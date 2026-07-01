КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО

КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО - сис­те­ма прин­ципов и норм, оп­ре­де­ляю­щих по­ря­док кон­суль­ских сно­ше­ний ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми, ста­тус кон­суль­ских уч­ре­ж­де­ний и их пер­со­на­ла, дея­тель­ность, при­ви­ле­гии, им­му­ни­те­ты и от­вет­ст­вен­ность.

Основными ис­точ­ни­ка­ми консульского права яв­ля­ют­ся: уни­вер­саль­ные кон­вен­ции - Вен­ская кон­вен­ция о кон­суль­ских сно­ше­ни­ях (1963 год), Кон­вен­ция о пре­дот­вра­ще­нии и на­ка­за­нии пре­сту­п­ле­ний про­тив лиц, поль­зую­щих­ся ме­ж­ду­народной за­щи­той, в т. ч. ди­пло­ма­тич. аген­тов (1973 год); ре­гио­наль­ные кон­вен­ции - Ев­ропейская кон­вен­ция о кон­суль­ских функ­ци­ях (1967 год), Га­ван­ская кон­вен­ция о кон­суль­ских чи­нов­ни­ках (1928 год), Ка­ра­кас­ская кон­вен­ция о кон­суль­ских функ­ци­ях (1911 год) и др.; дву­сто­рон­ние кон­вен­ции по кон­суль­ским во­про­сам (РФ име­ет та­кие кон­вен­ции бо­лее чем со 130 стра­на­ми); национальное за­ко­но­да­тель­ст­во; нор­мы ме­ж­ду­нар. обыч­но­го пра­ва.

Кон­суль­ские от­но­ше­ния ус­та­нав­ли­ва­лись ме­ж­ду на­ро­да­ми с древ­них вре­мён. Пер­вые при­зна­ки за­ро­ж­де­ния ин­сти­ту­та кон­су­лов поя­ви­лись в ра­бо­вла­дельческую эпо­ху, что бы­ло свя­за­но с раз­ви­ти­ем тор­гов­ли и мо­ре­пла­ва­ния. В Древ­ней Гре­ции ино­стран­цы для за­щи­ты сво­их ин­те­ре­сов вы­би­ра­ли за­щит­ни­ков из чис­ла жи­те­лей го­су­дар­ст­ва-го­ро­да (про­ке­нов). В Древ­нем Ри­ме ана­ло­гич­ную роль вна­ча­ле вы­пол­ня­ли па­тро­ны, за­тем пре­то­ры. В XI-XIV веках поя­ви­лись ко­ди­фи­ци­рованные нор­ма­тив­ные ак­ты, в ко­то­рых из­ла­га­лись пра­ва и обя­зан­но­сти кон­су­лов (напр., Таб­ли­цы Амаль­фи, Оле­рон­ские пра­ви­ла). В 1820 году в Рос­сии был при­нят Кон­суль­ский ус­тав.

Ус­та­нов­ле­ние кон­суль­ских от­но­ше­ний ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по вза­им­но­му со­гла­сию и оформ­ля­ет­ся пу­тём под­пи­са­ния кон­суль­ской кон­вен­ции.

Кон­суль­ские функ­ции вы­пол­ня­ют­ся кон­суль­ски­ми уч­ре­ж­де­ния­ми (ге­не­раль­ное кон­суль­ст­во, кон­суль­ст­во, ви­це-кон­суль­ст­во или кон­суль­ское агент­ст­во). Они мо­гут вы­пол­нять­ся так­же ди­пло­ма­ти­че­ски­ми пред­ста­ви­тель­ст­ва­ми (в них, как пра­ви­ло, име­ют­ся кон­суль­ские от­де­лы). Пред­став­ляе­мое го­су­дар­ст­во снаб­жа­ет гла­ву кон­суль­ско­го уч­ре­ж­де­ния до­ку­мен­том, имею­щим фор­му па­тен­та или по­доб­но­го ему ак­та (кон­суль­ский па­тент), в ко­то­ром ука­зы­ва­ют­ся его пол­ное имя и фа­ми­лия, ка­те­го­рия или класс, кон­суль­ский ок­руг и ме­сто­на­хо­ж­де­ние кон­суль­ско­го уч­ре­ж­де­ния.

