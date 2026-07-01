КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ - дея­тель­ность спе­циа­ли­зи­ро­ван­ных, не­за­ви­си­мых в сфе­ре их пол­но­мо­чий от дру­гих вет­вей государственной вла­сти, ор­га­нов по про­вер­ке со­от­вет­ст­вия кон­сти­ту­ции го­су­дар­ст­ва за­ко­нов и иных нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов (в отдельных стра­нах - так­же не­нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов и дей­ст­вий выс­ших ор­га­нов го­су­дар­ст­ва).

Ус­та­но­вив факт не­со­от­вет­ст­вия за­ко­на кон­сти­ту­ции , при­знав за­кон не­кон­сти­ту­ци­он­ным, ор­га­ны, осу­ще­ст­в­ляю­щие конституционного контроля, не впра­ве от­ме­нять или из­ме­нять его - они пуб­ли­ку­ют своё ре­ше­ние, и все ор­га­ны го­су­дар­ст­ва, фи­зи­че­ские и юри­ди­че­ские ли­ца долж­ны знать, что та­кой за­кон или его оп­ре­де­лён­ные по­ло­же­ния не под­ле­жат при­ме­не­нию.

В различных го­су­дар­ст­вах ми­ра су­ще­ст­ву­ют че­ты­ре ви­да ор­га­нов, осу­ще­ст­в­ляю­щих конституционный контроль:

1) су­ды об­щей юрис­дик­ции. Их ре­ше­ние мож­но об­жа­ло­вать вплоть до фе­де­раль­но­го вер­хов­но­го су­да, ре­ше­ние по­след­не­го яв­ля­ет­ся окон­ча­тель­ным. Та­кая сис­те­ма дей­ст­ву­ет в стра­нах анг­ло­сак­сон­ско­го пра­ва (Ав­ст­ра­лия, Ка­на­да, США, стра­ны Латинской Аме­ри­ки и др.), но в её при­ме­не­нии су­ще­ст­ву­ют раз­ли­чия. Напр., в Ин­дии ре­ше­ния о не­кон­сти­ту­ци­он­но­сти мо­жет при­ни­мать толь­ко Вер­хов­ный суд (в не­ко­то­рых стра­нах - и су­ды низ­ших звень­ев юс­ти­ции).

Осу­ще­ст­в­ле­ние конституционного контроля су­да­ми об­щей юрис­дик­ции ис­клю­ча­ет по­да­чу к ним спе­ци­аль­но­го ис­ка о про­вер­ке кон­сти­ту­ци­он­но­сти, это тре­бо­ва­ние мо­жет быть об­ра­ще­но к су­ду толь­ко в хо­де кон­крет­но­го су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва од­ной из сто­рон про­цес­са;

2) спе­ци­аль­ные кон­сти­туционые су­ды (Ав­ст­рия, Гер­ма­ния, Ита­лия, Рос­сия и др.), ко­то­рые за­ни­ма­ют­ся во­про­са­ми конституционного контроля. В кон­сти­туционный суд по­да­ёт­ся спе­ци­аль­ный иск, хо­да­тай­ст­во и др. с прось­бой про­ве­рить кон­сти­ту­ци­он­ность оп­ре­де­лён­но­го пра­во­во­го ак­та (его отд. по­ло­же­ний);

3) кон­сти­туционые со­ве­ты (во Фран­ции и не­ко­то­рых др. фран­ко­фон­ных стра­нах). Об­ра­щать­ся в кон­сти­туционный со­вет гра­ж­да­не не мо­гут - это пра­во гла­вы го­су­дар­ст­ва или чле­нов пар­ла­мен­та (напр., во Фран­ции это пра­во пре­зи­ден­та, 60 де­пу­та­тов или се­на­то­ров);

4) кон­сти­туционно-ре­лигиозные со­ве­ты, су­ще­ст­вую­щие в не­ко­то­рых стра­нах му­суль­ман­ско­го пра­ва (Ира­не, Па­ки­ста­не и др.). В их со­ста­ве - юри­сты и учё­ные - зна­то­ки Ко­ра­на . Та­кие ор­га­ны про­ве­ря­ют за­кон сна­ча­ла на со­от­вет­ст­вие его Ко­ра­ну и лишь за­тем - на со­от­вет­ст­вие кон­сти­ту­ции.

