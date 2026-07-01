КОНСУЛ В НОВОЙ ИСТОРИИ
КОНСУЛ В НОВОЙ ИСТОРИИ (лат. Consul, от consulo - советовать) - глава консульского учреждения; официальный представитель одного государства, назначаемый в города (консульские округа) других государства для представления и защиты интересов своего государства, прав и интересов граждан и юридических лиц.
Институт консулов зародился главным образом для защиты интересов торговцев и мореплавателей в иностранных государствах. В России первые консульские учреждения появились в начале XVIII века при Петре I. Первые российские консульства были учреждены сначала в Западой Европе: в Венеции (1711 год), во Франции - в Париже (1715 год) и Бордо (1723 год), а затем и на Востоке: в Китае (Пекин, 1719 год) и Персии (Шемаха, 1720 год). Основные функции консула, сформировавшиеся ко второй половине XVIII века, определяют положение консула в современный период (см. в ст. Консульское право).
При назначении консулу министерство инострных дел выдаёт ему письменные полномочие - консульский патент; к исполнению обязанностей он приступает после получения согласия (экзекватуры) страны пребывания. В зависимости от вида консульского представительства (генеральное консульство, консульство, вице-консульство, консульское агентство) различают соответственно генерального консула, консула, вице-консула, консульского агента. Это штатные консулы - должностные лица, состоящие на государственной службе. Государства могут осуществлять консульские сношения и через нештатных (почётных) консулов - лиц, не состоящих на государственной службе представляемого государства, но выполняющих по его поручению и с согласия страны пребывания консульские функции. Нештатными консулами могут быть граждане представляемого государства, страны пребывания или третьего государства. За выполнение консульских функций нештатный консул жалованья не получает, но может обращать в свою пользу консульские сборы - платежи за выполняемые им консульские действия.