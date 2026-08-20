КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БЛОКАДА
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БЛОКАДА - система запретительных мероприятий, установленных Наполеоном I Бонапартом для пресечения экономических связей между подвластными, зависимыми и союзными Франции европейскими государствами и Великобританией.
Введена Берлинским декретом Наполеона I Бонапарта от 21 ноября 1806 года.
Миланский декрет от 17 декабря 1807 года и ряд установлений 1810 года дополнили и ужесточили экономические запреты.
После заключения Тильзитского мира 1807 года к Констинентальной блокаде присоединились Россия и Пруссия, после подписания Шёнбруннского мира 1809 года - Австрия.
Хотя Констинентальная блокада создала для Великобритании серьёзные экономические трудности, она не привела, как надеялся Наполеон I, к краху британской экономики.
Великобритания ответила на Континетальную блокаду контрблокадой, широким развёртыванием морской торговой войны и контрабандной торговли, с которой организованная французскими властями и их союзниками таможенная охрана не могла справиться. Континентальная блокада стимулировала развитие ряда отраслей французской промышленности, избавив их от британской конкуренции, однако на экономику ряда европейских стран, имевших традиционные хозяйственные связи с Великобританией, оказала негативное влияние.
После поражений Наполеона I в войне с Россией в 1812-1813 годы Континентальная блокада фактически не соблюдалась. Окончательно отменена в 1814 году.