По вре­ме­ни осу­ще­ст­в­ле­ния раз­ли­ча­ют пред­ва­ри­тель­ный и по­сле­дую­щий конституционный контроль. В су­дах об­щей юрис­дик­ции и кон­сти­туц. су­дах воз­мо­жен толь­ко по­сле­дую­щий конституционный контроль, ко­гда акт уже дей­ст­ву­ет. При на­ли­чии кон­сти­ту­ци­он­но­го (кон­сти­туционно-ре­лигиозного) со­ве­та воз­мо­жен толь­ко пред­ва­ри­тель­ный кон­троль - про­вер­ка кон­сти­ту­ци­он­но­сти за­ко­на до под­пи­са­ния его гла­вой го­су­дар­ст­ва и всту­п­ле­ния в си­лу.

По свя­зи с кон­крет­ным за­ко­ном раз­ли­ча­ют аб­ст­ракт­ный и кон­крет­ный конституционный контроль. Аб­ст­ракт­ный кон­троль - про­вер­ка кон­сти­ту­ци­он­но­сти ак­та вне свя­зи с кон­крет­ным де­лом; это - официальное тол­ко­ва­ние кон­сти­ту­ци­он­но­сти (не­кон­сти­ту­ци­он­но­сти) ак­та (его отд. по­ло­же­ний), дан­ное ор­га­ном конституционного котроля. Кон­крет­ный конституционный контроль свя­зан с фак­тическим при­ме­не­ни­ем ос­па­ри­вае­мо­го ак­та, хо­тя и в этом слу­чае ор­ган коституционного контроля да­ёт официальное тол­ко­ва­ние ос­па­ри­вае­мо­го ак­та, при­зна­вая его кон­сти­ту­ци­он­ным или не­кон­сти­ту­ци­он­ным. Обыч­но круг лиц, имею­щих пра­во об­ра­щать­ся в кон­сти­туционный суд в свя­зи с кон­крет­ным конституционном контролем (при при­ме­не­нии ос­па­ри­вае­мо­го ак­та на прак­ти­ке), го­раз­до ши­ре, чем при аб­ст­ракт­ном конституционным контролем. В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия всё ча­ще ор­га­ны конституционного контроля на­де­ля­ют­ся пра­вом осу­ще­ст­в­лять и пред­ва­ри­тель­ный и по­сле­дую­щий, и аб­ст­ракт­ный и кон­крет­ный конституционным контролем (в ча­ст­но­сти, в не­ко­то­рых стра­нах Латинской Аме­ри­ки).

По чис­лу ор­га­нов кон­тро­ля раз­ли­ча­ют диф­фуз­ный (рас­сре­до­то­чен­ный) конституционный контроль, ко­гда его впра­ве про­во­дить раз­ные ор­га­ны, и цен­тра­ли­зо­ван­ный К. к., ко­гда его осу­ще­ст­в­ля­ет толь­ко один ор­ган (напр., Кон­сти­туционный со­вет во Фран­ции или Кон­сти­туционный суд в Гер­ма­нии).

По пра­во­вым по­след­ст­ви­ям при­ня­то­го ре­ше­ния раз­ли­ча­ют ре­шаю­щий и кон­суль­та­тив­ный конституционный контроль. При кон­суль­та­тив­ном кон­тро­ле ре­ше­ние ор­га­на конституционного контроля не­обя­за­тель­но. Как пра­ви­ло, ор­га­ны конституционного закона за­нима­ют­ся та­кой дея­тель­но­стью толь­ко в слу­чае об­ра­ще­ния к ним и лишь в отдельных стра­нах - по сво­ей ини­циа­ти­ве, т. н. са­мо­за­прос ор­га­на конституционного контроля (Ав­ст­рия, Ал­ба­ния, Поль­ша , Уз­бе­ки­стан). При ре­шаю­щем конституционном контроле пра­во­вая по­зи­ция - об­щее пред­став­ле­ние су­дей, сло­жив­шее­ся у ка­ж­до­го из них ин­ди­ви­ду­аль­но, но при­обре­таю­щее при сов­па­де­нии взгля­дов кол­ле­ги­аль­ный ха­рак­тер, - яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ной для ре­ше­ния ана­ло­гич­ных во­про­сов. Ре­ше­ние ор­га­на конституционного контроля, как пра­ви­ло, окон­ча­тель­но, но в не­ко­то­рых стра­нах мо­жет быть об­жа­ло­ва­но.

