КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР
КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР - в большинстве стран то же, что конституционный контроль.
В некоторых странах (в частности, в российском праве) проводится определённое различие: конституционный контроль предполагает принятие обязательных решений, конституционный надзор иногда только указывает на нарушения законодательства, иных правовых актов и требует их отмены или исправления.
В СССР в 1989-1991 годы действовал специальный надзорный орган - Комитет конституционного надзора СССР. С 1991 сформирован Конституционный суд РФ - судебный орган конституционного контроля.
Согласно действующему законодательству, в РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов осуществляет прокуратура. Органы (их подразделения), принимающие правовые акты или осуществляющие те или иные юридически значимые действия, также обязаны действовать в соответствии с конституцией (самонадзор). Надзор за соблюдением конституционных прав и свобод человека - сфера деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ.