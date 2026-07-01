КОНТАРИНИ АМБРОДЖО

КОНТАРИНИ (Contarini) АМБРОДЖО (Ам­бро­зио) - ве­не­ци­ан­ский пу­те­ше­ст­вен­ник, ди­пло­мат и государственный дея­тель.

Вы­хо­дец из знат­но­го пат­ри­ци­ан­ско­го ро­да.

С 1447 года член Боль­шо­го со­ве­та Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки. Вёл тор­го­вые де­ла в стра­нах Ле­ван­та . Воз­мож­но, в 1453 году уча­ст­во­вал в обо­ро­не Кон­стан­ти­но­по­ля от ту­рок-ос­ма­нов. За­тем не­ко­то­рое вре­мя жил в этом го­ро­де, по­ка в 1463 году не был аре­сто­ван ме­ст­ны­ми вла­стя­ми в свя­зи с на­ча­лом ве­не­ци­ан­ско-турецкой вой­ны. В 1464 году су­мел вер­нуть­ся в Ве­не­цию. С 1470 году уча­ст­во­вал в бое­вых дей­стви­ях, ко­ман­дуя га­ле­рой. В феврале 1474 года на­прав­лен в Теб­риз с по­соль­ст­вом к пра­ви­те­лю Ак-Ко­юн­лу Узун-Ха­са­ну для ор­га­ни­за­ции со­вме­ст­ных дей­ст­вий про­тив ос­ма­нов, при­был в Теб­риз в ав­гу­сте то­го же го­да.

В ию­не 1475 года А. Контарини вы­ехал из Теб­ри­за, его об­рат­ный путь про­ле­гал че­рез Ас­т­ра­хань (где А. Контарини был пле­нён та­та­ра­ми и вы­ку­пил­ся на сво­бо­ду бла­го­да­ря зай­му у русских куп­цов), Ря­зань, Мо­ск­ву (где он был при­нят великий князь мо­с­ков­ским Ива­ном III Ва­силь­е­ви­чем), Смо­ленск, Великое княжество Ли­тов­ское (ВКЛ), Поль­шу и Свя­щен­ную Римскую им­пе­рию . В апреле 1477 года вер­нул­ся в Ве­не­цию. В 1482-1483 годы А. Контарини по­лу­чил долж­ность подестá в Ви­чен­це, за­ни­мал­ся обо­ро­ной го­ро­да от войск Фер­ра­ры, с ко­то­рой ве­лась вой­на. В 1484 году А. Контарини стал на­чаль­ни­ком ве­не­циан­ско­го ар­се­на­ла. В 1490-е годы вы­пол­нял ди­пло­ма­тич. по­ру­че­ния Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки в Восточном Сре­ди­зем­но­мо­рье.

По-ви­ди­мо­му, сра­зу по воз­вра­ще­нии из по­соль­ст­ва к Узун-Ха­са­ну в 1477 году под­го­то­вил за­пис­ки о сво­ём пу­те­ше­ст­вии. Со­чи­не­ние А. Контарини со­дер­жит ин­фор­ма­цию о Пер­сии , Гру­зии, Азер­бай­джа­не, Кры­ме, Ас­т­ра­ха­ни, русских кня­же­ст­вах, зем­лях ВКЛ и Поль­ши. Пер­вые све­де­ния о Великом княжестве Мо­с­ков­ском ста­ли дос­туп­ны ев­ропескому чи­та­те­лю бла­го­да­ря из­да­нию тру­да А. Контарини в 1486 или 1487 году. А. Контарини опи­сал обы­чаи дво­ра великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча и его 2-й же­ны З.(С.Ф.) Па­лео­лог, русские нра­вы, об­лик великого кня­зя мо­с­ков­ско­го, при­ро­ду и тор­гов­лю Великого княжества Мо­с­ков­ско­го, при­вёл све­де­ния об италь­ян­цах, ра­бо­тав­ших в Мо­ск­ве.

Сочинения:

Questo e el Viazo de misier Ambrosio con­tarin ambassador de la illustrissima signoria de Venesia al signor Vxuncassam Re de Persia. Venetiis, 1481;

Бар­ба­ро и Кон­та­ри­ни о Рос­сии. К ис­то­рии ита­ло-рус­ских свя­зей в XV века. Л., 1971.