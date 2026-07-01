КОНСТИТУЦИЯ (КАТОЛИЦИЗМ)

КОНСТИТУЦИЯ (в католицизме) - в ка­то­ли­циз­ме , на­зва­ние не­ко­то­рых за­ко­но­да­тель­ных ак­тов.

Апо­столь­ские конституции (constitutio aposto­lica) из­да­ют­ся (как пра­ви­ло, в фор­ме булл) не­по­сред­ст­вен­но па­пой Рим­ским и со­дер­жат наи­бо­лее важ­ные ве­ро­учи­тель­ные оп­ре­де­ле­ния и цер­ков­но-пра­во­вые нор­мы. Их текст офи­ци­аль­но пуб­ли­ку­ет­ся (с 1909 года) в журнале «Acta apostolicae sedis».

Апо­столь­ские конституции от­ли­ча­ют­ся по со­дер­жа­нию и фор­ме от других пап­ских ак­тов, имею­щих ме­нее вы­со­кий ста­тус (эн­цик­ли­ки, бре­ве, motu proprio и др.). Со­блю­де­ние из­ло­жен­ных в апо­столь­ских конституциях дог­ма­тических по­ло­же­ний яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным для всех ка­то­ли­ков. К чис­лу важ­ней­ших апо­столь­ских конституций XX века от­носят­ся: «Munificentissimus Deus» от 1 ноября 1950 года, про­воз­гла­сив­шая ка­то­лич. до­г­мат о взя­тии Пре­свя­той Де­вы Ма­рии на не­бо с ду­шой и те­лом; «Saсrae Dis­ciplinae Leges» от 25 января 1983 года об ут­вер­ж­де­нии Ко­дек­са ка­но­ни­че­ско­го пра­ва 1983 года; «Pastor Bonus» от 28 июня 1988 года, рег­ла­мен­ти­рую­щая дея­тель­ность Рим­ской ку­рии; «Universi Dominici Gregis» от 22 февраля 1996 года, оп­ре­де­ляю­щая про­це­ду­ру из­бра­ния па­пы Рим­ско­го.

Конституциейтак­же на­зы­ва­ют­ся наи­бо­лее важ­ные ак­ты со­бо­ров, при­зна­вае­мых Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью Все­лен­ски­ми. В за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния ис­поль­зу­ют­ся на­зва­ния «дог­ма­ти­че­ская конституция» (constitutio dogmatica), «пас­тыр­ская конституция» (constitu­tio pastoralis) или про­сто «конституция» (при­ме­ры см. в стать­ях Ва­ти­кан­ский I со­бор, Ва­ти­кан­ский II со­бор).

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