КОНТАКТЫ ЯЗЫКОВЫЕ

КОНТАКТЫ ЯЗЫКОВЫЕ - процессы взаимодействия двух или нескольких языков в языковом сознании отдельного человека или в языковом сообществе.

Од­но из важ­ней­ших ус­ло­вий, де­лаю­щих контакты языковые воз­мож­ны­ми, - мно­го­язы­чие (в т. ч. дву­язы­чие). Ре­зуль­та­том кон­так­тов двух или бо­лее язы­ков яв­ляют­ся из­ме­не­ния в од­ном из них или в обо­их (ли­бо во всех), про­ис­хо­дя­щие вслед­ст­вие влия­ния язы­ков друг на дру­га и но­ся­щие назв. язы­ко­вой ин­тер­фе­рен­ции. В ис­то­рии различных язы­ков час­то встре­ча­ет­ся та­кой тип ин­тер­фе­рен­ции, как сло­вар­ное за­им­ст­во­ва­ние. При­мер ин­тер­фе­рен­ции в фо­не­ти­ке – воз­ник­но­ве­ние в русский язык но­вой фо­не­мы /ф/ под влия­ни­ем ря­да ев­ропейских язы­ков (пре­ж­де все­го гре­че­ско­го), в грам­ма­ти­ке - по­яв­ле­ние в русском языке дей­ст­вительных при­час­тий настоящее время как ре­зуль­тат кон­так­тов со ста­ро­сла­вян­ским язы­ком.

Как пра­ви­ло, в си­туа­ции котактов языковых язы­ки за­ни­ма­ют не­рав­но­прав­ное по­ло­же­ние. Один из них гла­вен­ст­ву­ет в язы­ко­вом соз­на­нии ин­ди­ви­да, ока­зы­ва­ет кон­такт­ное воз­дей­ст­вие (т. н. до­ми­ни­рую­щий язык), дру­гой (дру­гие) ис­пы­ты­ва­ет это воз­дей­ст­вие (т. н. суб­до­ми­нант­ный язык). Раз­ли­ча­ют­ся до­ми­на­ция од­но­го из кон­так­ти­рую­щих язы­ков, обу­слов­лен­ная не­пол­ным или не­дос­та­точ­ным вла­де­ни­ем дру­гим или дру­ги­ми язы­ка­ми (т. н. по­лу­язы­чие), и до­ми­на­ция язы­ка, про­яв­ляю­щая­ся в его бо­лее ши­ро­ком упот­реб­ле­нии по срав­не­нию с кон­так­ти­рую­щим или кон­так­ти­рую­щи­ми с ним язы­ка­ми (функ­цио­наль­ная).

До­ми­ни­рую­щий язык яв­ля­ет­ся, как пра­ви­ло, род­ным язы­ком ин­ди­ви­да, но в оп­ре­де­лён­ных ус­ло­ви­ях мо­жет про­ис­хо­дить сме­на язы­ко­вой до­ми­на­ции и вы­тес­не­ние род­но­го язы­ка дру­гим (дру­ги­ми). На ха­рак­тер про­те­ка­ния ин­тер­фе­рен­ци­он­ных про­цес­сов влия­ют со­цио­лин­гви­стич. си­туа­ции, в ко­то­рых име­ют ме­сто контактов языковых. Основные ти­пы та­ких си­туа­ций - со­хра­не­ние язы­ка и пе­ре­ход на другой язык (язы­ко­вой сдвиг). При со­хра­не­нии род­но­го язы­ка, ис­пы­ты­ваю­ще­го влия­ние со сто­ро­ны дргих язы­ков, ин­тер­фе­рен­ци­он­ные про­цес­сы дей­ст­ву­ют сна­ча­ла на лек­сическом уров­не и лишь за­тем (обыч­но при сме­не язы­ко­вой до­ми­на­ции) на­чи­на­ет­ся фо­не­тическое и грам­ма­тическое влия­ние язы­ка-до­но­ра. При язы­ко­вом сдви­ге ин­тер­фе­рен­ци­он­ное воз­дей­ст­вие вы­шед­ше­го из упот­реб­ле­ния (суб­страт­но­го; см. Суб­страт) язы­ка про­яв­ля­ет­ся пре­ж­де все­го в фо­не­ти­ке и син­так­си­се.

В ре­зуль­та­те ин­тер­фе­рен­ци­он­ных из­ме­не­ний язы­ко­вые сис­те­мы, на­хо­дя­щие­ся в кон­так­те, ста­но­вят­ся бо­лее по­хо­жи­ми друг на дру­га, про­ис­хо­дит их сбли­же­ние - кон­вер­ген­ция; вслед­ст­вие кон­вер­ген­ции не­сколь­ких язы­ков мо­жет воз­ник­нуть язы­ко­вой со­юз.

Ряд про­яв­ле­ний контактов языковых от­но­сит­ся к ис­поль­зо­ва­нию язы­ка че­ло­ве­ком (или язы­ко­вым со­об­ще­ст­вом), ко­то­ро­му свой­ст­вен­но мно­го­язы­чие; сре­ди них - об­шир­ная груп­па яв­ле­ний, свя­зан­ных с пе­ре­хо­дом дву­языч­но­го (мно­го­языч­но­го) ин­ди­ви­да с од­но­го язы­ка на дру­гой в пре­де­лах од­но­го тек­ста - с пе­ре­клю­че­ни­ем ко­дов. Час­то оно мо­ти­ви­ру­ет­ся сме­ной со­бе­сед­ни­ка, те­мой бе­се­ды, сти­ли­стич. при­чи­на­ми. Су­ще­ст­ву­ют, од­на­ко, язы­ко­вые со­об­ще­ст­ва, где это сво­его ро­да нор­ма, не свя­зан­ная с каким-либо внеш­ни­ми об­сто­я­тель­ст­ва­ми (напр., пе­ре­клю­че­ние ко­дов ме­ж­ду языками во­лоф и французский язяк в Да­ка­ре, Се­не­гал). С лин­гвис­тической точ­ки зре­ния раз­ли­ча­ют пе­ре­клю­че­ние ко­дов на гра­ни­це и внут­ри пред­ло­же­ния; по­след­нее ино­гда на­зы­ва­ют сме­ше­ни­ем ко­дов.

Осо­бое след­ст­вие контактов языковых - воз­ник­но­ве­ние кон­такт­ных язы­ков. Край­ним их след­ст­ви­ем мо­жет быть пол­ное ис­чез­но­ве­ние язы­ка в ре­зуль­та­те пе­ре­хо­да всех его но­си­те­лей на чу­жой язык (язы­ко­вая смерть), что дос­та­точ­но час­то про­ис­хо­дит у ма­ло­чис­лен­ных на­ро­дов (см. Ис­че­заю­щие язы­ки).

Контакты языковые при­вле­ка­ют вни­ма­ние учё­ных со второй половины XIX века [Г. Шу­хардт, Г.И. Ас­ко­ли (Ита­лия), И.А. Бо­ду­эн де Кур­те­нэ, Л.В. Щер­ба]. На­ча­ло серь­ёз­ных ис­сле­до­ва­ний в этой об­лас­ти свя­за­но с по­яв­ле­ни­ем в 1953 году мо­но­гра­фии американского лин­гвис­та У. Вайн­рай­ха «Язы­ко­вые кон­так­ты».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)