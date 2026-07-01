КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ.

1) В при­ро­де - мел­ко­вод­ная часть под­вод­ной окраи­ны ма­те­ри­ков и остро­вов, имею­щая от­но­си­тель­но вы­ров­нен­ную по­верх­ность и не­зна­чительные ук­ло­ны. См. Шельф.

2) В ме­ж­ду­народном пра­ве - мор­ское дно и не­дра под­вод­ных рай­онов, про­сти­раю­щих­ся за пре­де­лы его тер­ри­то­ри­аль­но­го мо­ря на всём про­тя­же­нии ес­те­ст­вен­но­го про­дол­же­ния его су­хо­пут­ной тер­ри­то­рии до внеш­ней гра­ни­цы под­вод­ной ок­раи­ны ма­те­ри­ка или на рас­стоя­нии 200 мор­ских миль от ис­ход­ных ли­ний, от ко­то­рых от­ме­ря­ет­ся ши­ри­на тер­ри­то­ри­аль­но­го мо­ря, ко­гда внеш­няя гра­ни­ца под­вод­ной ок­раи­ны ма­те­ри­ка не про­сти­ра­ет­ся на та­кое рас­стоя­ние.

На под­вод­ных хреб­тах внеш­ние гра­ни­цы континентального шельфа не вы­хо­дят за пре­де­лы 350 мор­ских миль от ис­ход­ных ли­ний, от ко­то­рых от­ме­ря­ет­ся ши­ри­на тер­ри­то­ри­аль­но­го мо­ря. При­бреж­ное го­су­дар­ст­во ус­та­нав­ли­ва­ет внеш­ние гра­ни­цы сво­его континентального шельфа пря­мы­ми ли­ния­ми, не пре­вы­шаю­щи­ми дли­ну 60 миль.

Дан­ные о гра­ни­цах континентального шельфа за пре­де­ла­ми 200 миль пред­став­ля­ют­ся при­бреж­ным го­су­дар­ст­вом в Ко­мис­сию по гра­ни­цам континентального шельфа, соз­дан­ную в со­от­вет­ст­вии с Кон­вен­ци­ей ООН по мор­ско­му пра­ву 1982 года. Ко­мис­сия да­ёт при­бреж­ным го­су­дар­ст­вам ре­ко­мен­да­ции, ко­то­рые яв­ля­ют­ся окон­ча­тель­ны­ми и для всех обя­за­тель­ны. При­бреж­ное го­су­дар­ст­во сда­ёт на хра­не­ние Ге­не­раль­но­му сек­ре­та­рю ООН кар­ты и ин­фор­ма­цию, со­дер­жа­щую опи­са­ние внеш­ней гра­ни­цы его континентального шельфа, ко­то­рый над­ле­жа­щим об­ра­зом их опуб­ли­ко­вы­ва­ет. Де­ли­ми­та­ция континентального шельфа ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми с про­ти­во­ле­жа­щи­ми или смеж­ны­ми по­бе­режь­я­ми осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пу­тём со­гла­ше­ния на ос­но­ве ме­ж­ду­народного пра­ва.

При­бреж­ное го­су­дар­ст­во осу­ще­ст­в­ля­ет над континентальным шельфом су­ве­рен­ные пра­ва в це­лях его раз­вед­ки и раз­ра­бот­ки при­род­ных ре­сур­сов. Ес­ли при­бреж­ное го­су­дар­ст­во не про­из­во­дит раз­вед­ку или не раз­ра­ба­ты­ва­ет при­род­ные ре­сур­сы континентального шельфа, ни­кто не мо­жет де­лать это­го без оп­ре­де­лён­но вы­ра­жен­но­го со­гла­сия при­бреж­но­го го­су­дар­ст­ва. Пра­ва при­бреж­но­го го­су­дар­ст­ва на континентальный шельф не за­ви­сят от эф­фек­тив­ной или фик­тив­ной ок­ку­па­ции им шель­фа или от пря­мо­го об этом за­яв­ле­ния. Операции над абзацем:

При­род­ные ре­сур­сы континентального шельфа вклю­ча­ют ми­не­раль­ные и другие не­жи­вые ре­сур­сы мор­ско­го дна и его недр, а так­же жи­вые ор­га­низ­мы, от­но­ся­щие­ся к «си­дя­чим ви­дам», т. е. ор­га­низ­мы, ко­то­рые в пе­ри­од, ко­гда воз­мо­жен их про­мы­сел, ли­бо на­хо­дят­ся в не­под­виж­ном со­стоя­нии на мор­ском дне или под ним, ли­бо не спо­соб­ны пе­ре­дви­гать­ся ина­че как на­хо­дясь в по­сто­ян­ном фи­зическом кон­так­те с мор­ским дном или его не­дра­ми (напр., кра­бы, мол­лю­ски, во­до­рос­ли, мор­ские тра­вы). Пра­ва при­бреж­но­го го­су­дар­ст­ва на континенатльный шельф не за­тра­ги­ва­ют пра­во­во­го ста­ту­са по­кры­ваю­щих вод (име­ют ре­жим, ана­ло­гич­ный от­кры­то­му мо­рю) и воздушлного про­стран­ст­ва над эти­ми во­да­ми (воздные су­да об­ла­да­ют пра­вом сво­бод­но­го по­лё­та).

Все го­су­дар­ст­ва име­ют пра­во про­кла­ды­вать на континентальный шельф под­вод­ные ка­бе­ли и тру­бо­про­во­ды. Оп­ре­де­ле­ние трас­сы для про­клад­ки та­ких тру­бо­про­во­дов осу­ще­ст­в­ля­ет­ся с со­гла­сия при­бреж­но­го го­су­дар­ст­ва. При­бреж­ное го­су­дар­ст­во име­ет ис­клю­чи­тель­ное пра­во раз­ре­шать и ре­гу­ли­ро­вать соз­да­ние, экс­плуа­та­цию и ис­поль­зо­ва­ние ис­кусственных ост­ро­вов, ус­та­но­вок и со­ору­же­ний на кон­ти­нен­таль­ном шель­фе.

При­бреж­ное го­су­дар­ст­во долж­но про­из­во­дить от­чис­ле­ния или взно­сы на­ту­рой (про­дук­ци­ей) в свя­зи с раз­ра­бот­кой не­жи­вых ре­сур­сов континентальный шельф за пре­де­ла­ми 200 миль в Ме­ж­ду­народный ор­ган по мор­ско­му дну (соз­дан в со­от­вет­ст­вии с Кон­вен­ци­ей по мор­ско­му пра­ву 1982 года), ко­то­рый рас­пре­де­ля­ет их ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми - уча­ст­ни­ка­ми Кон­вен­ции на ос­но­ве кри­те­рия спра­вед­ли­во­сти, при­ни­мая во вни­ма­ние ин­те­ре­сы и по­треб­но­сти раз­ви­ваю­щих­ся стран (в осо­бен­но­сти внут­ри­кон­ти­нен­таль­ных стран).

В РФ пра­во­вой ре­жим континентального шельфа и по­ря­док экс­плуа­та­ции его ре­сур­сов оп­ре­де­ле­ны в Фе­де­раль­ном за­ко­не «О кон­ти­нен­таль­ном шель­фе РФ» (1995 год).