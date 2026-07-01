КОНСУЛ В НОВОЙ ИСТОРИИ

КОНСУЛ В НОВОЙ ИСТОРИИ (лат. Consul, от consulo - советовать) - гла­ва кон­суль­ско­го уч­ре­ж­де­ния; официальный пред­ста­ви­тель од­но­го го­су­дар­ст­ва, на­зна­чае­мый в го­ро­да (кон­суль­ские ок­ру­га) других го­су­дар­ст­ва для пред­став­ле­ния и за­щи­ты ин­те­ре­сов сво­его го­су­дар­ст­ва, прав и ин­те­ре­сов гра­ж­дан и юри­дических лиц.

Ин­сти­тут консулов за­ро­дил­ся главным образом для за­щи­ты ин­те­ре­сов торговцев и морепла­вателей в иностранных государствах. В Рос­сии пер­вые кон­суль­ские уч­ре­ж­де­ния поя­ви­лись в начале XVIII века при Пет­ре I . Пер­вые российские кон­суль­ст­ва бы­ли уч­ре­ж­де­ны сна­ча­ла в Западой Ев­ро­пе: в Ве­не­ции (1711 год), во Фран­ции - в Па­ри­же (1715 год) и Бор­до (1723 год), а за­тем и на Вос­то­ке: в Ки­тае (Пе­кин, 1719 год) и Пер­сии (Ше­ма­ха, 1720 год). Основные функ­ции консула, сфор­ми­ро­вав­шие­ся ко второй половине XVIII века, оп­ре­де­ля­ют по­ло­же­ние консула в современный пе­ри­од (см. в ст. Кон­суль­ское пра­во).

При на­зна­че­нии консулу министерство инострных дел вы­да­ёт ему письменные пол­но­мо­чие - кон­суль­ский па­тент; к ис­пол­не­нию обя­зан­но­стей он при­сту­па­ет по­сле по­лу­че­ния со­гла­сия (эк­зе­к­ва­ту­ры) стра­ны пре­бы­ва­ния. В за­ви­си­мо­сти от ви­да кон­суль­ско­го пред­ста­ви­тель­ст­ва (ге­не­раль­ное кон­суль­ст­во, кон­суль­ст­во, ви­це-кон­суль­ст­во, кон­суль­ское агент­ст­во) раз­ли­ча­ют со­от­вет­ст­вен­но ге­не­раль­но­го консула, консула, ви­це-кон­су­ла, кон­суль­ско­го аген­та. Это штат­ные консулы - долж­но­ст­ные ли­ца, со­стоя­щие на государственной служ­бе. Го­су­дар­ст­ва мо­гут осу­ще­ст­в­лять кон­суль­ские сно­ше­ния и че­рез не­штат­ных (по­чёт­ных) кон­су­лов - лиц, не со­стоя­щих на государственной служ­бе пред­став­ляе­мо­го го­су­дар­ст­ва, но вы­пол­няю­щих по его по­ру­че­нию и с со­гла­сия стра­ны пре­бы­ва­ния кон­суль­ские функ­ции. Не­штат­ны­ми консулами мо­гут быть гра­ж­да­не пред­став­ляе­мо­го го­су­дар­ст­ва, стра­ны пре­бы­ва­ния или третье­го го­су­дар­ст­ва. За вы­пол­не­ние кон­суль­ских функ­ций не­штат­ный консул жа­ло­ва­нья не по­лу­ча­ет, но мо­жет об­ра­щать в свою поль­зу кон­суль­ские сбо­ры - пла­те­жи за вы­пол­няе­мые им кон­суль­ские дей­ст­вия.

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