КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

КОНСТИТУЦИО́ННЫЙ СУ́Д.

1) В Российской Фе­де­ра­ции су­деб­ный ор­ган кон­сти­туционного кон­тро­ля, са­мо­стоя­тель­но и не­за­ви­си­мо осу­ще­ст­в­ляю­щий су­деб­ную власть по­сред­ст­вом кон­сти­туционного су­до­про­из­вод­ст­ва.

Уч­ре­ж­дён За­ко­ном РСФСР от 15 декабря 1990 года, сфор­ми­ро­ван 29-30 октября 1991 года на аль­тер­на­тив­ной ос­но­ве в со­ста­ве 13 су­дей, пер­вое за­се­да­ние со­стоя­лось 14 января 1992 года. Впер­вые в росской ис­то­рии поя­вил­ся ор­ган, кон­тро­ли­рую­щий власть, обес­пе­чи­ваю­щий ре­аль­ное вер­хо­вен­ст­во и не­по­сред­ст­вен­ное дей­ст­вие Кон­сти­ту­ции РФ, про­воз­гла­шён­ных ею цен­но­стей пра­во­во­го го­су­дар­ст­ва , где гос­под­ству­ет пра­во, ува­жа­ют­ся ос­нов­ные пра­ва и сво­бо­ды гра­ж­дан и реа­ли­зу­ет­ся прин­цип раз­де­ле­ния вла­стей. На на­чаль­ном эта­пе сво­ей дея­тель­но­сти (1991-1993 годы) конституционным суд. РФ рас­смот­рел 27 дел и при­знал не­кон­сти­ту­ци­он­ны­ми пол­но­стью или час­тич­но 10 за­ко­нов и иных ак­тов Съез­да народных де­пу­та­тов, Вер­хов­но­го Со­ве­та, его Пре­зи­диу­ма, 8 ука­зов Пре­зи­ден­та РФ и 2 по­ста­нов­ле­ния Пра­ви­тель­ст­ва РФ, 4 ак­та субъ­ек­та РФ, а так­же дал 2 за­клю­че­ния на дей­ст­вия и ре­ше­ния Пре­зи­ден­та РФ.

Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 7 октября 1993 года дея­тель­ность Конституционного суда в свя­зи с по­ли­тичесскими со­бы­тия­ми бы­ла при­ос­та­нов­ле­на. В со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей РФ 1993 года и на ос­но­ва­нии Фе­де­раль­но­го кон­сти­ту­ци­он­но­го за­ко­на «О Кон­сти­ту­ци­он­ном Су­де РФ» (1994 год) Конституционный суд РФ во­зоб­но­вил свою дея­тель­ность в но­вом кон­сти­туционном ста­ту­се и в об­нов­лён­ном со­ста­ве. Он яв­ля­ет­ся од­ним из выс­ших кон­сти­туционных ор­га­нов государственной вла­сти. Не­по­сред­ст­вен­но в Кон­сти­ту­ции РФ (ст. 125 и др.) за­кре­п­ле­ны важ­ней­шие эле­мен­ты его ста­ту­са - ком­пе­тен­ция , по­ря­док фор­ми­ро­ва­ния, прин­ци­пы дея­тель­но­сти, юри­дич. зна­че­ние ре­ше­ний и пр. В то же вре­мя он часть су­деб­ной вла­сти, су­деб­ный ор­ган, функ­цио­ни­рую­щий на ос­но­ве прин­ци­пов и норм су­до­про­из­вод­ст­ва с из­да­ни­ем обя­за­тель­ных к ис­пол­не­нию юрис­дикционных ак­тов; спе­циа­ли­зир. су­деб­ный ор­ган, мо­но­поль­но, са­мо­стоя­тель­но и не­за­ви­си­мо осу­ще­ст­в­ляю­щий кон­сти­туционный кон­троль с пра­вом официального тол­ко­ва­ния Кон­сти­ту­ции и ан­ну­ли­ро­ва­ния норм, не со­от­вет­ст­вую­щих ей.

В от­ли­чие от иных су­дов, Конституционный суд РФ не воз­глав­ля­ет сис­те­му ни­же­стоя­щих су­дов (напр., кон­сти­ту­ци­он­ных, ус­тав­ных су­дов субъ­ек­тов РФ), не яв­ля­ет­ся для судеб­ной сис­те­мы над­зор­ной, кас­са­ци­он­ной или апел­ля­ци­он­ной ин­стан­ци­ей; по­это­му не на­зы­ва­ет­ся «выс­шим» или «вер­хов­ным». Од­на­ко он за­ни­ма­ет выс­шее по­ло­же­ние в ме­ха­низ­ме кон­сти­ту­ци­он­но­го кон­тро­ля в го­су­дар­ст­ве.

