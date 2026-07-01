КОНТ ОГЮСТ

КОНТ (Comte) ОГЮСТ - французский со­цио­лог и фи­ло­соф, ро­до­на­чаль­ник по­зи­ти­виз­ма.

Ос­но­во­по­лож­ник со­цио­ло­гии (впер­вые ввёл сам тер­мин) как са­мо­сто­ятельной на­учной дис­ци­п­ли­ны.

Учил­ся в По­ли­тех­нической шко­ле в Па­ри­же (1814-1816 годы), из ко­то­рой был ис­клю­чён за уча­стие в сту­денческих вол­не­ни­ях. В 1817-1824 годы лич­ный се­к­ре­тарь К.А. Сен-Си­мо­на, ока­зав­ше­го ог­ром­ное влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние его взгля­дов. О. Конт вос­при­нял так­же идеи та­ких пред­ста­ви­те­лей франц. про­све­ти­тель­ской мыс­ли, как Ш.Л. Мон­тес­кьё (прин­цип де­тер­ми­низ­ма, рас­про­стра­няе­мый на сфе­ру об­ществ. жиз­ни), А.Р.Ж. Тюр­го и М.Ж. Кон­дор­се (кон­цеп­ция про­грес­са).

Хо­тя по­зи­ти­визм рас­смат­ри­вал­ся са­мим О. Контом как це­ло­ст­ное ми­ро­воз­зре­ние, од­на­ко пер­во­на­чаль­но пре­об­ла­дав­ший «объ­ек­тив­ный» на­учно-ме­то­до­ло­гический под­ход в «Кур­се по­зи­тив­ной фи­ло­со­фии» («Cours de philosophie positive», vol. 1-6, 1830-1842 годы; русский перевод «Курс по­ло­жи­тель­ной фи­ло­со­фии», т. 1-2, 1899-1900 годы) сме­нил­ся «субъ­ек­тив­ным» ме­то­дом, а по­зи­ти­визм при­об­рёл чер­ты со­ци­аль­но-уто­пич. док­три­ны в «Сис­те­ме по­зи­тив­ной по­ли­ти­ки» («Système de po­litique posi­tive…», vol. 1-4, 1851-1854 годы).

Смы­сло­вым ядром тео­рии О. Конта яв­ля­ет­ся за­кон «трёх ста­дий» ум­ст­вен­но­го раз­ви­тия - тео­ло­гической, ме­та­фи­зической и по­зи­тив­ной. Этот за­кон опи­сы­ва­ет од­но­вре­мен­но ин­тел­лек­ту­аль­ную и со­ци­аль­ную эво­лю­цию, про­гресс ра­зу­ма рас­смат­ри­ва­ет­ся при этом как основной фак­тор об­щественных из­ме­не­ний. Тео­ло­гическое мыш­ле­ние раз­ной сте­пе­ни слож­но­сти (фе­ти­шизм, по­ли­те­изм, мо­но­те­изм ) ус­мат­ри­ва­ет в ок­ру­жаю­щем ми­ре дей­ст­вие «оду­шев­лён­ных» сверхъ­ес­те­ст­вен­ных сил, на ме­та­фи­зических ста­дии ме­сто бо­гов и «ду­хов» за­ни­ма­ют аб­ст­рак­ции умо­зри­тель­ных фи­лосских сис­тем. На­ко­нец, в по­зи­тив­ном со­стоя­нии «че­ло­ве­че­ский дух по­зна­ёт не­воз­мож­ность дос­ти­же­ния аб­со­лют­ных зна­ний, от­ка­зы­ва­ет­ся от ис­сле­до­ва­ния про­ис­хо­ж­де­ния и на­зна­че­ния су­ще­ст­вую­ще­го ми­ра и от по­зна­ния внутр. при­чин яв­ле­ний и стре­мит­ся, пра­виль­но ком­би­ни­руя рас­су­ж­де­ние и на­блю­де­ние, к по­зна­нию дей­ст­ви­тель­ных за­ко­нов…» (За­пад­но-ев­ро­пей­ская со­цио­ло­гия XIX века: [Тек­сты]. М., 1996 год. С. 95).

На по­зи­тив­ной ста­дии нау­ка ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся изу­че­ни­ем эм­пи­рических фак­тов и их ус­той­чи­вых ком­би­на­ций, её за­да­чей ста­но­вит­ся фор­му­ли­ров­ка на­учных за­ко­нов как опи­са­ний ре­гу­ляр­ных, по­вто­ряю­щих­ся свя­зей и от­но­ше­ний ме­ж­ду отдельными яв­ле­ния­ми, на­блю­дае­мы­ми ис­сле­до­ва­те­лем. При этом на­учное ис­сле­до­ва­ние долж­но стре­мить­ся ис­поль­зо­вать собственные ре­зуль­та­ты в прак­тич. це­лях («знать, что­бы пред­ви­деть, пред­ви­деть, что­бы мочь»).