В Российской Фе­де­ра­ции конституционный контроль осу­ще­ст­в­ля­ет Кон­сти­ту­ци­он­ный суд. Суд вы­яв­ля­ет кон­сти­ту­ци­он­но-пра­во­вой смысл ос­нов­но­го за­ко­на и ука­зы­ва­ет, что ис­клю­ча­ет­ся какое-либо иное тол­ко­ва­ние в пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­ти­ке. Он фор­му­ли­ру­ет свои пра­во­вые по­зи­ции, из ко­то­рых он ис­хо­дит при ре­ше­нии дел. Су­дьи, не со­глас­ные с по­зи­ци­ей боль­шин­ст­ва или с ре­ше­ни­ем кон­крет­но­го де­ла, мо­гут вы­ра­зить осо­бое мне­ние (как и ре­ше­ние Су­да, оно пуб­ли­ку­ет­ся). При из­ме­не­нии си­туа­ции, в иных ус­ло­ви­ях Суд впра­ве из­ме­нить свою пра­во­вую по­зи­цию (та­кое же пра­ви­ло при­ме­ня­ют и ор­га­ны К. к. за­ру­беж­ных стран по от­но­ше­нию к сфор­му­ли­ро­ван­ным ими док­три­нам). Кон­сти­туционный суд РФ осу­ще­ст­в­ля­ет по от­но­ше­нию к рас­смат­ри­вае­мым де­лам по­сле­дую­щий конституционный контроль (пред­ва­ри­тель­ный воз­мо­жен по от­но­ше­нию к ещё не ра­ти­фи­ци­ро­ван­ным до­го­во­рам РФ с иностранными го­су­дар­ст­ва­ми). Кон­троль Кон­сти­туционного су­да РФ мо­жет быть аб­ст­ракт­ным и кон­крет­ным, кон­суль­та­тив­ный конституционный контроль не ис­поль­зу­ет­ся. Ре­ше­ние Су­да окон­ча­тель­но, не под­ле­жит об­жа­ло­ва­нию, в от­но­ше­нии уча­ст­ни­ков про­цес­са всту­па­ет в си­лу не­мед­лен­но по­сле про­воз­гла­ше­ния, не ну­ж­да­ет­ся в под­твер­жде­нии др. ор­га­на­ми или долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми.

В фе­де­ра­тив­ных го­су­дар­ст­вах ор­га­ны конституционного контроля соз­да­ют­ся и в субъ­ек­тах фе­де­ра­ции (Гер­ма­ния, Рос­сия и др.), в этом слу­чае они про­ве­ря­ют со­от­вет­ст­вие за­ко­нов и иных пра­во­вых ак­тов субъ­ек­та фе­де­ра­ции толь­ко кон­сти­ту­ции (ус­та­ву) дан­но­го субъ­ек­та. В стра­нах анг­ло­сак­сон­ско­го пра­ва су­ды об­щей юрис­дик­ции, осу­ще­ст­в­ляю­щие конституционный контроль (при от­сут­ст­вии спе­циа­ли­зированных ор­га­нов), про­ве­ря­ют и со­от­вет­ст­вие пра­во­вых ак­тов субъ­ек­та фе­де­ра­ции фе­де­раль­ной кон­сти­ту­ции.

Тер­мин «кон­троль» при­ме­ни­тель­но к конституционому контролю в за­ру­беж­ных стра­нах обыч­но не ис­поль­зу­ет­ся - ча­ще упот­реб­ля­ют­ся тер­ми­ны «на­блю­де­ние», «над­зор», а раз­ли­чия в по­ня­ти­ях «кон­сти­ту­ци­он­ный кон­троль» и «кон­сти­ту­ци­он­ный над­зор», при­ме­няе­мых в российской юри­дической ли­те­ра­ту­ре, обыч­но не су­ще­ст­ву­ет.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)