КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
КОНСТИТУЦИО́ННЫЙ СУ́Д.
1) В Российской Федерации судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства.
Учреждён Законом РСФСР от 15 декабря 1990 года, сформирован 29-30 октября 1991 года на альтернативной основе в составе 13 судей, первое заседание состоялось 14 января 1992 года. Впервые в росской истории появился орган, контролирующий власть, обеспечивающий реальное верховенство и непосредственное действие Конституции РФ, провозглашённых ею ценностей правового государства, где господствует право, уважаются основные права и свободы граждан и реализуется принцип разделения властей. На начальном этапе своей деятельности (1991-1993 годы) конституционным суд. РФ рассмотрел 27 дел и признал неконституционными полностью или частично 10 законов и иных актов Съезда народных депутатов, Верховного Совета, его Президиума, 8 указов Президента РФ и 2 постановления Правительства РФ, 4 акта субъекта РФ, а также дал 2 заключения на действия и решения Президента РФ.
Указом Президента РФ от 7 октября 1993 года деятельность Конституционного суда в связи с политичесскими событиями была приостановлена. В соответствии с Конституцией РФ 1993 года и на основании Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде РФ» (1994 год) Конституционный суд РФ возобновил свою деятельность в новом конституционном статусе и в обновлённом составе. Он является одним из высших конституционных органов государственной власти. Непосредственно в Конституции РФ (ст. 125 и др.) закреплены важнейшие элементы его статуса - компетенция, порядок формирования, принципы деятельности, юридич. значение решений и пр. В то же время он часть судебной власти, судебный орган, функционирующий на основе принципов и норм судопроизводства с изданием обязательных к исполнению юрисдикционных актов; специализир. судебный орган, монопольно, самостоятельно и независимо осуществляющий конституционный контроль с правом официального толкования Конституции и аннулирования норм, не соответствующих ей.
В отличие от иных судов, Конституционный суд РФ не возглавляет систему нижестоящих судов (напр., конституционных, уставных судов субъектов РФ), не является для судебной системы надзорной, кассационной или апелляционной инстанцией; поэтому не называется «высшим» или «верховным». Однако он занимает высшее положение в механизме конституционного контроля в государстве.
Конституционный суд РФ состоит из 19 судей, назначаемых Советом Федерации по представлению Президента РФ. Их полномочия не ограничены определённым сроком, но предельный возраст пребывания в должности - 70 лет. Судьёй может быть назначен гражданин РФ, достигший 40 лет, с безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридич. профессии не менее 15 лет и обладающий признанной высокой квалификацией в области права.
Суд принимает решения в пленарном заседании с участием всех судей и в заседании палаты. Действуют 2 равноправные палаты: в составе 10 и 9 судей. В пленарном заседании может быть рассмотрен любой вопрос, входящий в компетенцию Суда. А некоторые дела (напр., по толкованию Конституции РФ, проверке конституций и уставов субъектов РФ) разрешаются исключительно в пленарных заседаниях. Палаты рассматривают все дела, кроме тех, которые подлежат рассмотрению пленумом.
Председатель, его заместители назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ на 6 лет из числа судей (до 2009 года избирались судьями). Председатель Суда наделяется распорядительными полномочиями и организует работу Суда, представляет Суд во внешних сношениях, по уполномочию Суда выступает с заявлениями от его имени.
В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории страны Конституционный суд РФ осуществляет следующее: 1) по запросам Президента РФ, Государственной думы, Совета Федерации, 1/5 членов каждой из палат парламента РФ, Правительства РФ, Верховного суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ, органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ проверяет на соответствие Конституции РФ федеральные законы, нормативные акты главы государства, палат Федерального собрания, Правительства РФ; конституции, уставы, а также законы и иные нормативные акты субъектов РФ (кроме тех, которые изданы по вопросам их исключительного ведения); договоры между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ, договоры между органами государственной власти субъектов РФ; не вступившие в силу международных договоры РФ; 2) разрешает споры о компетенции между федеральными органами гос. власти, а также между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ и споры между высшими государственными органами субъектов РФ; 3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан (в их интересах 0 также по инициативе Уполномоченного по правам человека в РФ и Генерального прокурора РФ) и по запросам судов проверяет конституционность закона, применённого или подлежащего применению в конкретном деле; 4) по запросам Президента РФ, палаты Федерального собрания, Правительства РФ, органов законодат. власти субъектов РФ даёт толкование Конституции РФ; 5) по запросу Совета Федерации даёт заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления; 6) выступает с законодат. инициативой по вопросам своего ведения; 7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией РФ, Федеративным договором и федеральными конституциоными законами. Компетенция Суда, установленная законом, может быть изменена не иначе как путём внесения изменений в Закон «О Конституционном Суде РФ».
Реализуя свои полномочия, Суд решает исключительно вопросы права. Он воздерживается от установления и исследования фактического обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных органов.
Решения Суда общеобязательны. Они действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими органами и должностными лицами. Акты или их отдельные положения, признанные Судом неконституционными, утрачивают силу. Признанные не соответствующими Конституции РФ не вступившие в силу междунар. договоры РФ не подлежат введению в действие и применению. Решения судов и иных органов, основанные на актах, признанных неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в предусмотренных федеральным законом случаях. На гос. органы и должностные лица возлагается обязанность по приведению законов и иных нормативных актов в соответствие с Конституцией РФ в связи с решением Конституционного суда. Юридическая сила постановления Конституционного суда не может быть преодолена повторным принятием нормы, признанной неконституционной. Разъяснять свои решения официально уполномочен только сам Суд.
Постановления, заключения и определения Конституционного суда публикуются в официальных изданиях органов государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ, которых касается принятое решение, в журнале «Вестник Конституционного Суда РФ», являющемся его официальным изданием, а также размещаются на сайте Конституционного суда - http://www.ksrf.ru.
В субъектах РФ могут создаваться конституционные (уставные) суды для рассмотрения вопросов соответствия законов и иных правовых актов субъекта РФ, органов местного самоуправления его конституции (уставу), а также для толкования конституции (устава) субъекта РФ. Эти суды вправе рассматривать и др. вопросы, не противоречащие их предназначению и федеральному законодательству. По состоянию на 1 июля 2009 года конституционные (уставные) суды функционируют в 16 субъектах РФ; конституции и уставы ещё 39 субъектов РФ предусматривают создание таких судов.
2) Конституционный суд - типичный институт для многих зарубежных государств. Первые из них в 1920-х годов появились в Австрии и Чехословакии. Ныне они действуют в большинстве европейских государств, а также в некоторых странах других континентов (Чили, Юж. Африка, Монголия и др.) и различаются по составу, порядку формирования и деятельности, полномочиям, но все они являются органами конституц. контроля, гарантирующими верховенство и непосредственное действие конституции как «живого» права. Интеграционные тенденции в сообществе таких судов обеспечиваются Международной конференцией европейских конституционных судов (Конституционный суд РФ - член конференции), а также Венецианской комиссией Совета Европы «За демократию через право», под эгидой которой сформирована информац. система сведений о деятельности судов, осуществляющих конституц. контроль. Развиваются и др. формы сотрудничества органов конституционной юстиции.