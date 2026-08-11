КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ИТАЛИИ

Консультативный совет по вопросам Итaлии — совещательный орган, созданный для координации действий союзников в Италии по решению Конференции министров иностранных дел СССР, США, Великобритании и представителя Французского комитета национального освобождения в Москве (19—30 октября 1943), в ходе которого была также принята Декларация об Италии. В состав К. с. п. в. И. вошли представители СССР, Великобритании, США, Франции, с февраля 1944 также Югославии и Греции как стран, пострадавших от итальянской агрессии. Работал сначала в Алжире, затем на территории Италии. По рекомендации К. с. п. в. И. правительством П. Бадольо, в частности, были приняты декреты о дефашизации (29 декабря 1943) и об отмене расовых законов (20 января 1944). Прекратил свою работу в связи со вступлением в силу Мирного договора с Италией (1947).

Лит.: Мировые войны ХХ века. В 4 кн. Кн. 4: Вторая мировая война: документы и материалы / Отв. ред. М. Ю. Мягков. М., 2002. Григорьева И. В. Италия в ХХ веке. М., 2006; История Италии. В 3 т. Т. 3 / Отв. ред. С. И. Дорофеев. М., 1971.