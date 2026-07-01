КОНСУЛЬСТВО
КОНСУЛЬСТВО:
1) Период правления консулов в Древнем Риме.
2) Период в истории Франции от государственного переворота Восемнадцатого брюмера (9 ноября 1799 года), совершённого Наполеоном Бонапартом (см. Наполеон I Бонапарт), до провозглашения его императором 18 мая 1804 года.
В этот период власть номинально принадлежала трём консулам, избранным на 10 лет, фактически была сосредоточена в руках 1-го консула - Бонапарта. Первоначально 2-м и 3-м консулами были Э.Ж. Сьейес и П.Р. Дюко, а по Конституции 1799 года - Ж.Ж. Камбасерес и Ш.Ф. Лебрен. В августе 1802 года все три консула были объявлены пожизненными консулами Французской республики.
3) Орган внешних сношений государства, учреждённый на территории другого государства.