Го­су­дар­ст­во пре­бы­ва­ния вы­да­ёт гла­ве кон­суль­ско­го уч­ре­ж­де­ния эк­зе­к­ва­ту­ру - раз­ре­ше­ние на вы­пол­не­ние кон­су­лом функ­ций в оп­ре­де­лён­ном для не­го кон­суль­ском ок­ру­ге на тер­ри­то­рии го­су­дар­ст­ва пре­бы­ва­ния. При осо­бых об­стоя­тель­ст­вах, с со­гла­сия го­су­дар­ст­ва пре­бы­ва­ния, кон­суль­ское долж­но­ст­ное ли­цо мо­жет вы­пол­нять функ­ции за пре­де­ла­ми сво­его кон­суль­ско­го ок­ру­га.

Основными кон­суль­ски­ми функ­ция­ми яв­ля­ют­ся: за­щи­та в го­су­дар­ст­ве пре­бы­ва­ния ин­те­ре­сов пред­став­ляе­мо­го го­су­дар­ст­ва, его гра­ж­дан и юри­дич. лиц в пре­делах, до­пус­кае­мых ме­ж­ду­нар. пра­вом; со­дей­ст­вие раз­ви­тию тор­го­вых, эко­но­мческих, куль­тур­ных и на­уч­ных свя­зей ме­ж­ду пред­став­ляе­мым го­су­дар­ст­вом и го­су­дар­ст­вом пре­бы­ва­ния, а так­же со­дей­ст­вие раз­ви­тию дру­же­ст­вен­ных от­но­ше­ний ме­ж­ду ни­ми ины­ми пу­тя­ми; вы­да­ча пас­пор­тов и про­езд­ных до­ку­мен­тов гра­ж­да­нам пред­став­ляе­мо­го го­су­дар­ст­ва и виз или со­от­вет­ст­вую­щих до­ку­мен­тов ли­цам, же­лаю­щим по­ехать в пред­став­ляе­мое го­су­дар­ст­во; вы­пол­не­ние обя­зан­но­стей но­та­риу­са, ре­ги­ст­ра­то­ра ак­тов гражд. со­стоя­ния и др. по­доб­ных обя­зан­но­стей, а так­же не­ко­то­рых функ­ций администратичного ха­рак­те­ра, при ус­ло­вии, что в этом слу­чае ни­что не про­ти­во­ре­чит за­ко­нам и пра­ви­лам го­су­дар­ст­ва пре­бы­ва­ния; пе­ре­да­ча су­деб­ных и не­су­деб­ных до­ку­мен­тов или ис­пол­не­ние су­деб­ных по­ру­че­ний для су­дов пред­став­ляе­мо­го го­су­дар­ст­ва в со­от­вет­ст­вии с дей­ст­вую­щи­ми ме­ж­ду­народными со­гла­ше­ния­ми или, при от­сут­ст­вии та­ких со­гла­ше­ний, в лю­бом ином по­ряд­ке, не про­ти­во­ре­ча­щем за­ко­нам и пра­ви­лам го­су­дар­ст­ва пре­бы­ва­ния; осу­ще­ст­в­ле­ние пре­ду­смат­ри­вае­мых за­ко­на­ми и пра­ви­ла­ми пред­став­ляе­мо­го го­су­дар­ст­ва прав над­зо­ра и ин­спек­ции в от­но­ше­нии су­дов, имею­щих на­цио­наль­ность пред­став­ляе­мо­го го­су­дар­ст­ва, и са­мо­лё­тов, за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных в этом го­су­дар­ст­ве, а так­же в от­но­ше­нии их эки­па­жа; ока­за­ние по­мо­щи су­дам и са­мо­лё­там и их эки­па­жу, при­ня­тие за­яв­ле­ний от­но­си­тель­но пла­ва­ния су­дов, ос­мотр и оформ­ле­ние су­до­вых до­ку­мен­тов, а так­же рас­сле­до­ва­ние лю­бых про­ис­ше­ст­вий, имев­ших ме­сто в пу­ти. Кон­суль­ские уч­ре­ж­де­ния вы­пол­ня­ют и иные функ­ции, ко­то­рые не за­пре­ща­ют­ся за­ко­на­ми и пра­ви­ла­ми го­су­дар­ст­ва пре­бы­ва­ния или про­тив вы­пол­не­ния ко­то­рых го­су­дар­ст­во пре­бы­ва­ния не име­ет воз­ра­же­ний.