«По­зи­тив­ная фи­ло­со­фия» О. Конта со­сто­ит из кор­пу­са на­ук, на­хо­дя­щих­ся в от­но­ше­ни­ях ие­рар­хич. взаи­мо­за­ви­си­мо­сти. О. Конт вы­де­ля­ет шесть основных на­ук в по­ряд­ке воз­рас­та­ния кон­крет­но­сти и слож­но­сти изу­чае­мых ими пред­ме­тов: ма­те­ма­ти­ку, ас­тро­но­мию, фи­зи­ку, хи­мию, био­ло­гию и со­цио­ло­гию. Все эти дис­ци­п­ли­ны яв­ля­ют­ся тео­ре­ти­че­ски­ми (т. е. за­ко­но­уста­нав­ли­ваю­щи­ми) и от­ли­ча­ют­ся от на­ук вспо­мо­га­тель­ных и опи­са­тель­ных. Лю­бая по­сле­дую­щая нау­ка опи­ра­ет­ся на пред­ше­ст­вую­щие, об­ра­зуя но­вую об­ласть ис­сле­до­ва­ния с её спе­ци­фич. за­ко­на­ми. Боль­шин­ст­во на­ук уже на­хо­дит­ся на по­зи­тив­ной ста­дии раз­ви­тия, од­на­ко в со­ци­аль­но-гу­ма­ни­тар­ном зна­нии всё ещё силь­ны по­зи­ции тео­ло­гического и ме­та­фи­зического мыш­ле­ния, ко­то­рое и при­зва­на вы­тес­нить со­цио­ло­гия в ка­че­ст­ве объ­ек­тив­ной на­уч. дис­ци­п­ли­ны.

Со­цио­ло­гия оп­ре­де­ля­ет­ся О. Конто пре­дель­но ши­ро­ко - как нау­ка о «Че­ло­ве­че­ст­ве», «по­ряд­ке и про­грес­се». В ран­них ра­бо­тах для на­име­но­ва­ния но­вой нау­ки об об­ще­ст­ве К. ис­поль­зо­вал тер­мин «со­ци­аль­ная фи­зи­ка», ука­зы­вая тем са­мым на уни­вер­саль­ную зна­чи­мость ес­тественно-на­учной ме­то­до­ло­гии. Основными раз­де­ла­ми со­цио­ло­гии яв­ля­ют­ся со­ци­аль­ная ста­ти­ка, изу­чаю­щая струк­ту­ру об­ще­ст­ва, ус­ло­вия и ме­ха­низ­мы вос­про­из­вод­ст­ва со­ци­аль­но­го по­ряд­ка, и со­ци­аль­ная ди­на­ми­ка, вы­яв­ляю­щая за­ко­но­мер­но­сти и тен­ден­ции об­щественного раз­ви­тия.

В позд­них про­из­ве­де­ни­ях О. Конт раз­ра­баты­ва­ет со­ци­аль­но-уто­пическую про­грам­му, в ко­то­рой нау­ка вы­сту­па­ет в ка­че­ст­ве основного сред­ст­ва пре­об­ра­зо­ва­ния все­го при­род­но­го и со­ци­аль­но­го уни­вер­су­ма. Нау­ка ста­но­вит­ся но­вой, «по­зи­тив­ной» ре­ли­ги­ей, а учё­ные-по­зи­ти­ви­сты за­ни­ма­ют по­ло­же­ние ду­хо­вен­ст­ва. Над по­зи­тив­ной со­цио­ло­ги­ей над­страи­ва­ет­ся по­зи­тив­ная эти­ка, при­зван­ная фор­му­ли­ро­вать це­ли и цен­но­сти об­ществ. жиз­ни, про­воз­гла­ша­ет­ся при­мат ис­тин серд­ца над ис­ти­на­ми ра­зу­ма. Им­пе­ра­ти­вом по­зи­тив­ной мо­ра­ли ста­но­вит­ся «аль­тру­изм» (тер­мин вве­дён О. Конт), «жизнь для дру­гих». При­зва­ни­ем че­ло­ве­ка долж­но стать слу­же­ние «Че­ло­ве­че­ст­ву», «Ве­ли­ко­му Су­ще­ст­ву», ко­то­рое пре­вра­ща­ет­ся в объ­ект по­кло­не­ния но­вой ре­ли­гии.

Воз­зре­ния позд­не­го О. Конта рас­ко­ло­ли по­зи­ти­ви­ст­ское дви­же­ние. Лишь не­мно­гие по­сле­до­ва­те­ли О. Конта при­ня­ли его уче­ние це­ли­ком, уча­ст­вуя в соз­да­нии по­зи­ти­ви­ст­ских об­ществ и «По­зи­ти­ви­ст­ской церк­ви» в не­ко­то­рых западно-ев­ропейских и латино-американских стра­нах (во Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Бра­зи­лии, Чи­ли). Ло­зунг О. Конто «По­ря­док и Про­гресс» вклю­чён в гра­фическую ком­по­зи­цию бразильского национального фла­га.

Соб­ст­вен­но на­учных идеи О. Конта в Ве­ли­ко­бри­та­нии раз­ви­ва­ли Дж. С. Милль и Г. Спен­сер, во Фран­ции Э. Лит­тре, позд­нее Э. Дюрк­гейм. По­зи­ти­визм стал до­ми­ни­рую­щим ме­то­до­ло­гическом про­ек­том в ев­ропейской и американской со­цио­ло­гии второй половины XIX - начала XX веков, к на­сле­дию О. Конта об­ра­ща­лись многие российские учё­ные, мыс­ли­те­ли и пуб­ли­ци­сты ( П.Л. Лав­ров , В.В. Ле­се­вич, Е.В. Де Ро­бер­ти, М.М. Ко­ва­лев­ский, В.С. Со­ловь­ёв, Н.И. Ка­ре­ев, П.А. Со­ро­кин и др.).

Сочинения:

Œuvres. P., 1968–1971. Vol. 1–12;

Дух по­зи­тив­ной фи­ло­со­фии. Рос­тов н/Д., 2003.

Иллюстрации:

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