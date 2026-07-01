КОНТРАБАНДА
КОНТРАБАНДА (франц. contrebande, от итал. contrabbando, от лат. contra - против и bannum - исключительное право, сбор за владение исключительным правом) - тайный провоз через таможенную границу обложенных пошлиной или запрещённых товаров. Перечень таких товаров устанавливается законодательством конкретного государства.
Контрабанда появилась с введением пошлин на ввозимые в страну и вывозимые из неё товары.
В Древней Руси известна с X века; в XII-XIII веках запрещена официально - за провоз или попытку провоза товара за границу или из-за границы ухищрённым способом был установлен «промыт» - двойная ставка мыта (государственная пошлина с торговли, взимавшаяся при провозе товаров через заставы).
В РФ контрабанда - перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершённое помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации (пломб, печатей, буквенной и иной маркировки), либо сопряжённое с недекларированием или недостоверным декларированием.
В зависимости от стоимости предметов контрабанды за неё устанавливается административная или уголовная ответственность.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиац. источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, в отношении которых установлены спец. правила перемещения через таможенную границу РФ, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей, в отношении которых также установлены специальные правила ввоза или вывоза из страны, признаётся квалифицированным видом преступления вне зависимости от стоимости или количества предметов контрабанды.
Особо квалифицированным преступлением признаётся контрабанда, совершённая должностным лицом с использованием своего служебного положения или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, а также контрабанда, совершённая организованной группой лиц.