КОНСТИТУЦИЯ (КАТОЛИЦИЗМ)
КОНСТИТУЦИЯ (в католицизме) - в католицизме, название некоторых законодательных актов.
Апостольские конституции (constitutio apostolica) издаются (как правило, в форме булл) непосредственно папой Римским и содержат наиболее важные вероучительные определения и церковно-правовые нормы. Их текст официально публикуется (с 1909 года) в журнале «Acta apostolicae sedis».
Апостольские конституции отличаются по содержанию и форме от других папских актов, имеющих менее высокий статус (энциклики, бреве, motu proprio и др.). Соблюдение изложенных в апостольских конституциях догматических положений является обязательным для всех католиков. К числу важнейших апостольских конституций XX века относятся: «Munificentissimus Deus» от 1 ноября 1950 года, провозгласившая католич. догмат о взятии Пресвятой Девы Марии на небо с душой и телом; «Saсrae Disciplinae Leges» от 25 января 1983 года об утверждении Кодекса канонического права 1983 года; «Pastor Bonus» от 28 июня 1988 года, регламентирующая деятельность Римской курии; «Universi Dominici Gregis» от 22 февраля 1996 года, определяющая процедуру избрания папы Римского.
Конституциейтакже называются наиболее важные акты соборов, признаваемых Римско-католической церковью Вселенскими. В зависимости от содержания используются названия «догматическая конституция» (constitutio dogmatica), «пастырская конституция» (constitutio pastoralis) или просто «конституция» (примеры см. в статьях Ватиканский I собор, Ватиканский II собор).