КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ.
1) В природе - мелководная часть подводной окраины материков и островов, имеющая относительно выровненную поверхность и незначительные уклоны. См. Шельф.
2) В международном праве - морское дно и недра подводных районов, простирающихся за пределы его территориального моря на всём протяжении естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка или на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, когда внешняя граница подводной окраины материка не простирается на такое расстояние.
На подводных хребтах внешние границы континентального шельфа не выходят за пределы 350 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря. Прибрежное государство устанавливает внешние границы своего континентального шельфа прямыми линиями, не превышающими длину 60 миль.
Данные о границах континентального шельфа за пределами 200 миль представляются прибрежным государством в Комиссию по границам континентального шельфа, созданную в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Комиссия даёт прибрежным государствам рекомендации, которые являются окончательными и для всех обязательны. Прибрежное государство сдаёт на хранение Генеральному секретарю ООН карты и информацию, содержащую описание внешней границы его континентального шельфа, который надлежащим образом их опубликовывает. Делимитация континентального шельфа между государствами с противолежащими или смежными побережьями осуществляется путём соглашения на основе международного права.
Прибрежное государство осуществляет над континентальным шельфом суверенные права в целях его разведки и разработки природных ресурсов. Если прибрежное государство не производит разведку или не разрабатывает природные ресурсы континентального шельфа, никто не может делать этого без определённо выраженного согласия прибрежного государства. Права прибрежного государства на континентальный шельф не зависят от эффективной или фиктивной оккупации им шельфа или от прямого об этом заявления. Операции над абзацем:
Природные ресурсы континентального шельфа включают минеральные и другие неживые ресурсы морского дна и его недр, а также живые организмы, относящиеся к «сидячим видам», т. е. организмы, которые в период, когда возможен их промысел, либо находятся в неподвижном состоянии на морском дне или под ним, либо не способны передвигаться иначе как находясь в постоянном физическом контакте с морским дном или его недрами (напр., крабы, моллюски, водоросли, морские травы). Права прибрежного государства на континенатльный шельф не затрагивают правового статуса покрывающих вод (имеют режим, аналогичный открытому морю) и воздушлного пространства над этими водами (воздные суда обладают правом свободного полёта).
Все государства имеют право прокладывать на континентальный шельф подводные кабели и трубопроводы. Определение трассы для прокладки таких трубопроводов осуществляется с согласия прибрежного государства. Прибрежное государство имеет исключительное право разрешать и регулировать создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, установок и сооружений на континентальном шельфе.
Прибрежное государство должно производить отчисления или взносы натурой (продукцией) в связи с разработкой неживых ресурсов континентальный шельф за пределами 200 миль в Международный орган по морскому дну (создан в соответствии с Конвенцией по морскому праву 1982 года), который распределяет их между государствами - участниками Конвенции на основе критерия справедливости, принимая во внимание интересы и потребности развивающихся стран (в особенности внутриконтинентальных стран).
В РФ правовой режим континентального шельфа и порядок эксплуатации его ресурсов определены в Федеральном законе «О континентальном шельфе РФ» (1995 год).