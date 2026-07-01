КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ - в ши­ро­ком смыс­ле кон­сти­туционные по­ло­же­ния, обес­пе­чи­ваю­щие пра­во­вую за­щи­ту ин­сти­ту­тов и прин­ци­пов, за­кре­п­ляе­мых кон­сти­ту­ци­ей го­су­дар­ст­ва.

В РФ конституционными гарантиями яв­ля­ют­ся по­ло­же­ния Кон­сти­ту­ции РФ, на­прав­лен­ные на обес­пе­че­ние не­зыб­ле­мо­сти кон­сти­туционного строя, прав и сво­бод че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на, прин­ци­пов фе­де­ра­лиз­ма, раз­де­ле­ния вла­стей, вер­хо­вен­ст­ва Кон­сти­ту­ции , кон­сти­туц. за­кон­но­сти, са­мо­стоя­тель­но­сти ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. Не­зыб­ле­мость кон­сти­туционного строя, прав и сво­бод че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на га­ран­ти­ру­ет­ся по­ло­же­ния­ми гла­вы 9 Кон­сти­ту­ции «Кон­сти­ту­ци­он­ные по­прав­ки и пе­ре­смотр Кон­сти­ту­ции». Га­ран­тии прин­ци­пов вер­хо­вен­ст­ва Кон­сти­ту­ции, кон­сти­туционной за­кон­но­сти обес­пе­чи­ва­ют­ся по­ло­же­ни­ем о кон­сти­ту­ци­он­ном кон­тро­ле.

В уз­ком зна­че­нии конституционные гарантии - пра­во­вые сред­ст­ва реа­ли­за­ции и за­щи­ты гра­ж­да­на­ми сво­их прав и сво­бод. Со­глас­но Кон­сти­ту­ции РФ, че­ло­век, его пра­ва и сво­бо­ды яв­ля­ют­ся выс­шей цен­но­стью. При­зна­ние, со­блю­де­ние и за­щи­та прав и сво­бод че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на - обя­зан­ность го­су­дар­ст­ва (ст. 2). Кон­сти­ту­ция РФ га­ран­ти­ру­ет ка­ж­до­му су­деб­ную за­щи­ту его прав и сво­бод: ре­ше­ния и дей­ст­вия (или без­дей­ст­вие) ор­га­нов гос. вла­сти, ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, об­ществ. объ­е­ди­не­ний и долж­но­ст­ных лиц мо­гут быть об­жа­ло­ва­ны в суд (ст. 46). Пра­во­вой ме­ха­низм реа­ли­за­ции этой конституционной гаранитией оп­ре­де­лён За­ко­ном РФ «Об об­жа­ло­ва­нии в суд дей­ст­вий и ре­ше­ний, на­ру­шаю­щих пра­ва и сво­бо­ды гра­ж­дан» (1993 год), Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О по­ряд­ке рас­смот­ре­ния об­ра­ще­ний гра­ж­дан РФ» (2006 год). К сис­те­ме конституционных гарантий от­но­сит­ся дея­тель­ность специальных государственных ор­га­нов, напр. Упол­но­мо­чен­но­го по пра­вам че­ло­ве­ка в РФ (см. так­же Ом­буд­смен), Кон­сти­ту­ци­он­но­го су­да .

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