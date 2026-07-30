КОНСТИТУЦИЯ СССР 1977

КОНСТИТУЦИЯ СССР 1977 года - основной закон СССР, действовавший с поправками в 1977-1991 годах. Новый основной закон должен был подчеркнуть этапность достигнутых при Л. Брежневе успехов, возникновение “общенародного государства” как надстройки над “реальным социализмом”.

Уже в августе 1964 года был подготовлен проект Конституции, призванный заменить «сталинскую» Конституцию 1936 года . Но после отставки Н. Хрущева этот проект был отправлен в переработку.

Как и конституция 1936 года, новая конституция носила пропагандистский характер, многие ее положения не были рассчитаны на реальное действие и лишь прикрывали монополию на власть партийного аппарата КПСС. Отсюда - последовательный демократизм многоступенчатой парламентской системы, ответственное правительство, тщательное перечисление гражданских и социальных прав. 6 статья закрепляла “руководящую и направляющую роль” КПСС.

19 мая 1977 года проект Конституции утвердило Политбюро ЦК КПСС, а 24 мая - пленум ЦК. С 4 июня проходило всенародное обсуждение проекта. Конституция была принята 7 октября 1977 года. Она содержала 174 статьи.

Принципы государственного устройства и множество других важных положений были унаследованы от конституции 1936 года. Депутаты теперь назывались «народными», а не «депутатами трудящихся», что подчеркивало, что власть Советов представляет всех граждан независимо от их социального положения.

Конституция 1977 года вводила бесплатность всех видов образования, право на охрану здоровья, защиту прав авторов, изобретателей и рационализаторов, обязанность граждан беречь природу, охранять её богатства, заботиться о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей.

Статья 72 Конституции предусматривала право республик на свободный выход из СССР. В 1977 году мало кто мог предположить, что республики могут решиться на такой акт, но в 1990 году статья 72 стала предметом актуальной политической борьбы, так как в ряде республик к власти пришли силы, выступающие за выход из СССР.

В связи с принятием новой Конституции главой государства (председателем президиума Верховного совета СССР) стал Л. Брежнев. Прежний председатель Н. Подгорный был отправлен на пенсию. Совмещение высших партийных и государственного постов было удобно для решения внешнеполитических задач - реальный высший руководитель должен был не только вести переговоры, но и иметь право подписывать государственные документы.

Конституции 1977 года суждено было просуществовать до конца существования СССР. Однако в 1988-1990 годах, в период Перестройки она претерпела принципиальные изменения, прежде всего в части структуры органов власти и роли КПСС.

В 1990 году был введён пост президента СССР и отменена руководящая роль КПСС. С распадом СССР ушла в историю и его Конституция.

Источники:

Л.И. Брежнев. 1964-1982. Вестник Архива Президента. Специальное издание. М., 2006.