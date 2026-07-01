КОНТРАБАНДА

КОНТРАБАНДА (франц. contrebande, от итал. contrabbando, от лат. contra - про­тив и bannum - ис­клю­чи­тель­ное пра­во, сбор за вла­де­ние ис­клю­чи­тель­ным пра­вом) - тай­ный про­воз че­рез та­мо­жен­ную гра­ни­цу об­ло­жен­ных по­шли­ной или за­пре­щён­ных то­ва­ров. Пе­ре­чень та­ких то­ва­ров ус­та­нав­ли­ва­ет­ся за­ко­но­да­тель­ст­вом кон­крет­но­го го­су­дар­ст­ва.

Контрабанда поя­ви­лась с вве­де­ни­ем по­шлин на вво­зи­мые в стра­ну и вы­во­зи­мые из неё то­ва­ры.

В Древ­ней Ру­си из­вест­на с X века; в XII-XIII веках за­пре­ще­на офи­ци­аль­но - за про­воз или по­пыт­ку про­во­за то­ва­ра за гра­ни­цу или из-за гра­ни­цы ухищ­рён­ным спо­со­бом был ус­та­нов­лен «про­мыт» - двой­ная став­ка мы­та (государственная по­шли­на с тор­гов­ли, взи­мав­шая­ся при про­во­зе то­ва­ров че­рез за­ста­вы).

В РФ контрабанда - пе­ре­ме­ще­ние че­рез та­мо­жен­ную гра­ни­цу Российской Фе­де­ра­ции то­ва­ров или иных пред­ме­тов, со­вер­шён­ное по­ми­мо или с со­кры­ти­ем от та­мо­жен­но­го кон­тро­ля ли­бо с об­ман­ным ис­поль­зо­ва­ни­ем до­ку­мен­тов или средств та­мо­жен­ной иден­ти­фи­ка­ции (пломб, пе­ча­тей, бук­вен­ной и иной мар­ки­ров­ки), ли­бо со­пря­жён­ное с не­дек­ла­ри­ро­ва­ни­ем или не­дос­то­вер­ным дек­ла­ри­ро­ва­ни­ем.

В за­ви­си­мо­сти от стои­мо­сти пред­ме­тов контрабанды за неё ус­та­нав­ли­ва­ет­ся административная или уго­лов­ная от­вет­ст­вен­ность.

Контрабанда нар­ко­тических средств , пси­хо­троп­ных веществ, их аналогов, силь­но­дей­ст­вую­щих, ядо­ви­тых, от­рав­ляю­щих, взрыв­ча­тых, ра­дио­ак­тив­ных ве­ществ, ра­ди­ац. ис­точ­ни­ков, ядер­ных ма­те­риа­лов, ог­не­стрель­но­го ору­жия, взрыв­ных уст­ройств, бо­е­при­па­сов, ору­жия мас­со­во­го по­ра­же­ния, средств его дос­тав­ки, ино­го воо­ру­же­ния, иной во­енной тех­ни­ки, а так­же ма­те­риа­лов и обо­ру­до­ва­ния, ко­то­рые мо­гут быть ис­поль­зо­ва­ны при соз­да­нии ору­жия мас­со­во­го по­ра­же­ния, средств его дос­тав­ки, ино­го воо­ру­же­ния, иной во­енной тех­ни­ки, в от­но­ше­нии ко­то­рых ус­та­нов­ле­ны спец. пра­ви­ла пе­ре­ме­ще­ния че­рез та­мо­жен­ную гра­ни­цу РФ, стра­те­ги­че­ски важ­ных сырь­е­вых то­ва­ров или куль­тур­ных цен­но­стей, в от­но­ше­нии ко­то­рых так­же ус­та­нов­ле­ны специальные пра­ви­ла вво­за или вы­во­за из стра­ны, при­зна­ёт­ся ква­ли­фи­циро­ван­ным ви­дом пре­сту­п­ле­ния вне за­ви­си­мо­сти от стои­мо­сти или ко­ли­че­ства пред­ме­тов контрабанды.

Осо­бо ква­ли­фи­ци­ро­ван­ным пре­сту­п­ле­ни­ем при­зна­ёт­ся контрабанда, со­вер­шён­ная долж­но­ст­ным ли­цом с ис­поль­зо­ва­ни­ем сво­его слу­жеб­но­го по­ло­же­ния или с при­ме­не­ни­ем на­си­лия к ли­цу, осу­щест­в­ляю­ще­му та­мо­жен­ный кон­троль, а так­же контрабанда, со­вер­шён­ная ор­га­ни­зо­ван­ной груп­пой лиц.

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