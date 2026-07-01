КОНТАМИНАЦИЯ
КОНТАМИНАЦИЯ (от лат. contaminatio – соприкосновение, смешение (в том числе с негативным результатом); заразительное прикосновение, осквернение, загрязнение):
1) В языкознании - объединение в ходе речевого общения (а также в целях номинации предмета, понятия) структурных элементов (частей) двух языковых единиц на базе их структурного сходства, функциональной и смысловой близости, внешнего сходства. Например, нем. Postkarte ‘открытка’ ← Postplatt ‘почтовый лист’ + Korrespondenzkarte ‘письменное извещение’.
Контаминация используется в речи, с одной стороны, как мотивированный коммуникативными целями (см. Коммуникация), условиями речевого общения стилистически значимый способ выражения мысли адресанта, чтобы придать высказыванию, тексту экспрессию, повысить выразительность речи, подчеркнуть нужные адресанту смысловые, оценочные, эмоциональные акценты, определённую тональность слов, фразы, абзаца, текста в целом, реплики. Например, окказионализм «Гринландия» (обозначение творчества А.С. Грина), созданный на базе топонима «Гренландия». Контаминация может служить источником возникновения языковых единиц; например, рус. «сальный» в значении ‘неприличный’ стало употребляться вследствие контаминации «сальный» (от «сало») и франц. sale ‘грязный, нечистый’; «бультерьер» - результат контаминации слов «бульдог» и «терьер».
С другой стороны, контаминация рассматривается в аспекте культуры речи как нарушение литературной нормы (см. Норма языковая). Такие отступления от нормы, или речевые ошибки, распространены в разговорной речи и в устных разновидностях книжной речи - главным образом в сфере фразеологии (например, «играть значение» ← «играть роль» + «иметь значение», «зарабатывать доход» ← «зарабатывать деньги» + «иметь/получать доход», «нести свои функции» ← «выполнять свои функции» + «нести свои обязанности»), лексической сочетаемости (например, «Поезд идёт скоро» при норме «Поезд идёт быстро» и «Поезд скоро придёт»), синтаксиса, где контаминация часто связана с немотивированным смещением конструкции [например, «А вам не возникает обидно?» (ср. нормативное «А у вас не возникает обиды?»); «Наши обязательства, которые мы дали перед москвичами...» (ср. «Наши обязательства перед москвичами...»); франц. je me souvient ← je me rappele + il me souvient].
Контаминация лежит в основе многих явлений ложной этимологии, которые тоже, как правило, находятся за рамками литературной нормы; например, «гульвар» ‘место для гуляния’ ← «бульвар»; «мараль» ← «марать» ‘порочить, бесчестить’ + «мораль».
Сходный с контаминацией процесс - интерференция - наблюдается в речи иностранцев на изучаемом неродном языке.
2) В текстологии - соединение фрагментов различных редакций одного произведения; используется в случае отсутствия окончательной авторской редакции. Приводит к созданию текста, ориентированного составителем на предполагаемый авторский замысел. Пример контаминации - текст поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» (см. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1955. Т. 4).