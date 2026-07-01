КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО - о­во­куп­ность пра­во­вых норм (пра­вил), ре­гу­лирую­щих сфе­ру об­щественных от­но­ше­ний, ко­то­рые име­ют ос­но­во­по­ла­гаю­щее зна­че­ние для об­ще­ст­ва, го­су­дар­ст­ва, различных объ­е­ди­не­ний (кол­лек­ти­вов) и лич­но­сти.

В еди­нич­ных стра­нах ( Гер­ма­ния и др.) в ка­че­ст­ве ана­ло­гич­но­го на­зва­ния дан­ной от­рас­ли пра­ва упот­реб­ля­ет­ся тер­мин «го­су­дар­ст­вен­ное пра­во», та­кое на­зва­ние ис­поль­зо­ва­лось и в советский пе­ри­од в Рос­сии.

Основным ис­точ­ни­ком конституционного права в по­дав­ляю­щем боль­шин­ст­ве го­су­дарств яв­ля­ет­ся кон­сти­ту­ция - ос­нов­ной за­кон, ко­то­ро­му долж­ны со­от­вет­ст­во­вать другие пра­во­вые ак­ты и пра­во­при­ме­ни­тель­ная прак­ти­ка. Нор­мы кон­сти­ту­ции со­дер­жат наи­бо­лее об­щие по­ло­же­ния, из ко­то­рых ис­хо­дят другие от­рас­ли пра­ва (гра­ж­дан­ское, тру­до­вое и т. д.), раз­ви­вая и кон­кре­ти­зи­руя эти по­ло­же­ния. В стра­нах му­сульманского фун­да­мен­та­лиз­ма основным ис­точ­ни­ком конституционного права счи­та­ет­ся Ко­ран. Кон­сти­ту­ции, ос­нов­ные ни­за­мы (за­ко­ны), иные ак­ты та­ких го­су­дарств (а так­же по­ря­док об­ще­ст­вен­ной, а ино­гда и ча­ст­ной жиз­ни) долж­ны со­от­вет­ст­во­вать Ко­ра­ну и Сун­не. Нор­мы конституционного права со­дер­жат­ся так­же в за­ко­нах пар­ла­мен­тов, ука­зах (дек­ре­тах, ре­ск­рип­тах и др.) гла­вы го­су­дар­ст­ва, по­ста­нов­ле­ни­ях (дек­ре­тах, ор­до­нан­сах и др.) пра­ви­тель­ст­ва, ре­ше­ни­ях ор­га­нов кон­сти­ту­ци­он­но­го кон­тро­ля и др. Ино­гда ис­точ­ни­ка­ми конституционного права мо­гут быть су­деб­ные пре­це­ден­ты и кон­сти­ту­ци­он­ные обы­чаи.

Как осо­бая от­расль конституционного права вы­де­ли­лось в пра­во­вой сис­те­ме го­су­дарств позд­нее не­ко­то­рых других от­рас­лей. В современный пе­ри­од об­щественные от­но­ше­ния, ре­гу­ли­руе­мые нор­ма­ми конституционного права, не­оди­на­ко­вы, в ми­ре су­ще­ст­ву­ют раз­ные фор­мы прав­ле­ния, го­су­дар­ст­вен­но-тер­ри­то­ри­аль­ное уст­рой­ст­во, ор­га­ны го­су­дар­ст­ва и т. д., но в об­щем и це­лом конституционное правл все­гда ре­гу­ли­ру­ет сис­те­му основных свя­зей в от­но­ше­ни­ях: лич­ность - кол­лек­тив (объ­е­ди­не­ние) - об­ще­ст­во - го­су­дар­ст­во. Эти от­но­ше­ния скла­ды­ва­ют­ся на ба­зе со­труд­ни­че­ст­ва и со­стя­за­тель­но­сти различных со­ци­аль­но-по­ли­тических сил и ре­гу­ли­ру­ют­ся государственной вла­стью, ис­поль­зуе­мой в ко­неч­ном счё­те для ус­та­нов­ле­ния и со­хра­не­ния об­щественного по­ряд­ка, по­ни­мае­мо­го в са­мом ши­ро­ком смыс­ле сло­ва. Бу­ду­чи уре­гу­ли­ро­ва­ны нор­ма­ми конституционного права, та­кие об­щественные от­но­ше­ния ста­но­вят­ся кон­сти­ту­ци­он­но-пра­во­вы­ми.