Конституционный суд РФ со­сто­ит из 19 су­дей, на­зна­чае­мых Со­ве­том Фе­де­ра­ции по пред­став­ле­нию Пре­зи­ден­та РФ. Их пол­но­мо­чия не ог­ра­ни­че­ны оп­ре­де­лён­ным сро­ком, но пре­дель­ный воз­раст пре­бы­ва­ния в долж­но­сти - 70 лет. Судь­ёй мо­жет быть на­зна­чен гра­ж­да­нин РФ, дос­тиг­ший 40 лет, с безу­преч­ной ре­пу­та­ци­ей, имею­щий выс­шее юри­дическое об­ра­зо­ва­ние, стаж ра­бо­ты по юри­дич. про­фес­сии не ме­нее 15 лет и об­ла­даю­щий при­знан­ной вы­со­кой ква­ли­фи­ка­ци­ей в об­лас­ти пра­ва.

Суд при­ни­ма­ет ре­ше­ния в пле­нар­ном за­се­да­нии с уча­сти­ем всех су­дей и в за­се­да­нии па­ла­ты. Дей­ст­ву­ют 2 рав­но­прав­ные па­ла­ты: в со­ста­ве 10 и 9 су­дей. В пле­нар­ном за­се­да­нии мо­жет быть рас­смот­рен лю­бой во­прос, вхо­дя­щий в ком­пе­тен­цию Су­да. А не­ко­то­рые де­ла (напр., по тол­ко­ва­нию Кон­сти­ту­ции РФ, про­вер­ке кон­сти­ту­ций и ус­та­вов субъ­ек­тов РФ) раз­ре­ша­ют­ся ис­клю­чи­тель­но в пле­нар­ных за­се­да­ни­ях. Па­ла­ты рас­смат­ри­ва­ют все де­ла, кро­ме тех, ко­то­рые под­ле­жат рас­смот­ре­нию пле­ну­мом.

Пред­се­да­тель, его за­мес­ти­тели назначаются Советом Федерации по пред­став­лению Президента РФ на 6 лет из чис­ла судей (до 2009 года избирались судьями). Пред­се­да­тель Су­да на­де­ля­ет­ся рас­по­ря­дительными пол­но­мо­чия­ми и ор­га­ни­зу­ет ра­бо­ту Су­да, пред­став­ля­ет Суд во внеш­них сно­ше­ни­ях, по упол­но­мо­чию Су­да вы­сту­па­ет с за­яв­ле­ния­ми от его име­ни.

