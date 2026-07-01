КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ - в широком смысле конституционные положения, обеспечивающие правовую защиту институтов и принципов, закрепляемых конституцией государства.
В РФ конституционными гарантиями являются положения Конституции РФ, направленные на обеспечение незыблемости конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, принципов федерализма, разделения властей, верховенства Конституции, конституц. законности, самостоятельности органов местного самоуправления. Незыблемость конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина гарантируется положениями главы 9 Конституции «Конституционные поправки и пересмотр Конституции». Гарантии принципов верховенства Конституции, конституционной законности обеспечиваются положением о конституционном контроле.
В узком значении конституционные гарантии - правовые средства реализации и защиты гражданами своих прав и свобод. Согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст. 2). Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод: решения и действия (или бездействие) органов гос. власти, органов местного самоуправления, обществ. объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (ст. 46). Правовой механизм реализации этой конституционной гаранитией определён Законом РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (1993 год), Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» (2006 год). К системе конституционных гарантий относится деятельность специальных государственных органов, напр. Уполномоченного по правам человека в РФ (см. также Омбудсмен), Конституционного суда.