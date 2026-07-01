КОНТАМИНАЦИЯ

КОНТАМИНАЦИЯ (от лат. contaminatio – со­при­кос­но­ве­ние, сме­ше­ние (в том числе с не­га­тив­ным ре­зуль­та­том); за­ра­зи­тель­ное при­кос­но­ве­ние, ос­к­вер­не­ние, за­гряз­не­ние):

1) В язы­ко­зна­нии - объ­е­ди­не­ние в хо­де ре­че­во­го об­ще­ния (а так­же в це­лях но­ми­на­ции пред­ме­та, по­ня­тия) струк­тур­ных эле­мен­тов (ча­стей) двух язы­ко­вых еди­ниц на ба­зе их струк­тур­но­го сход­ст­ва, функ­цио­наль­ной и смыс­ло­вой бли­зо­сти, внеш­не­го сход­ст­ва. Например, нем. Postkarte ‘от­крыт­ка’ ← Postplatt ‘поч­то­вый лист’ + Korrespondenzkarte ‘пись­мен­ное из­ве­ще­ние’.

Контаминация ис­поль­зу­ет­ся в ре­чи, с од­ной сто­ро­ны, как мо­ти­ви­ро­ван­ный ком­му­ни­ка­тив­ны­ми це­ля­ми (см. Ком­му­ни­ка­ция), ус­ло­вия­ми ре­че­во­го об­ще­ния сти­ли­сти­чес­ки зна­чи­мый спо­соб вы­ра­же­ния мыс­ли ад­ре­сан­та, что­бы при­дать вы­ска­зы­ва­нию, тек­сту экс­прес­сию, по­вы­сить вы­ра­зи­тель­ность ре­чи, под­черк­нуть нуж­ные ад­ре­сан­ту смыс­ло­вые, оце­ноч­ные, эмо­цио­наль­ные ак­цен­ты, оп­ре­де­лён­ную то­наль­ность слов, фра­зы, аб­за­ца, тек­ста в це­лом, реп­ли­ки. Например, ок­ка­зио­на­лизм «Грин­лан­дия» (обо­зна­че­ние твор­чест­ва А.С. Гри­на ), соз­дан­ный на ба­зе то­по­ни­ма «Грен­лан­дия». Контаминация мо­жет слу­жить ис­точ­ни­ком воз­ник­но­ве­ния язы­ко­вых еди­ниц; например, рус. «саль­ный» в зна­че­нии ‘не­при­лич­ный’ ста­ло упо­тре­блять­ся вслед­ст­вие контаминации «саль­ный» (от «са­ло») и франц. sale ‘гряз­ный, не­чи­стый’; «буль­терь­ер» - ре­зуль­тат контаминации слов «буль­дог» и «терь­ер».

С другой сто­ро­ны, контаминация рас­смат­ри­ва­ет­ся в ас­пек­те куль­ту­ры ре­чи как на­ру­ше­ние литературной нор­мы (см. Нор­ма язы­ко­вая). Та­кие от­ступ­ле­ния от нор­мы, или ре­че­вые ошиб­ки, рас­про­стра­не­ны в разговорной ре­чи и в уст­ных раз­но­вид­но­стях книж­ной ре­чи - главным образом в сфе­ре фра­зео­ло­гии (например, «иг­ра­ть зна­че­ние» ← «иг­рать роль» + «иметь зна­че­ние», «за­ра­ба­ты­вать до­ход» ← «за­ра­ба­ты­вать день­ги» + «иметь/по­лу­чать до­ход», «не­сти свои функ­ции» ← «вы­пол­нять свои функ­ции» + «не­сти свои обя­зан­но­сти»), лек­сической со­че­та­е­мо­сти (например, «По­езд идёт ско­ро» при нор­ме «По­езд идёт бы­ст­ро» и «По­езд ско­ро при­дёт»), син­так­си­са, где контаминация ча­сто свя­за­на с не­мо­ти­ви­ро­ван­ным сме­ще­ни­ем кон­струк­ции [например, «А вам не воз­ни­ка­ет обид­но?» (ср. нор­ма­тив­ное «А у вас не воз­ни­ка­ет оби­ды?»); «На­ши обя­за­тель­ст­ва, ко­то­рые мы да­ли пе­ред моск­ви­ча­ми...» (ср. «На­ши обя­за­тель­ст­ва пе­ред моск­ви­ча­ми...»); франц. je me souvient ← je me rappe­le + il me souvient].

Контаминация ле­жит в ос­но­ве мно­гих яв­ле­ний лож­ной эти­мо­ло­гии, ко­то­рые то­же, как пра­ви­ло, на­хо­дят­ся за рам­ка­ми литературной нор­мы; например, «гуль­вар» ‘ме­сто для гу­ля­ния’ ← «буль­вар»; «ма­раль» ← «ма­рать» ‘по­ро­чить, бес­че­стить’ + «мо­раль».

Сход­ный с контаминацией про­цесс - ин­тер­фе­рен­ция - на­блю­да­ет­ся в ре­чи ино­стран­цев на изу­чае­мом не­род­ном язы­ке.

2) В тек­сто­ло­гии - со­еди­не­ние фраг­мен­тов различных ре­дак­ций од­но­го про­из­ве­де­ния; ис­поль­зу­ет­ся в слу­чае от­сут­ст­вия окон­чательной ав­тор­ской ре­дак­ции. При­во­дит к соз­да­нию тек­ста, ори­ен­ти­ро­ван­но­го со­ста­ви­те­лем на пред­по­ла­гае­мый ав­тор­ский за­мы­сел. При­мер контаминации - текст по­эмы М.Ю. Лер­мон­то­ва «Де­мон» (см. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1955. Т. 4).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)