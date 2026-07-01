КОНТАКТЫ ЯЗЫКОВЫЕ
КОНТАКТЫ ЯЗЫКОВЫЕ - процессы взаимодействия двух или нескольких языков в языковом сознании отдельного человека или в языковом сообществе.
Одно из важнейших условий, делающих контакты языковые возможными, - многоязычие (в т. ч. двуязычие). Результатом контактов двух или более языков являются изменения в одном из них или в обоих (либо во всех), происходящие вследствие влияния языков друг на друга и носящие назв. языковой интерференции. В истории различных языков часто встречается такой тип интерференции, как словарное заимствование. Пример интерференции в фонетике – возникновение в русский язык новой фонемы /ф/ под влиянием ряда европейских языков (прежде всего греческого), в грамматике - появление в русском языке действительных причастий настоящее время как результат контактов со старославянским языком.
Как правило, в ситуации котактов языковых языки занимают неравноправное положение. Один из них главенствует в языковом сознании индивида, оказывает контактное воздействие (т. н. доминирующий язык), другой (другие) испытывает это воздействие (т. н. субдоминантный язык). Различаются доминация одного из контактирующих языков, обусловленная неполным или недостаточным владением другим или другими языками (т. н. полуязычие), и доминация языка, проявляющаяся в его более широком употреблении по сравнению с контактирующим или контактирующими с ним языками (функциональная).
Доминирующий язык является, как правило, родным языком индивида, но в определённых условиях может происходить смена языковой доминации и вытеснение родного языка другим (другими). На характер протекания интерференционных процессов влияют социолингвистич. ситуации, в которых имеют место контактов языковых. Основные типы таких ситуаций - сохранение языка и переход на другой язык (языковой сдвиг). При сохранении родного языка, испытывающего влияние со стороны дргих языков, интерференционные процессы действуют сначала на лексическом уровне и лишь затем (обычно при смене языковой доминации) начинается фонетическое и грамматическое влияние языка-донора. При языковом сдвиге интерференционное воздействие вышедшего из употребления (субстратного; см. Субстрат) языка проявляется прежде всего в фонетике и синтаксисе.
В результате интерференционных изменений языковые системы, находящиеся в контакте, становятся более похожими друг на друга, происходит их сближение - конвергенция; вследствие конвергенции нескольких языков может возникнуть языковой союз.
Ряд проявлений контактов языковых относится к использованию языка человеком (или языковым сообществом), которому свойственно многоязычие; среди них - обширная группа явлений, связанных с переходом двуязычного (многоязычного) индивида с одного языка на другой в пределах одного текста - с переключением кодов. Часто оно мотивируется сменой собеседника, темой беседы, стилистич. причинами. Существуют, однако, языковые сообщества, где это своего рода норма, не связанная с каким-либо внешними обстоятельствами (напр., переключение кодов между языками волоф и французский язяк в Дакаре, Сенегал). С лингвистической точки зрения различают переключение кодов на границе и внутри предложения; последнее иногда называют смешением кодов.
Особое следствие контактов языковых - возникновение контактных языков. Крайним их следствием может быть полное исчезновение языка в результате перехода всех его носителей на чужой язык (языковая смерть), что достаточно часто происходит у малочисленных народов (см. Исчезающие языки).
Контакты языковые привлекают внимание учёных со второй половины XIX века [Г. Шухардт, Г.И. Асколи (Италия), И.А. Бодуэн де Куртенэ, Л.В. Щерба]. Начало серьёзных исследований в этой области связано с появлением в 1953 году монографии американского лингвиста У. Вайнрайха «Языковые контакты».