Прин­ци­пы со­вре­мен­но­го российского конституционного права сло­жи­лись на ба­зе при­зна­ния и осу­ще­ст­в­ле­ния об­ще­че­ло­ве­че­ских цен­но­стей с учё­том спе­ци­фических ус­ло­вий стра­ны и по­лу­чи­ли за­кре­п­ле­ние в Кон­сти­ту­ции РФ 1993 года. К чис­лу та­ких прин­ци­пов от­но­сят­ся: че­ло­век и его пра­ва как выс­шая цен­ность; власть на­ро­да; де­мо­кра­тия; эко­но­мический, по­ли­тический и идео­ло­гичекий плю­ра­лизм; сво­бо­да, пра­ва и вза­им­ная от­вет­ст­вен­ность лич­но­сти, кол­лек­ти­ва, го­су­дар­ст­ва, об­ще­ст­ва; де­мо­кра­ти­че­ское, пра­во­вое, со­ци­аль­ное, свет­ское, фе­де­ра­тив­ное го­су­дар­ст­во с рес­пуб­ли­кан­ской фор­мой прав­ле­ния; един­ст­во государственной вла­сти и раз­де­ле­ние её вет­вей; ме­ст­ное са­мо­управ­ле­ние и др.

Дей­ст­вую­щее российское конституционное право ус­та­нав­ли­ва­ет ос­но­вы пра­во­во­го ста­ту­са лич­но­сти, ос­но­вы эко­но­мич. и со­ци­аль­но­го по­ряд­ка в об­ще­ст­ве, его по­ли­тические сис­те­мы и ду­хов­ной жиз­ни. По от­но­ше­нию к лич­но­сти конституционное право за­кре­п­ля­ет основные пра­ва, сво­бо­ды и обя­зан­но­сти лич­но­сти, га­ран­тии их осу­ще­ст­в­ле­ния и за­щи­ты; в со­ци­ально-эко­но­мической сфе­ре об­щественной жиз­ни кнституционное право ус­та­нав­ли­ва­ет фор­мы соб­ст­вен­но­сти, пра­во­вые ос­но­вы от­но­ше­ний соб­ст­вен­но­сти, про­из­вод­ст­ва и рас­пре­де­ле­ния, ос­но­вы тру­до­вых от­но­ше­ний, един­ст­во эко­но­мического про­стран­ст­ва Рос­сии, со­ци­аль­ную роль го­су­дар­ст­ва и др.; в по­ли­тической сфе­ре - по­ря­док соз­да­ния, пре­кра­ще­ния и дея­тель­но­сти по­ли­тических пар­тий и об­щественных объ­е­ди­не­ний, ус­та­нав­ли­ва­ет ос­но­вы ор­га­ни­за­ции важ­ней­ше­го по­ли­тического ин­сти­ту­та об­ще­ст­ва - го­су­дар­ст­ва, ос­но­вы по­ли­тического ре­жи­ма и др.; в ду­хов­ной сфе­ре жиз­ни об­ще­ст­ва конституционного права до­пус­ка­ет идео­ло­гический плю­ра­лизм, но за­пре­ща­ет раз­жи­га­ние со­ци­аль­ной, ра­со­вой, на­цио­наль­ной и ре­ли­ги­оз­ной роз­ни. Различные со­во­куп­но­сти норм, сис­тем­но ре­гу­ли­рую­щих обо­соб­лен­ную груп­пу од­но­род­ных об­ществ. от­но­ше­ний в рам­ках от­рас­ли, об­ра­зу­ют ин­сти­ту­ты конституционной партии. Та­ко­вы в российском конституционном праве, как и в пра­ве за­ру­беж­ных стран, ин­сти­ту­ты гра­ж­дан­ст­ва, рес­пуб­ли­кан­ской фор­мы прав­ле­ния, ре­фе­рен­ду­ма и др.

Со­во­куп­ность ин­сти­ту­тов и норм об­ра­зу­ет под­от­рас­ли конституционного права (пар­ла­мент­ское пра­во, из­би­ра­тель­ное пра­во и др.).

Боль­шин­ст­во норм конституционного права, бу­ду­чи не­по­сред­ст­вен­но свя­за­ны с вла­ст­ны­ми от­но­ше­ния­ми, име­ют обя­зы­ваю­щий, за­пре­щаю­щий, пред­пи­сы­ваю­щий ха­рак­тер. Нор­мы-доз­во­ле­ния при­ме­ня­ют­ся ре­же, главным образом при ре­гу­ли­ро­ва­нии пра­во­во­го по­ло­же­ния лич­но­сти. В конституционом праве мно­го норм-прин­ци­пов, норм-сим­во­лов, норм-оп­ре­де­ле­ний, ко­то­рые не по­ро­ж­да­ют не­по­сред­ст­вен­но пра­во­от­но­ше­ний, но по­лу­ча­ют раз­ви­тие и на­пол­ня­ют­ся кон­крет­ным со­дер­жа­ни­ем в др. нор­мах кон­сти­ту­ции и да­же в др. от­рас­лях пра­ва. Та­ко­вы по­ло­же­ния Кон­сти­ту­ции РФ о че­ло­ве­ке как выс­шей цен­но­сти, оп­ре­де­ле­ние го­су­дар­ст­ва как пра­во­во­го и др.

