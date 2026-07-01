КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ - деятельность специализированных, независимых в сфере их полномочий от других ветвей государственной власти, органов по проверке соответствия конституции государства законов и иных нормативных правовых актов (в отдельных странах - также ненормативных правовых актов и действий высших органов государства).
Установив факт несоответствия закона конституции, признав закон неконституционным, органы, осуществляющие конституционного контроля, не вправе отменять или изменять его - они публикуют своё решение, и все органы государства, физические и юридические лица должны знать, что такой закон или его определённые положения не подлежат применению.
В различных государствах мира существуют четыре вида органов, осуществляющих конституционный контроль:
1) суды общей юрисдикции. Их решение можно обжаловать вплоть до федерального верховного суда, решение последнего является окончательным. Такая система действует в странах англосаксонского права (Австралия, Канада, США, страны Латинской Америки и др.), но в её применении существуют различия. Напр., в Индии решения о неконституционности может принимать только Верховный суд (в некоторых странах - и суды низших звеньев юстиции).
Осуществление конституционного контроля судами общей юрисдикции исключает подачу к ним специального иска о проверке конституционности, это требование может быть обращено к суду только в ходе конкретного судебного разбирательства одной из сторон процесса;
2) специальные конституционые суды (Австрия, Германия, Италия, Россия и др.), которые занимаются вопросами конституционного контроля. В конституционный суд подаётся специальный иск, ходатайство и др. с просьбой проверить конституционность определённого правового акта (его отд. положений);
3) конституционые советы (во Франции и некоторых др. франкофонных странах). Обращаться в конституционный совет граждане не могут - это право главы государства или членов парламента (напр., во Франции это право президента, 60 депутатов или сенаторов);
4) конституционно-религиозные советы, существующие в некоторых странах мусульманского права (Иране, Пакистане и др.). В их составе - юристы и учёные - знатоки Корана. Такие органы проверяют закон сначала на соответствие его Корану и лишь затем - на соответствие конституции.
По времени осуществления различают предварительный и последующий конституционный контроль. В судах общей юрисдикции и конституц. судах возможен только последующий конституционный контроль, когда акт уже действует. При наличии конституционного (конституционно-религиозного) совета возможен только предварительный контроль - проверка конституционности закона до подписания его главой государства и вступления в силу.
По связи с конкретным законом различают абстрактный и конкретный конституционный контроль. Абстрактный контроль - проверка конституционности акта вне связи с конкретным делом; это - официальное толкование конституционности (неконституционности) акта (его отд. положений), данное органом конституционного котроля. Конкретный конституционный контроль связан с фактическим применением оспариваемого акта, хотя и в этом случае орган коституционного контроля даёт официальное толкование оспариваемого акта, признавая его конституционным или неконституционным. Обычно круг лиц, имеющих право обращаться в конституционный суд в связи с конкретным конституционном контролем (при применении оспариваемого акта на практике), гораздо шире, чем при абстрактном конституционным контролем. В последние десятилетия всё чаще органы конституционного контроля наделяются правом осуществлять и предварительный и последующий, и абстрактный и конкретный конституционным контролем (в частности, в некоторых странах Латинской Америки).
По числу органов контроля различают диффузный (рассредоточенный) конституционный контроль, когда его вправе проводить разные органы, и централизованный К. к., когда его осуществляет только один орган (напр., Конституционный совет во Франции или Конституционный суд в Германии).
По правовым последствиям принятого решения различают решающий и консультативный конституционный контроль. При консультативном контроле решение органа конституционного контроля необязательно. Как правило, органы конституционного закона занимаются такой деятельностью только в случае обращения к ним и лишь в отдельных странах - по своей инициативе, т. н. самозапрос органа конституционного контроля (Австрия, Албания, Польша, Узбекистан). При решающем конституционном контроле правовая позиция - общее представление судей, сложившееся у каждого из них индивидуально, но приобретающее при совпадении взглядов коллегиальный характер, - является обязательной для решения аналогичных вопросов. Решение органа конституционного контроля, как правило, окончательно, но в некоторых странах может быть обжаловано.
В Российской Федерации конституционный контроль осуществляет Конституционный суд. Суд выявляет конституционно-правовой смысл основного закона и указывает, что исключается какое-либо иное толкование в правоприменительной практике. Он формулирует свои правовые позиции, из которых он исходит при решении дел. Судьи, не согласные с позицией большинства или с решением конкретного дела, могут выразить особое мнение (как и решение Суда, оно публикуется). При изменении ситуации, в иных условиях Суд вправе изменить свою правовую позицию (такое же правило применяют и органы К. к. зарубежных стран по отношению к сформулированным ими доктринам). Конституционный суд РФ осуществляет по отношению к рассматриваемым делам последующий конституционный контроль (предварительный возможен по отношению к ещё не ратифицированным договорам РФ с иностранными государствами). Контроль Конституционного суда РФ может быть абстрактным и конкретным, консультативный конституционный контроль не используется. Решение Суда окончательно, не подлежит обжалованию, в отношении участников процесса вступает в силу немедленно после провозглашения, не нуждается в подтверждении др. органами или должностными лицами.
В федеративных государствах органы конституционного контроля создаются и в субъектах федерации (Германия, Россия и др.), в этом случае они проверяют соответствие законов и иных правовых актов субъекта федерации только конституции (уставу) данного субъекта. В странах англосаксонского права суды общей юрисдикции, осуществляющие конституционный контроль (при отсутствии специализированных органов), проверяют и соответствие правовых актов субъекта федерации федеральной конституции.
Термин «контроль» применительно к конституционому контролю в зарубежных странах обычно не используется - чаще употребляются термины «наблюдение», «надзор», а различия в понятиях «конституционный контроль» и «конституционный надзор», применяемых в российской юридической литературе, обычно не существует.