В це­лях за­щи­ты ос­нов кон­сти­туционного строя, основных прав и сво­бод че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на, обес­пе­че­ния вер­хо­вен­ст­ва и пря­мо­го дей­ст­вия Кон­сти­ту­ции РФ на всей тер­ри­то­рии стра­ны Конституционный суд РФ осу­ще­ст­в­ля­ет сле­дую­щее: 1) по за­про­сам Пре­зи­ден­та РФ, Государственной ду­мы, Со­ве­та Фе­де­ра­ции, 1/5 чле­нов ка­ж­дой из па­лат пар­ла­мен­та РФ, Пра­ви­тель­ст­ва РФ, Вер­хов­но­го су­да РФ, Выс­ше­го ар­бит­раж­но­го су­да РФ, ор­га­нов за­ко­но­дательной и ис­пол­нительной вла­сти субъ­ек­тов РФ про­ве­ря­ет на со­от­вет­ст­вие Кон­сти­ту­ции РФ фе­де­раль­ные за­ко­ны, нор­ма­тив­ные ак­ты гла­вы го­су­дар­ст­ва, па­лат Фе­де­раль­но­го со­бра­ния, Пра­ви­тель­ст­ва РФ; кон­сти­ту­ции, ус­та­вы, а так­же за­ко­ны и иные нор­ма­тив­ные ак­ты субъ­ек­тов РФ (кро­ме тех, ко­то­рые из­да­ны по во­про­сам их ис­клю­чи­тель­но­го ве­де­ния); до­го­во­ры ме­ж­ду ор­га­на­ми государственной вла­сти Российской Фе­де­ра­ции и ор­га­на­ми государственной вла­сти субъ­ек­тов РФ, до­го­во­ры ме­ж­ду ор­га­на­ми государственной вла­сти субъ­ек­тов РФ; не всту­пив­шие в си­лу ме­ж­ду­народных до­го­во­ры РФ; 2) раз­ре­ша­ет спо­ры о ком­пе­тен­ции ме­ж­ду фе­де­раль­ны­ми ор­га­на­ми гос. вла­сти, а так­же ме­ж­ду ор­га­на­ми государственной вла­сти Российской Фе­де­ра­ции и ор­га­на­ми государственной вла­сти субъ­ек­тов РФ и спо­ры ме­ж­ду выс­ши­ми государственными ор­гана­ми субъ­ек­тов РФ; 3) по жа­ло­бам на на­ру­ше­ние кон­сти­туционных прав и сво­бод гра­ж­дан (в их ин­те­ре­сах 0 так­же по ини­циа­ти­ве Упол­но­мо­чен­но­го по пра­вам че­ло­ве­ка в РФ и Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра РФ) и по за­про­сам су­дов про­ве­ря­ет кон­сти­ту­ци­он­ность за­ко­на, при­ме­нён­но­го или под­ле­жа­ще­го при­ме­не­нию в кон­крет­ном де­ле; 4) по за­про­сам Пре­зи­ден­та РФ, па­ла­ты Фе­де­раль­но­го со­б­ра­ния, Пра­ви­тель­ст­ва РФ, ор­га­нов за­ко­но­дат. вла­сти субъ­ек­тов РФ да­ёт тол­ко­ва­ние Кон­сти­ту­ции РФ; 5) по за­про­су Со­ве­та Фе­де­ра­ции да­ёт за­клю­че­ние о со­блю­дении ус­та­нов­лен­но­го по­ряд­ка вы­дви­же­ния об­ви­не­ния Пре­зи­ден­та РФ в государственной из­ме­не или со­вер­ше­нии ино­го тяж­ко­го пре­сту­п­ле­ния; 6) вы­сту­па­ет с за­ко­но­дат. ини­циа­ти­вой по во­про­сам сво­его ве­де­ния; 7) осу­ще­ст­вля­ет иные пол­но­мо­чия, пре­дос­тав­ляе­мые ему Кон­сти­ту­ци­ей РФ, Фе­де­ра­тив­ным до­го­во­ром и фе­де­раль­ны­ми кон­сти­туциоными за­ко­на­ми. Ком­пе­тен­ция Су­да, ус­та­нов­лен­ная за­ко­ном, мо­жет быть из­ме­не­на не ина­че как пу­тём вне­се­ния из­ме­не­ний в За­кон «О Кон­сти­ту­ци­он­ном Су­де РФ».

Реа­ли­зуя свои пол­но­мо­чия, Суд ре­ша­ет ис­клю­чи­тель­но во­про­сы пра­ва. Он воз­дер­жи­ва­ет­ся от ус­та­нов­ле­ния и ис­сле­до­ва­ния фак­тического об­стоя­тельств во всех слу­ча­ях, ко­гда это вхо­дит в ком­пе­тен­цию других су­дов или иных ор­га­нов.

Ре­ше­ния Су­да об­ще­обя­за­тель­ны. Они дей­ст­ву­ют не­по­сред­ст­вен­но и не тре­бу­ют под­твер­жде­ния другими ор­га­на­ми и долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми. Ак­ты или их отдельные поло­же­ния, при­знан­ные Су­дом не­кон­сти­ту­ци­он­ны­ми, ут­ра­чи­ва­ют си­лу. При­знан­ные не со­от­вет­ст­вую­щи­ми Кон­сти­ту­ции РФ не всту­пив­шие в си­лу ме­ж­ду­нар. до­го­во­ры РФ не под­ле­жат вве­де­нию в дей­ст­вие и при­ме­не­нию. Ре­ше­ния су­дов и иных ор­га­нов, ос­но­ван­ные на ак­тах, при­знан­ных не­кон­сти­ту­ци­он­ны­ми, не под­ле­жат ис­пол­не­нию и долж­ны быть пе­ре­смот­ре­ны в пре­ду­смот­рен­ных фе­де­раль­ным за­ко­ном слу­ча­ях. На гос. ор­га­ны и долж­но­ст­ные ли­ца воз­ла­га­ет­ся обя­зан­ность по при­ве­де­нию за­ко­нов и иных нор­ма­тив­ных ак­тов в со­от­вет­ст­вие с Кон­сти­ту­ци­ей РФ в свя­зи с ре­ше­ни­ем Конституционного суда. Юри­дическая си­ла по­ста­нов­ле­ния Конституционного суда не мо­жет быть пре­одо­ле­на по­втор­ным при­ня­ти­ем нор­мы, при­знан­ной не­кон­сти­ту­ци­он­ной. Разъ­яс­нять свои ре­ше­ния офи­ци­аль­но упол­но­мо­чен толь­ко сам Суд.

