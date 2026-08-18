КОНСТИТУЦИЯ 1993 г.

Конституция Российской Федерации, принятая в результате референдума 12 декабря 1993 г.

Проект конституции был разработан Конституционным совещанием. Конституция состоит из Преамбулы и двух разделов. Первый раздел включает 9 глав и состоит из 137 статей, формулирующих основы конституционного строя, основные права и свободы граждан , основы государственного и федеративного устройства, принципы организации суда, прокуратуры и местного самоуправления, порядок пересмотра Конституции и внесения в неё поправок. Второй раздел определяет заключительные и переходные положения.

Конституция формально гарантирует широкие права и свободы граждан, право частной собственности, провозглашает Россию социальным государством. Конституция декларирует независимость суда, гарантии многопартийности и другие демократические принципы. Центральной фигурой в государственно-политической системе конституции является Президент Российской Федерации. Он является главой государства, гарантом конституции, главой исполнительной власти, назначает с согласия Государственной думы главу правительства, с согласия Совета Федерации – Генерального прокурора, имеет и другие полномочия.

Конституция предусматривает существование двухпалатного парламента – Федерального собрания, состоящего из верхней палаты (Совет Федерации, где заседают представители регионов) и нижней палаты (Государственная Дума).

Гарантированы права местного самоуправления. Особое место в конституции отведено правам регионов России — субъектам федерации. Федеративный договор полностью включен в конституцию, что должно гарантировать права автономии регионов России и соблюдение ими своих обязательств перед Россией в целом. Конституция соответствует стандартам, принятым в развитых странах мира. Для обеспечения реального действия конституционных положений существует Конституционный суд , который имеет право выносить решения, обязательные для других органов власти.

В конституцию вносились поправки: в связи с изменением в составе субъектов федерации, увеличением срока полномочий президента и Государственной думы (2008 г.), ликвидацией арбитражного суда и порядка формирования Совета Федерации (2014 г.).

Исторические источники:

Ельцин Б. Записки президента. М., 1994;

Ельцин – Хасбулатов: единство, компромисс, борьба. М., 1994;

Конституционное совещание. Стенографический отчет. М., 1993;

Конституция Российской Федерации. М., 1993;

Современная Россия (1985-2010): Хрестоматия по истории. М., 2014.

Автор статьи: Шубин А.В.