КОНСТИТУЦИОННЫЙ ОБЫЧАЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ОБЫЧАЙ - правило поведения, длительное время применяемое в процессе осуществления власти, молчаливо санкционированное государством, но не закреплённое ни в одном официальном источнике конституционного права.
По большей части конституционный обычай складывается как развитие и конкретизация норм конституционного права, а в деятельности парламентов - регламентных норм.
Конституционные обычаи имеются повсеместно и достаточно строго соблюдаются. Особо важную роль констиуционные обычаи играют в странах общего права (Великобритания, США и др.). Так, в Великобритании правовой обычай (конституционное соглашение) регулирует назначение монархом на пост премьер-министра лидера победившей на парламентских выборах партии, реализацию принципа парламентской ответственности правительства, досрочный роспуск Палаты общин и др.
В РФ конституционное законодательство не содержит отсылок к обычаю. Тем не менее некоторые обычаи и традиции сложились в деятельности конституционных институтов, и в частности палат Федерального собрания.