КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН:
1) Закон об изменении и дополнении конституции.
Принимается в особом порядке, более сложном по сравнению с обыкновенными, органическими и иными законами. В некоторых странах (Индия, США, Россия и др.) такие законы называются поправками к конституции. В большинстве стран, включая Россию, при изменении конституции различаются: общий пересмотр (иногда это называется принятием конституции в новой редакции, иногда - ревизией конституции), для чего установлены более строгие условия, и внесение отдельных поправок и дополнений к конституции. В некоторых странах для изменения отдельных особо важных («укреплённых») статей конституции созывается аналог учредительного собрания (в Болгарии - Великое народное собрание). Однако обычно поправки вносятся парламентом (в некоторых случаях по результатам референдума). Специальная конституционная инициатива принадлежит обычно главе государства, правительству, значительной группе парламентариев; референдум по принятию поправок должен быть инициирован группой избирателей (например, в Украине - 3 миллиона человек, в Бразилии - 1% общего числа избирателей, в Венесуэле - 15%; во Франции такое право имеет президент). В некоторых странах (Дания, Египет, Швейцария) поправки принимаются только референдумом избирателей (на нём утверждаются или не утверждаются решения парламента об изменении конституции). Парламент принимает поправки к конституции квалифицированным большинством голосов в каждой палате парламента (3/5 в Греции, Испании при частичных поправках, 3/4 в Мексике), иногда поправка принимается на совместном заседании («конгрессе») обеих палат (3/5 голосов во Франции). Нередко поправку требуется принять на заседании парламента дважды через определённый промежуток времени (Греция, Италия) или второй раз - вновь избранным составом парламента (Финляндия). В федеративных государствах после принятия поправка обычно должна быть утверждена (ратифицирована) определённым большинством субъектов федерации, в противном случае поправка считается непринятой.
2) Некое множество законов, принятых в разное время и составляющих в совокупности неконсолидированную (не объединённую в один акт) конституцию (4 конституционных закона, первый из которых принят в 1810 году, составляют Конституцию Швеции; более 10 конституционных законов - Конституцию Израиля и т.д.).
3) Конституционный статут, регулирующий отдельный важный вопрос (например, в Италии - закон, устанавливающий основы правового положения некоторых крупных автономных областей - Сицилии, Сардинии и др.).
В России федеральный конституционный закон - закон, принимаемый по вопросам, точно указанным в Конституции Российской Федерации (о символах государства, о чрезвычайном положении, о Конституционном суде Российской Федерации и др.), в развитие конституционных положений.