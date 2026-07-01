КОНТ ОГЮСТ
КОНТ (Comte) ОГЮСТ - французский социолог и философ, родоначальник позитивизма.
Основоположник социологии (впервые ввёл сам термин) как самостоятельной научной дисциплины.
Учился в Политехнической школе в Париже (1814-1816 годы), из которой был исключён за участие в студенческих волнениях. В 1817-1824 годы личный секретарь К.А. Сен-Симона, оказавшего огромное влияние на формирование его взглядов. О. Конт воспринял также идеи таких представителей франц. просветительской мысли, как Ш.Л. Монтескьё (принцип детерминизма, распространяемый на сферу обществ. жизни), А.Р.Ж. Тюрго и М.Ж. Кондорсе (концепция прогресса).
Хотя позитивизм рассматривался самим О. Контом как целостное мировоззрение, однако первоначально преобладавший «объективный» научно-методологический подход в «Курсе позитивной философии» («Cours de philosophie positive», vol. 1-6, 1830-1842 годы; русский перевод «Курс положительной философии», т. 1-2, 1899-1900 годы) сменился «субъективным» методом, а позитивизм приобрёл черты социально-утопич. доктрины в «Системе позитивной политики» («Système de politique positive…», vol. 1-4, 1851-1854 годы).
Смысловым ядром теории О. Конта является закон «трёх стадий» умственного развития - теологической, метафизической и позитивной. Этот закон описывает одновременно интеллектуальную и социальную эволюцию, прогресс разума рассматривается при этом как основной фактор общественных изменений. Теологическое мышление разной степени сложности (фетишизм, политеизм, монотеизм) усматривает в окружающем мире действие «одушевлённых» сверхъестественных сил, на метафизических стадии место богов и «духов» занимают абстракции умозрительных филосских систем. Наконец, в позитивном состоянии «человеческий дух познаёт невозможность достижения абсолютных знаний, отказывается от исследования происхождения и назначения существующего мира и от познания внутр. причин явлений и стремится, правильно комбинируя рассуждение и наблюдение, к познанию действительных законов…» (Западно-европейская социология XIX века: [Тексты]. М., 1996 год. С. 95).
На позитивной стадии наука ограничивается изучением эмпирических фактов и их устойчивых комбинаций, её задачей становится формулировка научных законов как описаний регулярных, повторяющихся связей и отношений между отдельными явлениями, наблюдаемыми исследователем. При этом научное исследование должно стремиться использовать собственные результаты в практич. целях («знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы мочь»).
«Позитивная философия» О. Конта состоит из корпуса наук, находящихся в отношениях иерархич. взаимозависимости. О. Конт выделяет шесть основных наук в порядке возрастания конкретности и сложности изучаемых ими предметов: математику, астрономию, физику, химию, биологию и социологию. Все эти дисциплины являются теоретическими (т. е. законоустанавливающими) и отличаются от наук вспомогательных и описательных. Любая последующая наука опирается на предшествующие, образуя новую область исследования с её специфич. законами. Большинство наук уже находится на позитивной стадии развития, однако в социально-гуманитарном знании всё ещё сильны позиции теологического и метафизического мышления, которое и призвана вытеснить социология в качестве объективной науч. дисциплины.
Социология определяется О. Конто предельно широко - как наука о «Человечестве», «порядке и прогрессе». В ранних работах для наименования новой науки об обществе К. использовал термин «социальная физика», указывая тем самым на универсальную значимость естественно-научной методологии. Основными разделами социологии являются социальная статика, изучающая структуру общества, условия и механизмы воспроизводства социального порядка, и социальная динамика, выявляющая закономерности и тенденции общественного развития.
В поздних произведениях О. Конт разрабатывает социально-утопическую программу, в которой наука выступает в качестве основного средства преобразования всего природного и социального универсума. Наука становится новой, «позитивной» религией, а учёные-позитивисты занимают положение духовенства. Над позитивной социологией надстраивается позитивная этика, призванная формулировать цели и ценности обществ. жизни, провозглашается примат истин сердца над истинами разума. Императивом позитивной морали становится «альтруизм» (термин введён О. Конт), «жизнь для других». Призванием человека должно стать служение «Человечеству», «Великому Существу», которое превращается в объект поклонения новой религии.
Воззрения позднего О. Конта раскололи позитивистское движение. Лишь немногие последователи О. Конта приняли его учение целиком, участвуя в создании позитивистских обществ и «Позитивистской церкви» в некоторых западно-европейских и латино-американских странах (во Франции, Великобритании, Бразилии, Чили). Лозунг О. Конто «Порядок и Прогресс» включён в графическую композицию бразильского национального флага.
Собственно научных идеи О. Конта в Великобритании развивали Дж. С. Милль и Г. Спенсер, во Франции Э. Литтре, позднее Э. Дюркгейм. Позитивизм стал доминирующим методологическом проектом в европейской и американской социологии второй половины XIX - начала XX веков, к наследию О. Конта обращались многие российские учёные, мыслители и публицисты (П.Л. Лавров, В.В. Лесевич, Е.В. Де Роберти, М.М. Ковалевский, В.С. Соловьёв, Н.И. Кареев, П.А. Сорокин и др.).
Сочинения:
Œuvres. P., 1968–1971. Vol. 1–12;
Дух позитивной философии. Ростов н/Д., 2003.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.