КОНТАРИНИ АМБРОДЖО
КОНТАРИНИ (Contarini) АМБРОДЖО (Амброзио) - венецианский путешественник, дипломат и государственный деятель.
Выходец из знатного патрицианского рода.
С 1447 года член Большого совета Венецианской республики. Вёл торговые дела в странах Леванта. Возможно, в 1453 году участвовал в обороне Константинополя от турок-османов. Затем некоторое время жил в этом городе, пока в 1463 году не был арестован местными властями в связи с началом венецианско-турецкой войны. В 1464 году сумел вернуться в Венецию. С 1470 году участвовал в боевых действиях, командуя галерой. В феврале 1474 года направлен в Тебриз с посольством к правителю Ак-Коюнлу Узун-Хасану для организации совместных действий против османов, прибыл в Тебриз в августе того же года.
В июне 1475 года А. Контарини выехал из Тебриза, его обратный путь пролегал через Астрахань (где А. Контарини был пленён татарами и выкупился на свободу благодаря займу у русских купцов), Рязань, Москву (где он был принят великий князь московским Иваном III Васильевичем), Смоленск, Великое княжество Литовское (ВКЛ), Польшу и Священную Римскую империю. В апреле 1477 года вернулся в Венецию. В 1482-1483 годы А. Контарини получил должность подестá в Виченце, занимался обороной города от войск Феррары, с которой велась война. В 1484 году А. Контарини стал начальником венецианского арсенала. В 1490-е годы выполнял дипломатич. поручения Венецианской республики в Восточном Средиземноморье.
По-видимому, сразу по возвращении из посольства к Узун-Хасану в 1477 году подготовил записки о своём путешествии. Сочинение А. Контарини содержит информацию о Персии, Грузии, Азербайджане, Крыме, Астрахани, русских княжествах, землях ВКЛ и Польши. Первые сведения о Великом княжестве Московском стали доступны европескому читателю благодаря изданию труда А. Контарини в 1486 или 1487 году. А. Контарини описал обычаи двора великого князя московского Ивана III Васильевича и его 2-й жены З.(С.Ф.) Палеолог, русские нравы, облик великого князя московского, природу и торговлю Великого княжества Московского, привёл сведения об итальянцах, работавших в Москве.
Сочинения:
Questo e el Viazo de misier Ambrosio contarin ambassador de la illustrissima signoria de Venesia al signor Vxuncassam Re de Persia. Venetiis, 1481;
Барбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей в XV века. Л., 1971.