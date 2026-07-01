КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КОНГРЕССЫ

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КОНГРЕССЫ - со­б­ра­ния пред­ста­ви­те­лей британских северо-американских ко­ло­ний, про­хо­див­шие в г. Фи­ла­дель­фия на­ка­ну­не и во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годы.

В ра­бо­те первого Континентального конгресса (5 сентября - 26 октября 1774 года) уча­ст­во­ва­ли де­ле­га­ты от всех ко­ло­ний, кро­ме Джорд­жии (при­сое­ди­ни­лась ко второму Континентальному конгрессу 20 июля 1775 года).

Пре­зи­ден­ты первого Континентального конгресса - П. Ран­долф, с 22 октября 1774 года Г. Миддл­тон. Уча­ст­ни­ки кон­грес­са при­ня­ли об­ра­ще­ние к англ. ко­ро­лю с тре­бо­ва­ни­ем от­ме­ны ог­ра­ни­че­ний тор­гов­ли и об­ло­же­ния ко­ло­ний на­ло­га­ми без со­гла­сия их пред­ста­ви­те­лей. Первый Континентальный конгресс при­звал ко­ло­ни­стов бой­ко­ти­ро­вать британские то­ва­ры и на­чать под­го­тов­ку к воз­мож­ной вой­не.

Второй Континентальный конгресс (10 мая 1775 года - 2 марта 1781 года) фак­ти­че­ски вы­пол­нял функ­ции за­ко­но­дательной и ис­пол­нительной вла­сти вос­став­ших ко­ло­ний: ру­ко­во­дил на­бо­ром в ар­мию, во­енными опе­ра­ция­ми, за­клю­чал ме­ж­ду­народные со­гла­ше­ния.

Пре­зи­ден­ты кон­грес­са - П. Ран­долф, с 24 мая 1775 года Дж. Хэн­кок, с 1 ноября 1777 года Г. Лоу­ренс, с 10 декабря 1778 года Дж. Джей, с 28 сентября 1779 года С. Хан­тинг­тон и др.

Второй Континентальный конгресс при­нял ре­зо­лю­цию о фор­ми­ро­ва­нии ка­ж­дой ко­ло­ни­ей собственные пра­ви­тель­ст­ва (10 мая 1776 года), а так­же Дек­ла­ра­цию не­за­ви­си­мо­сти США 1776 года. По ре­ше­нию второго Континентального конгресса бы­ла соз­да­на Кон­ти­нен­таль­ная ар­мия под ко­мандованием Дж. Ва­шинг­то­на. Второй континентальный конгресс пре­кра­тил ра­бо­ту по­сле при­ня­тия 1 марта 1781 года Кон­сти­ту­ции США.

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