Го­су­дар­ст­во пре­бы­ва­ния долж­но пре­дос­тав­лять все воз­мож­но­сти для вы­пол­не­ния функ­ций кон­суль­ско­го уч­ре­ж­де­ния. Кон­суль­ские по­ме­ще­ния не­при­кос­но­вен­ны . Вла­сти го­су­дар­ст­ва пре­бы­ва­ния не мо­гут всту­пать в ту часть кон­суль­ских по­ме­ще­ний, ко­то­рая ис­поль­зу­ет­ся ис­клю­чи­тель­но для ра­бо­ты кон­суль­ско­го уч­ре­ж­де­ния, ина­че как с со­гла­сия гла­вы кон­суль­ско­го уч­ре­ж­де­ния, на­зна­чен­но­го им ли­ца или гла­вы ди­пло­ма­тического пред­ста­ви­тель­ст­ва пред­став­ляе­мо­го го­су­дар­ст­ва. Со­гла­сие гла­вы кон­суль­ско­го уч­ре­ж­де­ния мо­жет пред­по­ла­гать­ся в слу­чае по­жа­ра или другого сти­хий­но­го бед­ст­вия. Кон­суль­ские по­ме­ще­ния, пред­ме­ты их об­ста­нов­ки, иму­ще­ст­во кон­суль­ско­го уч­ре­ж­де­ния, а так­же его сред­ст­ва пе­ре­дви­же­ния поль­зу­ют­ся им­му­ни­те­том от лю­бых ви­дов ре­к­ви­зи­ции; кон­суль­ские по­ме­ще­ния и ре­зи­ден­ция штат­но­го гла­вы кон­суль­ско­го уч­ре­ж­де­ния ос­во­бо­ж­да­ют­ся от всех на­ло­гов, сбо­ров и по­шлин, за ис­клю­че­ни­ем тех, ко­то­рые пред­став­ля­ют со­бой пла­ту за кон­крет­ные ви­ды об­слу­жи­ва­ния (напр., за ком­му­наль­ные ус­лу­ги); кон­суль­ские ар­хи­вы и до­ку­мен­ты не­при­кос­но­вен­ны в лю­бое вре­мя и не­за­ви­си­мо от их ме­сто­на­хо­ж­де­ния.

Официальная кор­рес­пон­ден­ция кон­суль­ско­го уч­ре­ж­де­ния не­при­кос­но­вен­на. Кон­суль­ская ва­ли­за не под­ле­жит ни вскры­тию, ни за­дер­жа­нию. Од­на­ко в тех слу­ча­ях, ко­гда ком­пе­тент­ные вла­сти го­су­дар­ст­ва пре­бы­ва­ния име­ют серь­ёз­ные ос­но­ва­ния по­ла­гать, что в ва­ли­зе со­дер­жит­ся что-то дру­гое, кро­ме кор­рес­пон­ден­ции, до­ку­мен­тов или пред­ме­тов, пред­наз­на­чен­ных ис­клю­чи­тель­но для официального поль­зо­ва­ния, они мо­гут по­тре­бо­вать, что­бы ва­ли­за бы­ла вскры­та в их при­сут­ст­вии упол­но­мо­чен­ным пред­ста­ви­те­лем пред­став­ляе­мо­го го­су­дар­ст­ва. В том слу­чае, ес­ли вла­сти пред­став­ляе­мо­го го­су­дар­ст­ва от­ка­жут­ся вы­пол­нить это тре­бо­ва­ние, ва­ли­за воз­вра­ща­ет­ся в ме­сто от­прав­ле­ния.

Кон­суль­ские долж­но­ст­ные ли­ца не под­ле­жат аре­сту или пред­ва­рительному за­клю­че­нию ина­че как на ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ний ком­пе­тент­ных су­деб­ных вла­стей в слу­чае со­вер­ше­ния тяж­ких пре­сту­п­ле­ний. Кон­суль­ские долж­но­ст­ные ли­ца и кон­суль­ские слу­жа­щие не под­ле­жат юрис­дик­ции су­деб­ных или администратинвых ор­га­нов го­су­дар­ст­ва пре­бы­ва­ния в от­но­ше­нии дей­ст­вий, со­вер­шае­мых ими при вы­пол­не­нии кон­суль­ских функ­ций.

В Российской Фе­де­ра­ции ста­тус и функ­ции российских кон­су­лов за ру­бе­жом оп­ре­де­ля­ют­ся Кон­суль­ским ус­та­вом СССР (1976 год) и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)