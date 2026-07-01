КОНСУЛЬСТВО

КОНСУЛЬСТВО:

1) Пе­ри­од прав­ле­ния кон­су­лов в Древ­нем Риме .

2) Пе­ри­од в ис­то­рии Фран­ции от государственного пе­ре­во­ро­та Во­сем­на­дца­то­го брю­ме­ра (9 ноября 1799 года), со­вер­шён­но­го На­по­ле­о­ном Бо­на­пар­том (см. На­по­ле­он I Бо­на­парт ), до про­воз­гла­ше­ния его им­пе­ра­то­ром 18 мая 1804 года.

В этот пе­ри­од власть но­ми­наль­но при­над­ле­жа­ла трём кон­су­лам, из­бран­ным на 10 лет, фак­ти­че­ски бы­ла со­сре­до­то­че­на в ру­ках 1-го кон­су­ла - Бо­на­пар­та. Пер­во­на­чаль­но 2-м и 3-м кон­су­ла­ми бы­ли Э.Ж. Сьей­ес и П.Р. Дю­ко, а по Кон­сти­ту­ции 1799 года - Ж.Ж. Кам­ба­се­рес и Ш.Ф. Леб­рен. В августе 1802 года все три кон­су­ла бы­ли объ­яв­ле­ны по­жиз­нен­ны­ми кон­су­ла­ми Французской рес­пуб­ли­ки.

3) Ор­ган внеш­них сно­ше­ний го­су­дар­ст­ва, уч­ре­ж­дён­ный на тер­ри­то­рии другого го­су­дар­ст­ва.

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