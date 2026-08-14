КОНТАДО

Контaдо — сельская территория, расположенная в окрестностях города и находящаяся в экономической и политической зависимости от этого города.

Обычно термин применяется к средневековым итальянским коммунам, но иногда и к другим регионам тоже. Часто К. совпадало с территорией диоцеза. Латинское слово comitatus изначально относилось к территории под контролем графа. Некоторые зажиточные купцы пытались получить статус магната через покупку земли в К., приобретая замки и посвящая себя в рыцари.

В XII—XIII вв. итальянские города подчинили себе свою округу (К.). Одновременно это была попытка поставить под свой контроль ноблей, обладающих сельскими замками и башнями в городе. В то же время систематически больший контроль был установлен и над сельскими коммунами, расположенными в К.

Пополанское правление в городах связано с более интенсивной экономической эксплуатацией К., что нашло свое выражение во введении карательного налогообложения в К., препятствии иммиграции, ограничении большей части торговли и производств в пользу управляющего города, принудительных отработках и все более явном превращении К. в источник продуктов питания и сырья для производств по заниженным ценам. Чрезвычайный контроль над К. вел в итоге к упадку, в то время как бесконечные войны сделали сложным расчет на более отдаленные поставки, что несколько улучшало положение жителей К. Горожане не платили налоги с продуктов питания, привезенных из поместий в К. для личного потребления, что способствовало инвестициям в сельскую землю и уменьшало налоговую базу деревень. Таким образом усиливалось экономическое присутствие зажиточных горожан в сельской округе, кроме того, город обеспечивал политическую защиту горожанам, которые владели землей в К., независимо от условий и времени приобретения держаний.

Существует и противоположная оценка влияния города на К. в данный период. Так, Фьюми утверждал, что коммунальное правление было благоприятным для сельской местности (на основании примера Флоренции XIII — начала XIV в.).

К. не избежало усиления налогового бремени, которое затронуло все городские регионы в позднее Средневековье. Фактическое притеснение К., видимо, уменьшилось, поскольку обезлюдевшие города должны были не только привлечь новых мигрантов в город, но и поддерживать население и производство продуктов питания в округе. В Италии упадок сельской местности ударил сильнее по городам, которые зависели от своей округи в отношении не только зерна, но и налогов. В XIV в. города основывали новые города в пределах своих К. Так, в 1299—1350 Флоренция основала 5 городков. Сеньориальный режим в городах позволил реализовать возможности территориальной экспансии за пределы городского К.

В то же время города ограничивали влияние крупных сеньоров на территории К., нередко они производили массовое освобождение крестьян на землях своего К.

Лит.: Котельникова Л. А. Итальянское крестьянство и город в XI—XIV вв. По материалам Средней и Северной Италии. М., 1967; Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed Età moderna / Ed. G. Vitolo. Salerno, 2005; Curtis D. R. Florence and its hinterlands in the late Middle Ages: contrasting fortunes in the Tuscan countryside, 1300—1500 // Journal of the Medieval History. Vol. 38. № 4. 2012. P. 472—499; EpsteinS.R. Town and Country: Economy andInstitutions in Late Medieval Italy // The Economic History Review. Vol. XLVI. 1993. № 3. P. 453—477; Francesconi G. Scrivere il contado. I linguaggi della costruzione territoriale cittadina nell’Italia centrale // Mélanges de l’École française de Rome— Moyen Âge. Vol. 123. 2011. № 2. P. 499—529; Fiumi E. Sui rapport economici tra città e contado nell’età comunale // Archivio storico italiano. V. 114. 1956. P. 18—68.