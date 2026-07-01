КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КОНГРЕССЫ
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КОНГРЕССЫ - собрания представителей британских северо-американских колоний, проходившие в г. Филадельфия накануне и во время Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годы.
В работе первого Континентального конгресса (5 сентября - 26 октября 1774 года) участвовали делегаты от всех колоний, кроме Джорджии (присоединилась ко второму Континентальному конгрессу 20 июля 1775 года).
Президенты первого Континентального конгресса - П. Рандолф, с 22 октября 1774 года Г. Миддлтон. Участники конгресса приняли обращение к англ. королю с требованием отмены ограничений торговли и обложения колоний налогами без согласия их представителей. Первый Континентальный конгресс призвал колонистов бойкотировать британские товары и начать подготовку к возможной войне.
Второй Континентальный конгресс (10 мая 1775 года - 2 марта 1781 года) фактически выполнял функции законодательной и исполнительной власти восставших колоний: руководил набором в армию, военными операциями, заключал международные соглашения.
Президенты конгресса - П. Рандолф, с 24 мая 1775 года Дж. Хэнкок, с 1 ноября 1777 года Г. Лоуренс, с 10 декабря 1778 года Дж. Джей, с 28 сентября 1779 года С. Хантингтон и др.
Второй Континентальный конгресс принял резолюцию о формировании каждой колонией собственные правительства (10 мая 1776 года), а также Декларацию независимости США 1776 года. По решению второго Континентального конгресса была создана Континентальная армия под командованием Дж. Вашингтона. Второй континентальный конгресс прекратил работу после принятия 1 марта 1781 года Конституции США.