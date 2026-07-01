КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН - не­отъ­ем­ле­мые наи­бо­лее важ­ные пра­ва и сво­бо­ды че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на, при­над­ле­жа­щие ему от ро­ж­де­ния (в над­ле­жа­щих слу­ча­ях в си­лу его гра­ж­дан­ства), за­щи­щае­мые го­су­дар­ст­вом, со­став­ляю­щие яд­ро пра­во­во­го ста­ту­са лич­но­сти и по­лу­чаю­щие выс­шее юри­дическое за­кре­п­ле­ние в ос­нов­ном за­ко­не го­су­дар­ст­ва.

Впер­вые сфор­му­ли­ро­ва­ны в английском Бил­ле о пра­вах 1689 года, зна­ме­но­вав­шем пе­ре­ход от юри­дических норм, обес­пе­чи­ваю­щих пра­во­вое по­ло­же­ние отд. сос­ло­вий, к нор­мам, ре­гу­ли­рую­щим от­но­ше­ния в гражданском об­ществе.

Кон­сти­ту­ции мо­гут за­креп­лять раз­лич­ную со­во­куп­ность конституционных прав граждан «Ста­рые» кон­сти­ту­ции ог­ра­ни­чи­ва­ют­ся ми­нимальным пе­реч­нем основных по­ли­тических и лич­ных прав (так, в Кон­сти­ту­цию США 1787 года гражданские пра­ва не бы­ли вклю­че­ны; Билль о пра­вах 1789 года, пер­вые 10 поп­ра­вок к Кон­сти­ту­ции США, в чис­ле конституционных прав граждан ус­та­но­вил, напр., пра­во на но­ше­ние ору­жия, на ох­ра­ну лич­но­сти, жи­ли­ща, бу­маг и иму­щест­ва). Современные кон­сти­ту­ции за­креп­ля­ют ши­ро­кий объ­ём прав и сво­бод че­ло­ве­ка и граж­да­ни­на.

Конституционные права граждан не пер­со­ни­фи­ци­ро­ва­ны , по­сколь­ку ад­ре­со­ва­ны не кон­крет­но­му че­ло­ве­ку, а рас­про­стра­ня­ют­ся на всех; конституционные права граждан рав­ны и еди­ны для всех без ис­клю­че­ния. Их воз­ник­но­ве­ние свя­за­но с при­над­леж­но­стью к гра­ж­дан­ст­ву, в свя­зи с чем они не при­об­ре­та­ют­ся и не от­чу­ж­да­ют­ся по во­ле­изъ­яв­ле­нию гра­ж­да­ни­на и мо­гут быть ут­ра­че­ны толь­ко вме­сте с ут­ра­той гра­ж­дан­ст­ва. Конституционые права градан не­от­де­ли­мы от лич­но­сти. Че­ло­век (гра­ж­да­нин) не впра­ве от­ка­зать­ся или пе­ре­дать другому ли­цу та­кие пра­ва.

Пра­вам и сво­бо­дам че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на по­свя­ще­на гла­ва 2 Кон­сти­ту­ции РФ; в ней за­кре­п­ле­ны ос­нов­ные, кон­сти­туционного пра­ва и обя­зан­но­сти. Все иные пра­ва и сво­бо­ды гра­ж­дан в той или иной сфе­ре жиз­ни про­из­вод­ны от основных прав и сво­бод, за­кре­п­лён­ных не­по­сред­ст­вен­но в Кон­сти­ту­ции РФ. Эти пра­ва и обя­зан­но­сти со­от­вет­ст­ву­ют современным ме­ж­ду­народным стан­дар­там. В кон­сти­туционной док­три­не раз­ли­ча­ют пра­ва ин­ди­ви­ду­аль­ные (при­над­ле­жа­щие ин­ди­ви­ду - че­ло­ве­ку, гра­ж­да­ни­ну) и пра­ва кол­лек­тив­ные (при­над­ле­жа­щие, напр., на­ци­ям или ко­рен­ным ма­ло­чис­лен­ным на­ро­дам).

Основные пра­ва ин­ди­ви­дов вклю­ча­ют 3 груп­пы прав: лич­ные пра­ва и сво­бо­ды; по­ли­тич. пра­ва; эко­но­мич., со­ци­аль­ные и куль­тур­ные пра­ва. Лич­ные пра­ва (см. Гра­ж­дан­ские пра­ва ) - тра­диционные пра­ва, свя­зан­ные с по­ло­же­ни­ем лич­но­сти (пра­во на жизнь, сво­бо­да и не­при­кос­но­вен­ность лич­но­сти, сво­бо­да пе­ре­дви­же­ния и вы­бо­ра мес­та жи­тель­ст­ва, пра­во са­мо­му оп­ре­де­лять свою на­цио­наль­ность; сре­ди прав толь­ко гра­ж­да­ни­на РФ - пра­во соз­да­вать по­ли­тически пар­тии и быть их чле­ном). По­ли­ти­че­ские пра­ва вклю­ча­ют сво­бо­ду мыс­ли и сло­ва, ин­фор­ма­ции, пра­во на объ­е­ди­не­ние, из­би­ра­тель­ные пра­ва, сво­бо­ду со­б­ра­ний, де­мон­ст­ра­ций и т. д. Со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ские и куль­тур­ные пра­ва вклю­ча­ют пра­во на труд и сво­бо­ду тру­да, сво­бо­ду эко­но­мической и пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти, пра­во ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, пра­во на об­ра­зо­ва­ние, на жи­ли­ще, ох­ра­ну здо­ро­вья и медицинскую по­мощь, на со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние (пен­сии и др.), на до­ступ к дос­ти­же­ни­ям куль­ту­ры, сво­бо­ду ху­до­ж., лит. и ино­го твор­че­ст­ва и др. Клас­си­фи­ка­ция основных конституционных прав граждан РФ в из­вест­ной ме­ре ус­лов­на. Напр., пра­во на за­бас­тов­ку - ин­ди­ви­ду­аль­ное (ка­ж­дый сам при­ни­ма­ет ре­ше­ние об уча­стии в за­бас­тов­ке), но осу­ще­ст­в­ля­ет­ся оно кол­лек­тив­но, пра­во на ин­фор­ма­цию в за­ви­си­мо­сти от си­туа­ции мо­жет быть и лич­ным, и по­ли­ти­че­ским.

См. так­же Пра­ва че­ло­ве­ка, Сво­бо­ды по­ли­ти­че­ские.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)