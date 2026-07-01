КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН - неотъемлемые наиболее важные права и свободы человека и гражданина, принадлежащие ему от рождения (в надлежащих случаях в силу его гражданства), защищаемые государством, составляющие ядро правового статуса личности и получающие высшее юридическое закрепление в основном законе государства.
Впервые сформулированы в английском Билле о правах 1689 года, знаменовавшем переход от юридических норм, обеспечивающих правовое положение отд. сословий, к нормам, регулирующим отношения в гражданском обществе.
Конституции могут закреплять различную совокупность конституционных прав граждан «Старые» конституции ограничиваются минимальным перечнем основных политических и личных прав (так, в Конституцию США 1787 года гражданские права не были включены; Билль о правах 1789 года, первые 10 поправок к Конституции США, в числе конституционных прав граждан установил, напр., право на ношение оружия, на охрану личности, жилища, бумаг и имущества). Современные конституции закрепляют широкий объём прав и свобод человека и гражданина.
Конституционные права граждан не персонифицированы, поскольку адресованы не конкретному человеку, а распространяются на всех; конституционные права граждан равны и едины для всех без исключения. Их возникновение связано с принадлежностью к гражданству, в связи с чем они не приобретаются и не отчуждаются по волеизъявлению гражданина и могут быть утрачены только вместе с утратой гражданства. Конституционые права градан неотделимы от личности. Человек (гражданин) не вправе отказаться или передать другому лицу такие права.
Правам и свободам человека и гражданина посвящена глава 2 Конституции РФ; в ней закреплены основные, конституционного права и обязанности. Все иные права и свободы граждан в той или иной сфере жизни производны от основных прав и свобод, закреплённых непосредственно в Конституции РФ. Эти права и обязанности соответствуют современным международным стандартам. В конституционной доктрине различают права индивидуальные (принадлежащие индивиду - человеку, гражданину) и права коллективные (принадлежащие, напр., нациям или коренным малочисленным народам).
Основные права индивидов включают 3 группы прав: личные права и свободы; политич. права; экономич., социальные и культурные права. Личные права (см. Гражданские права) - традиционные права, связанные с положением личности (право на жизнь, свобода и неприкосновенность личности, свобода передвижения и выбора места жительства, право самому определять свою национальность; среди прав только гражданина РФ - право создавать политически партии и быть их членом). Политические права включают свободу мысли и слова, информации, право на объединение, избирательные права, свободу собраний, демонстраций и т. д. Социально-экономические и культурные права включают право на труд и свободу труда, свободу экономической и предпринимательской деятельности, право частной собственности, право на образование, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, на социальное обеспечение (пенсии и др.), на доступ к достижениям культуры, свободу худож., лит. и иного творчества и др. Классификация основных конституционных прав граждан РФ в известной мере условна. Напр., право на забастовку - индивидуальное (каждый сам принимает решение об участии в забастовке), но осуществляется оно коллективно, право на информацию в зависимости от ситуации может быть и личным, и политическим.
См. также Права человека, Свободы политические.