По­ста­нов­ле­ния, за­клю­че­ния и оп­ре­де­ле­ния Конституционного суда пуб­ли­ку­ют­ся в официальных из­да­ни­ях ор­га­нов государственной вла­сти Российской Фе­де­ра­ции, субъ­ек­тов РФ, ко­то­рых ка­са­ет­ся при­ня­тое ре­ше­ние, в журнале «Вест­ник Кон­сти­ту­ци­он­но­го Су­да РФ», яв­ляю­щем­ся его официальным из­да­ни­ем, а так­же раз­ме­ща­ют­ся на сай­те Конституционного суда - http://www.ksrf.ru.

В субъ­ек­тах РФ мо­гут соз­да­вать­ся кон­сти­ту­ци­он­ные (ус­тав­ные) су­ды для рас­смот­ре­ния во­про­сов со­от­вет­ст­вия за­ко­нов и иных пра­во­вых ак­тов субъ­ек­та РФ, ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния его кон­сти­ту­ции (ус­та­ву), а так­же для тол­ко­ва­ния кон­сти­ту­ции (ус­та­ва) субъ­ек­та РФ. Эти су­ды впра­ве рас­смат­ри­вать и др. во­про­сы, не про­ти­во­ре­ча­щие их пред­на­зна­че­нию и фе­де­раль­но­му за­ко­но­да­тель­ст­ву. По со­стоя­нию на 1 июля 2009 года кон­сти­ту­ци­он­ные (ус­тав­ные) су­ды функ­цио­ни­руют в 16 субъ­ек­тах РФ; кон­сти­ту­ции и ус­та­вы ещё 39 субъ­ек­тов РФ пре­ду­смат­ри­ва­ют соз­да­ние та­ких су­дов.

2) Конституционный суд - ти­пич­ный ин­сти­тут для мно­гих за­ру­беж­ных го­су­дарств. Пер­вые из них в 1920-х годов поя­ви­лись в Ав­ст­рии и Че­хо­сло­ва­кии. Ны­не они дей­ст­ву­ют в боль­шин­ст­ве ев­ропейских го­су­дарств, а так­же в не­ко­то­рых стра­нах других кон­ти­нен­тов (Чи­ли, Юж. Аф­ри­ка, Мон­го­лия и др.) и раз­ли­ча­ют­ся по со­ста­ву, по­ряд­ку фор­ми­ро­ва­ния и дея­тель­но­сти, пол­но­мо­чи­ям, но все они яв­ля­ют­ся ор­га­нами кон­сти­туц. кон­тро­ля, га­ран­ти­рую­щи­ми вер­хо­вен­ст­во и не­по­сред­ст­вен­ное дей­ствие кон­сти­ту­ции как «жи­во­го» пра­ва. Ин­те­гра­ци­он­ные тен­ден­ции в со­об­ще­ст­ве та­ких су­дов обес­пе­чи­ва­ют­ся Ме­ж­ду­народной кон­фе­рен­ци­ей ев­ропейских кон­сти­туционных су­дов (Конституционный суд РФ - член кон­фе­рен­ции), а так­же Ве­не­ци­ан­ской ко­мис­си­ей Со­ве­та Ев­ро­пы «За де­мо­кра­тию че­рез пра­во», под эги­дой ко­то­рой сфор­ми­ро­ва­на ин­фор­мац. сис­те­ма све­де­ний о дея­тель­но­сти су­дов, осу­ще­ст­в­ляю­щих кон­сти­туц. кон­троль. Раз­ви­ва­ют­ся и др. фор­мы со­труд­ни­че­ст­ва ор­га­нов кон­сти­туционной юс­ти­ции.

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