования контрабасами партии виолончелей. Новые художественые и технические возможности контрабаа открыли в своих симфонических и оперных сочинениях Г. Берлиоз, Дж. Верди, Р. Вагнер, И. Брамс, П.И. Чайковский, К. Сен-Санс, Н.А. Римский-Корсаков, позднее - Р. Штраус, Г. Малер, М. Равель, И.Ф. Стравинский, Б. Барток, П. Хиндемит, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке и др. композиторы. Среди наиболее значительных камерных произведений с участием контрабаса - фортепианный квинтет «Форель» Ф. Шуберта, септет «История солдата» И.Ф. Стравинского, струнный квинтет А. Дворжака, квинтет для гобоя, кларнета и трёх струнных С.С. Прокофьева.
Помимо академической музыки, контрабас широко распространён в джазе, ансамблях народной музыки многих стран Европы и Америки (в т. ч. в локальных вариантах инструмента), разного рода эстрадных ансамблях.
Крупнейшие контрабасисты прошлого - итальянские виртуозы Д. Драгонетти (конец XVIII - первая половина XIX веков), Дж. Боттезини. Национальные школы игры на контрабасе сложились в Чехии, Австрии, Германии (немецкий музыкант Ф. Варнеке написал первую книгу о контрабасе, 1909 год), Франции, Италии. Отечественное контрабасовое искусство представлено именами виртуозов - С.А. Кусевицкого, И.Ф. Гертовича, Р.М. Азархина, Л.Г. Андреева и др.
Дополнительная литература:
Elgar R. Introduction to the double bass. [Sussex], 1960;
Контрабас. История и методика. М., 1974;
Meier A. Konzertante Musik für Kontrabass in Wiener Klassik. Münch., 1979;
Brun P. Histoire des contrebasses а̀ cordes. P., 1982;
idem. A new history of the double bass. Villeneuve d’Ascq, 2000;
Planyavsky A. Geschichte des Kontrabasses. Tutzing, 1984.
Иллюстрация:
Контрабас, принадлежавший Дж. Боттезини. Архив БРЭ.