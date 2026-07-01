КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР

КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР - в боль­шин­ст­ве стран то же, что кон­сти­ту­ци­он­ный кон­троль.

В не­ко­то­рых стра­нах (в ча­ст­но­сти, в российском пра­ве) про­во­дит­ся оп­ре­де­лён­ное раз­ли­чие: кон­сти­туционный кон­троль пред­по­ла­га­ет при­ня­тие обя­за­тель­ных ре­ше­ний, конституционный надзор ино­гда толь­ко ука­зы­ва­ет на на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ст­ва, иных пра­во­вых ак­тов и тре­бу­ет их от­ме­ны или ис­прав­ле­ния.

В СССР в 1989-1991 годы дей­ст­во­вал спе­ци­аль­ный над­зор­ный ор­ган - Комитет кон­сти­туционного над­зо­ра СССР. С 1991 сфор­ми­ро­ван Кон­сти­туционный суд РФ - су­деб­ный ор­ган кон­сти­туционного кон­тро­ля.

Со­глас­но дей­ст­вую­ще­му за­ко­но­да­тель­ст­ву, в РФ над­зор за со­блю­де­ни­ем Кон­сти­ту­ции РФ и ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов осу­ще­ст­в­ля­ет про­ку­ра­ту­ра . Ор­га­ны (их под­раз­де­ле­ния), при­ни­маю­щие пра­во­вые ак­ты или осу­ще­ст­в­ляю­щие те или иные юри­ди­че­ски зна­чи­мые дей­ст­вия, так­же обя­за­ны дей­ст­во­вать в со­от­вет­ст­вии с кон­сти­ту­ци­ей (са­мо­над­зор). Над­зор за со­блю­де­ни­ем кон­сти­туционных прав и сво­бод че­ло­ве­ка - сфе­ра дея­тель­но­сти Упол­но­мо­чен­но­го по пра­вам че­ло­ве­ка в РФ.

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