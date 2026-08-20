КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БЛОКАДА

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БЛОКАДА - сис­те­ма за­пре­ти­тель­ных ме­ро­прия­тий, ус­та­нов­лен­ных На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том для пре­се­че­ния эко­но­мических свя­зей ме­ж­ду под­вла­ст­ны­ми, за­ви­си­мы­ми и со­юз­ны­ми Фран­ции ев­ропейскими го­су­дар­ст­ва­ми и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей.

Вве­де­на Бер­лин­ским дек­ре­том На­по­ле­о­на I Бонапарта от 21 ноября 1806 года.

Ми­лан­ский дек­рет от 17 декабря 1807 года и ряд ус­та­нов­ле­ний 1810 года до­пол­ни­ли и уже­сто­чи­ли эко­но­мические за­пре­ты.

По­сле за­клю­че­ния Тиль­зит­ско­го ми­ра 1807 года к Констинентальной блокаде при­соеди­ни­лись Рос­сия и Прус­сия , по­сле под­пи­са­ния Шён­брунн­ско­го ми­ра 1809 года - Ав­ст­рия.

Хо­тя Констинентальная блокада соз­да­ла для Ве­ли­ко­бри­та­нии серь­ёз­ные эко­но­мические труд­но­сти, она не при­ве­ла, как на­де­ял­ся Напо­ле­он I, к кра­ху британской эко­но­ми­ки.

Ве­ли­ко­бри­та­ния от­ве­ти­ла на Континетальную блокаду контр­бло­ка­дой, ши­ро­ким раз­вёр­ты­ва­ни­ем морской тор­го­вой вой­ны и кон­тра­банд­ной тор­гов­ли, с ко­то­рой ор­га­ни­зо­ван­ная французскими вла­стя­ми и их со­юз­ни­ка­ми та­мо­жен­ная ох­ра­на не мог­ла спра­вить­ся. Континентальная блокада сти­му­ли­ро­ва­ла раз­ви­тие ря­да от­рас­лей французской промышленности, из­ба­вив их от британской кон­ку­рен­ции, од­на­ко на эко­но­ми­ку ря­да ев­ропейских стран, имев­ших тра­диционные хо­зяйственные свя­зи с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, ока­за­ла не­га­тив­ное влия­ние.

По­сле по­ра­же­ний На­по­ле­о­на I в вой­не с Рос­си­ей в 1812-1813 годы Континентальная блокада фак­тиче­ски не со­блю­да­лась. Окон­ча­тель­но от­ме­не­на в 1814 году.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)