КОНСУЛЫ (В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИТАЛИИ)

Избираемые должностные лица, стоявшие во главе городских самоуправляющихся коммун в Италии.

В разных коммунах количество и процедуры избрания консулов заметно различались. В общинах, где решающей силой не обладала ни одна из прослоек общества, консулов избирали представители трех сословий — нобилитета, вальвассоров (мелкого дворянства) и горожан — избиралось 18–21 человек, т. е. по 6–7 представителей от каждого сословия. Если главенствовала одна социальная группа, консулов было меньше, и они назначались, преимущественно из ее среды.

Консулы осуществляли исполнительную власть, законодательную, военную и судебную власть. Шоффены, судебные чиновники, вершившие суд до перехода власти от епископов и графов городов к коммуне, однако не исчезли с появлением консулов.

При консулах шоффены могли возглавлять отдельные комиссии, создаваемые консулами, для того, чтобы вершить. Правосудие по уголовным делам часто по-прежнему оставалось в руках крупных светских властителей.

Формально в некоторых коммунах сохранилась процедура утверждения избранного консула императором . Консулы контролировали финансы коммун, командовали народным ополчением. С течением времени законодательная власть консулов была разделена с креденцей, коллегией наиболее уважаемых горожан, избиравшихся подобно консулам, но в гораздо большем числе (50–60 человек). С распространением в XIV–XV вв. тирании, консулы отстранялись от фактической власти, хотя должности иногда сохранялись.

Автор статьи: Г. А. Шмидт