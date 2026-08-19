КОНТАРИНИ ГАСПАРО

Контарини (ит. Contarini), Гаспаро (26.10.1483, Венеция — 24.08.1542, Болонья) — итальянский церковный деятель, кардинал и писатель.

К. принадлежал к одной из ветвей знатного венецианского семейства, которое дало республике 8 дожей и 4 патриархов. Он учился в Падуе у знаменитого аристотелика Пьетро Помпонацци и написал трактат, опровергающий его воззрения на бессмертие души. К. входил в кружок молодых людей, увлеченных идеями религиозной реформы, но избрал традиционный для венецианского патриция путь. Он начал административную карьеру и отличился на дипломатическом поприще, в частности, будучи послом к императору Карлу V в 1521—1523 и папе Клименту VII в 1528—1530. К., по-видимому, хорошо зарекомендовал себя в церковных кругах, поэтому в 1535 недавно (в 1534) вступивший на престол новый папа Павел III Фарнезе призвал его на службу Риму, даровав сразу титул кардинала. К. вошел в группу сторонников реформ и возглавил комиссию по подготовке вселенского собора, которая разработала «План по улучшению Церкви» («Consilium de emendanda ecclesia»), содержавший осторожную критику неограниченной папской власти и потому оставшийся на бумаге. Позиция К., в чем-то созвучная отдельным положениям протестантизма, была неприемлемой для тех церковных верхов, которые не хотели радикальных преобразований и чьи взгляды в конечном счете возобладали. Тем не менее он пользовался доверием папы, и тот фактически использовал венецианского кардинала для демонстрации, прежде всего перед императором, своей готовности к переговорам, на деле отвергая компромиссы с протестантами. Весной 1541 К. в качестве папского легата участвовал в религиозных прениях в Регенсбурге, где был достигнут определенный успех в выработке общей позиции по вопросу об оправдании верой. Но компромиссная формула была затем отвергнута обеими сторонами. В начале 1542 кардинал получил назначение легатом в Болонье, втором по значению папском городе после Рима, где проявил себя умелым администратором, но пробыл на этом посту недолго, скончав свои дни. К. оставил ряд сочинений по церковным вопросам, при его жизни не опубликованных («Об обязанностях епископа», «О власти понтифика», «Опровержение статей или вопросов Лютера», «Трактат об оправдании», «О таинствах христианского закона и католической церкви», «О предопределении» и другие). В вопросе об оправдании верой К. разрабатывал идею о двух разновидностях праведности, одна из которых врожденна человеку и дает возможность выбора, а другая является атрибутом веры. Известнейшим сочинением К. является трактат «О магистратах и устройстве Венецианской республики», также опубликованный посмертно (1543). Это произведение, в котором подробно и с апологетических позиций рассказывается о становлении государственных учреждений родного города К., стало важным вкладом в т. наз. «венецианский миф», получивший распространение в англосаксонском мире, в том числе благодаря английскому переводу, изданному Л. Льюкенором в 1599.

Соч.: О магистратах и устройстве Венецианской республики / Пер. с лат., вступ. статья и коммент. М. А. Юсима; под ред. М. М. Крома и О. В. Хархордина. СПб., 2013; De magistratibus et republica venetorum libri quinque. Parisiis, 1543; Gasparis Contareni Cardinalis Opera. Parisiis, 1571; The Commonwealth and Gouvernement of Venice... translated out of Italian into English, by Lewes Lewkenor. London, 1599; Dittrich F. Regesten und Briefe des Kardinals Gasparo Contarini. Braunsberg, 1881.

Лит.: Arnold C. Die römische Zensur der Werke Cajetans und Contarinis (1558—1601); Grenzen der theologischen Konfessionalisierung. Paderborn, 2008; Brieger Th. Gasparo Contarini und das Regensburger Concordienwerk des Jahres 1541. Gotha, 1870; Dittrich F. Gasparo Contarini, 1483—1542. Eine Monographie. 1885. Nieuwkoop, 1972; Fragnito Gigliola. Gasparo Contarini. Un magistrato veneziano al servizio della cristia-nità. Città di Castello, 1988; Gaspare Contarini e il suo tempo. Atti del convegno di Venezia, 1—3 marzo 1985 / A cura di F. Cavazzana Romanelli. Venezia, 1988; Gleason E. G. Gasparo Contarini: Venice, Rome, and reform. Berkeley (Ca.), 1993; Hackert H. Die Staatsschrift Gasparo Contarinis und die politischen Verhältnisse Venedigs im sechzehnten Jahrhundert. Heidelberg, 1940; Riklin A. Die venezianische Mischverfassung im Lichte von Gasparo Contarini (1483—1542). St. Gallen, 1989.