КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО
КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО - система принципов и норм, определяющих порядок консульских сношений между государствами, статус консульских учреждений и их персонала, деятельность, привилегии, иммунитеты и ответственность.
Основными источниками консульского права являются: универсальные конвенции - Венская конвенция о консульских сношениях (1963 год), Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в т. ч. дипломатич. агентов (1973 год); региональные конвенции - Европейская конвенция о консульских функциях (1967 год), Гаванская конвенция о консульских чиновниках (1928 год), Каракасская конвенция о консульских функциях (1911 год) и др.; двусторонние конвенции по консульским вопросам (РФ имеет такие конвенции более чем со 130 странами); национальное законодательство; нормы междунар. обычного права.
Консульские отношения устанавливались между народами с древних времён. Первые признаки зарождения института консулов появились в рабовладельческую эпоху, что было связано с развитием торговли и мореплавания. В Древней Греции иностранцы для защиты своих интересов выбирали защитников из числа жителей государства-города (прокенов). В Древнем Риме аналогичную роль вначале выполняли патроны, затем преторы. В XI-XIV веках появились кодифицированные нормативные акты, в которых излагались права и обязанности консулов (напр., Таблицы Амальфи, Олеронские правила). В 1820 году в России был принят Консульский устав.
Установление консульских отношений между государствами осуществляется по взаимному согласию и оформляется путём подписания консульской конвенции.
Консульские функции выполняются консульскими учреждениями (генеральное консульство, консульство, вице-консульство или консульское агентство). Они могут выполняться также дипломатическими представительствами (в них, как правило, имеются консульские отделы). Представляемое государство снабжает главу консульского учреждения документом, имеющим форму патента или подобного ему акта (консульский патент), в котором указываются его полное имя и фамилия, категория или класс, консульский округ и местонахождение консульского учреждения.
Государство пребывания выдаёт главе консульского учреждения экзекватуру - разрешение на выполнение консулом функций в определённом для него консульском округе на территории государства пребывания. При особых обстоятельствах, с согласия государства пребывания, консульское должностное лицо может выполнять функции за пределами своего консульского округа.
Основными консульскими функциями являются: защита в государстве пребывания интересов представляемого государства, его граждан и юридич. лиц в пределах, допускаемых междунар. правом; содействие развитию торговых, экономческих, культурных и научных связей между представляемым государством и государством пребывания, а также содействие развитию дружественных отношений между ними иными путями; выдача паспортов и проездных документов гражданам представляемого государства и виз или соответствующих документов лицам, желающим поехать в представляемое государство; выполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов гражд. состояния и др. подобных обязанностей, а также некоторых функций администратичного характера, при условии, что в этом случае ничто не противоречит законам и правилам государства пребывания; передача судебных и несудебных документов или исполнение судебных поручений для судов представляемого государства в соответствии с действующими международными соглашениями или, при отсутствии таких соглашений, в любом ином порядке, не противоречащем законам и правилам государства пребывания; осуществление предусматриваемых законами и правилами представляемого государства прав надзора и инспекции в отношении судов, имеющих национальность представляемого государства, и самолётов, зарегистрированных в этом государстве, а также в отношении их экипажа; оказание помощи судам и самолётам и их экипажу, принятие заявлений относительно плавания судов, осмотр и оформление судовых документов, а также расследование любых происшествий, имевших место в пути. Консульские учреждения выполняют и иные функции, которые не запрещаются законами и правилами государства пребывания или против выполнения которых государство пребывания не имеет возражений.
Государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций консульского учреждения. Консульские помещения неприкосновенны. Власти государства пребывания не могут вступать в ту часть консульских помещений, которая используется исключительно для работы консульского учреждения, иначе как с согласия главы консульского учреждения, назначенного им лица или главы дипломатического представительства представляемого государства. Согласие главы консульского учреждения может предполагаться в случае пожара или другого стихийного бедствия. Консульские помещения, предметы их обстановки, имущество консульского учреждения, а также его средства передвижения пользуются иммунитетом от любых видов реквизиции; консульские помещения и резиденция штатного главы консульского учреждения освобождаются от всех налогов, сборов и пошлин, за исключением тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания (напр., за коммунальные услуги); консульские архивы и документы неприкосновенны в любое время и независимо от их местонахождения.
Официальная корреспонденция консульского учреждения неприкосновенна. Консульская вализа не подлежит ни вскрытию, ни задержанию. Однако в тех случаях, когда компетентные власти государства пребывания имеют серьёзные основания полагать, что в вализе содержится что-то другое, кроме корреспонденции, документов или предметов, предназначенных исключительно для официального пользования, они могут потребовать, чтобы вализа была вскрыта в их присутствии уполномоченным представителем представляемого государства. В том случае, если власти представляемого государства откажутся выполнить это требование, вализа возвращается в место отправления.
Консульские должностные лица не подлежат аресту или предварительному заключению иначе как на основании постановлений компетентных судебных властей в случае совершения тяжких преступлений. Консульские должностные лица и консульские служащие не подлежат юрисдикции судебных или администратинвых органов государства пребывания в отношении действий, совершаемых ими при выполнении консульских функций.
В Российской Федерации статус и функции российских консулов за рубежом определяются Консульским уставом СССР (1976 год) и др.