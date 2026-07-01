КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН:

1) За­кон об из­ме­не­нии и до­пол­не­нии кон­сти­ту­ции.

При­ни­ма­ет­ся в осо­бом по­ряд­ке, бо­лее слож­ном по срав­не­нию с обык­но­вен­ны­ми, ор­га­ни­че­ски­ми и ины­ми за­ко­на­ми. В не­ко­то­рых стра­нах ( Ин­дия , США, Рос­сия и др.) та­кие за­ко­ны на­зы­ва­ют­ся по­прав­ка­ми к кон­сти­ту­ции. В боль­шин­ст­ве стран, вклю­чая Рос­сию, при из­ме­не­нии кон­сти­ту­ции раз­ли­ча­ют­ся: об­щий пе­ре­смотр (ино­гда это на­зы­ва­ет­ся при­ня­ти­ем кон­сти­ту­ции в но­вой ре­дак­ции, ино­гда - ре­ви­зи­ей кон­сти­ту­ции), для че­го ус­та­нов­ле­ны бо­лее стро­гие ус­ло­вия, и вне­се­ние отдельных по­пра­вок и до­пол­не­ний к кон­сти­ту­ции. В не­ко­то­рых стра­нах для из­ме­не­ния отдельных осо­бо важ­ных («ук­ре­п­лён­ных») ста­тей кон­сти­ту­ции со­зы­ва­ется ана­лог уч­ре­дительного со­б­ра­ния (в Бол­га­рии - Ве­ли­кое народное со­б­ра­ние). Од­на­ко обыч­но по­прав­ки вно­сят­ся пар­ла­мен­том (в не­ко­то­рых слу­ча­ях по ре­зуль­та­там ре­фе­рен­ду­ма). Спе­ци­аль­ная кон­сти­туционная ини­циа­ти­ва при­над­ле­жит обыч­но гла­ве го­су­дар­ст­ва, пра­ви­тель­ст­ву, зна­чительной груп­пе пар­ла­мен­та­ри­ев; ре­фе­рен­дум по при­ня­тию по­пра­вок дол­жен быть ини­ции­ро­ван груп­пой из­би­ра­те­лей (например, в Ук­раи­не - 3 миллиона человек, в Бра­зи­лии - 1% об­ще­го чис­ла из­би­ра­те­лей, в Ве­не­су­эле - 15%; во Фран­ции та­кое пра­во име­ет пре­зи­дент). В не­ко­то­рых стра­нах ( Да­ния , Еги­пет, Швей­ца­рия) по­прав­ки при­ни­ма­ют­ся толь­ко ре­фе­рен­ду­мом из­би­ра­те­лей (на нём ут­вер­жда­ют­ся или не ут­вер­жда­ют­ся ре­ше­ния пар­ла­мен­та об из­ме­не­нии кон­сти­ту­ции). Пар­ла­мент при­ни­ма­ет по­прав­ки к кон­сти­ту­ции ква­ли­фи­ци­рованным боль­шин­ст­вом го­ло­сов в ка­ж­дой па­ла­те пар­ла­мен­та (3/5 в Гре­ции, Ис­па­нии при час­тич­ных по­прав­ках, 3/4 в Мек­си­ке), ино­гда по­прав­ка при­ни­ма­ет­ся на со­вмест­ном за­се­да­нии («кон­грес­се») обе­их па­лат (3/5 го­ло­сов во Фран­ции). Не­ред­ко по­прав­ку тре­бу­ет­ся при­нять на за­се­да­нии пар­ла­мен­та два­ж­ды че­рез оп­ре­де­лён­ный про­ме­жу­ток вре­ме­ни (Гре­ция, Ита­лия) или вто­рой раз - вновь из­бран­ным со­ста­вом пар­ла­мен­та ( Фин­лян­дия ). В фе­де­ра­тив­ных го­су­дар­ст­вах по­сле при­ня­тия по­прав­ка обыч­но долж­на быть ут­вер­жде­на (ра­ти­фи­ци­ро­ва­на) оп­ре­де­лён­ным боль­шин­ст­вом субъ­ек­тов фе­де­ра­ции, в про­тив­ном слу­чае по­прав­ка счи­та­ет­ся не­при­ня­той.

2) Не­кое мно­жест­во за­ко­нов, при­ня­тых в раз­ное вре­мя и со­став­ляю­щих в со­во­куп­но­сти не­кон­со­ли­ди­ро­ван­ную (не объ­еди­нён­ную в один акт) кон­сти­ту­цию (4 конституционных закона, пер­вый из ко­то­рых при­нят в 1810 году, со­став­ля­ют Кон­сти­ту­цию Шве­ции; бо­лее 10 конституционных законов - Кон­сти­ту­цию Из­раи­ля и т.д.).

3) Кон­сти­туционный ста­тут, ре­гу­ли­рую­щий отдельный важ­ный во­прос (например, в Ита­лии - за­кон, ус­та­нав­ли­ваю­щий ос­но­вы пра­во­во­го по­ло­же­ния не­ко­то­рых круп­ных ав­то­ном­ных об­лас­тей - Си­ци­лии, Сар­ди­нии и др.).

В Рос­сии фе­де­раль­ный конституционный закон - за­кон, при­ни­мае­мый по во­про­сам, точ­но ука­зан­ным в Кон­сти­ту­ции Российской Федерации (о сим­во­лах го­су­дар­ст­ва, о чрез­вы­чай­ном по­ло­же­нии, о Кон­сти­ту­ци­он­ном су­де Российской Федерации и др.), в раз­ви­тие кон­сти­туционных по­ло­же­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)