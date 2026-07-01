КОНСТИТУЦИЯ СССР 1924 г.

Конституция СССР, введенная в действие в 31 января 1924 г.

Сразу после образования СССР его деятельность формально регулировалась Договором об образовании СССР. Однако у современного государства должна была быть конституция . Она разрабатывалась структурами ЦИК СССР и была одобрена ЦК РКП(б) 27 июня 1923 г., после чего 6 июля принята второй сессией ЦИК СССР первого созыва. В окончательной редакции конституция была принята II съездом Советов СССР 31 января 1924 г. Она состояла из принятых 30.12.1922 Декларации и Договоре об образовании СССР, редакция которого была расширена и включала 11 глав о структуре органов СССР, полномочиях его структур, союзном гражданстве, гербе, флаге и столице. Союзные республики имели формальное право выхода из союза. В конституции отсутствовал раздел, посвященный правам граждан . Все внутренние проблемы должны были регулировать конституции республик. Высшим органом СССР был Съезд советов СССР, который избирал Центральный исполнительный комитет во главе с четырьмя председателями (от РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР). Выборы в центральные органы власти были неравными (жителям городов предоставлялось преимущество), непрямыми (депутаты избирались городскими Советами и губернскими съездами Советов). ЦИК формировал Совет народных комиссаров СССР. Конституция не упоминала, что все решения ЦИК и Съезда предварительно принимаются структурами коммунистической партии и затем утверждаются ими. В 1936 г. была принята новая конституция , унаследовавшая многие черты конституции 1924 г., но ликвидировавшая систему многоступенчатых выборов и расширившая формальные демократические положения, призванные продемонстрировать прежде всего зарубежной общественности, что в СССР существуют широкие гражданские свободы и народовластие.

Автор статьи: Шубин А.В.