Субъ­ек­та­ми кон­сти­ту­ци­он­но-пра­во­вых от­но­ше­ний яв­ля­ют­ся сто­ро­ны, ме­ж­ду ко­то­ры­ми в ре­зуль­та­те юри­дич. фак­тов (со­бы­тий, со­стоя­ний, дей­ст­вий, имею­щих юри­дич. зна­че­ние) воз­ни­ка­ют кон­сти­ту­ци­он­но-пра­во­вые от­но­ше­ния, т. е. ин­ди­ви­дуа­ли­зи­ро­ван­ные, кон­крет­ные пра­во­вые взаи­мо­свя­зи, вы­ра­жаю­щие­ся пре­ж­де все­го в пра­вах и обя­зан­но­стях сто­рон.

В конституционном праве, как и в др. от­рас­лях пуб­лич­ного пра­ва, при дея­тель­но­сти ор­га­нов пуб­лич­но­го управ­ле­ния пра­ва и обя­зан­но­сти не­ред­ко вы­сту­па­ют в спа­ян­ном ви­де как пол­но­мо­чия: пар­ла­мент име­ет не толь­ко пра­во, но и обя­зан при­ни­мать за­ко­ны, осу­ще­ст­в­лять за­ко­но­да­тель­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние в го­су­дар­ст­ве, пре­зи­дент не толь­ко впра­ве, но и обя­зан вве­сти чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние в со­от­вет­ст­вую­щей ме­ст­но­сти при оп­ре­де­лён­ных си­туа­ци­ях и т. д. Субъ­ек­ты кон­сти­ту­ци­он­но-пра­во­вых от­но­ше­ний это не про­сто фи­зи­че­ские и юри­ди­че­ские ли­ца, а оп­ре­де­лён­ные ви­ды та­ких лиц, общ­но­стей пуб­лич­но­го ха­рак­те­ра или ор­га­нов, ме­ж­ду ко­то­ры­ми мо­жет воз­ник­нуть кон­сти­ту­ци­он­но-пра­во­вое от­но­ше­ние вла­ст­но­го ха­рак­те­ра. Это, напр., - че­ло­век и гра­ж­да­нин, осу­ще­ст­в­ляю­щий кон­сти­ту­ци­он­ные пра­ва; де­пу­тат пар­ла­мен­та, об­ра­щаю­щий­ся с за­про­сом к пра­ви­тель­ст­ву; груп­па из­би­ра­те­лей при осу­ще­ст­в­ле­нии ини­циа­ти­вы ре­фе­рен­ду­ма; субъ­ек­ты фе­де­ра­ции, за­клю­чаю­щие с РФ до­го­вор о раз­гра­ни­че­нии пол­но­мо­чий, са­мо го­су­дар­ст­во.

На ос­но­ве по­ло­же­ний, со­дер­жа­щих­ся в Кон­сти­ту­ции РФ, при­ня­то об­шир­ное кон­сти­ту­ци­он­ное за­ко­но­да­тель­ст­во: фе­де­раль­ные кон­сти­ту­ци­он­ные за­ко­ны (о государственной сим­во­ли­ке, о пра­ви­тель­ст­ве, о су­деб­ной сис­те­ме и др.), фе­де­раль­ные за­ко­ны [о ли­цен­зи­ро­ва­нии отд. ви­дов пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти, о сво­бо­де кон­ку­рен­ции, об осу­ще­ст­в­ле­нии тех или иных ос­нов­ных прав и сво­бод, напр. пен­си­он­ное за­ко­но­да­тель­ст­во, о по­ли­тич. пар­ти­ях, об об­щественных объ­е­ди­не­ни­ях, о СМИ, о вы­бо­рах в Государвтеную ду­му и о фор­ми­ро­ва­нии Со­ве­та Фе­де­ра­ции, о вы­бо­рах Пре­зи­ден­та РФ, об основных прин­ци­пах сис­те­мы за­ко­но­да­тель­ных (пред­ста­ви­тель­ных) и ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов гос. вла­сти субъ­ек­тов РФ, о ме­ст­ном са­мо­управ­ле­нии и др.]. К сфе­ре кон­сти­ту­ци­он­но-пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния от­но­сят­ся отдельные ука­зы Пре­зи­ден­та РФ (напр., о соз­да­нии фе­де­раль­ных ок­ру­гов), по­ста­нов­ле­ния Пра­ви­тель­ст­ва РФ (о государственной ав­то­ма­ти­зи­рованной сис­те­ме «Вы­бо­ры» и др.).

Сис­те­ма конституционного права за­ви­сит от национальных осо­бен­но­стей кон­крет­но­го го­су­дар­ст­ва, но, как пра­ви­ло, вклю­ча­ет ос­но­вы пра­во­во­го ста­ту­са лич­но­сти, ос­но­вы государственного и об­щественного строя, фор­мы прав­ле­ния и государственного уст­рой­ст­ва, из­би­ра­тель­ное пра­во и из­би­ра­тель­ные сис­те­мы, ор­га­ни­за­цию государственной вла­сти, ос­но­вы ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния и ме­ст­но­го управ­ле­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)