КОНСТИТУЦИОННЫЙ ОБЫЧАЙ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ОБЫЧАЙ - пра­ви­ло по­ве­де­ния, дли­тель­ное вре­мя при­ме­няе­мое в про­цес­се осу­ще­ст­в­ле­ния вла­сти, мол­ча­ли­во санк­цио­ни­ро­ван­ное го­су­дар­ст­вом, но не за­кре­п­лён­ное ни в од­ном офи­ци­аль­ном ис­точ­ни­ке кон­сти­туционного пра­ва .

По боль­шей час­ти конституционный обычай скла­ды­ва­ет­ся как раз­ви­тие и кон­кре­ти­за­ция норм кон­сти­туционного пра­ва, а в дея­тель­но­сти пар­ла­мен­тов - рег­ла­мент­ных норм.

Конституционные обычаи име­ют­ся по­все­ме­ст­но и дос­та­точ­но стро­го со­блю­да­ют­ся. Осо­бо важ­ную роль констиуционные обычаи иг­ра­ют в стра­нах об­ще­го пра­ва ( Ве­ли­ко­бри­та­ния , США и др.). Так, в Ве­ли­ко­бри­та­нии пра­во­вой обы­чай (кон­сти­туционное со­гла­ше­ние) ре­гу­ли­ру­ет на­зна­че­ние мо­нар­хом на пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра ли­де­ра по­бе­див­шей на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах пар­тии, реа­ли­за­цию прин­ци­па пар­ла­мент­ской от­вет­ст­вен­но­сти пра­ви­тель­ст­ва, до­сроч­ный рос­пуск Па­ла­ты об­щин и др.

В РФ кон­сти­туционное за­ко­но­да­тель­ст­во не со­дер­жит от­сы­лок к обы­чаю. Тем не ме­нее не­ко­то­рые обы­чаи и тра­ди­ции сло­жи­лись в дея­тель­но­сти кон­сти­туционных ин­сти­ту­тов, и в ча­ст­но­сти па­лат Фе­де­раль­но­го со­б­ра­ния.

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