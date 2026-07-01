КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО - овокупность правовых норм (правил), регулирующих сферу общественных отношений, которые имеют основополагающее значение для общества, государства, различных объединений (коллективов) и личности.
В единичных странах (Германия и др.) в качестве аналогичного названия данной отрасли права употребляется термин «государственное право», такое название использовалось и в советский период в России.
Основным источником конституционного права в подавляющем большинстве государств является конституция - основной закон, которому должны соответствовать другие правовые акты и правоприменительная практика. Нормы конституции содержат наиболее общие положения, из которых исходят другие отрасли права (гражданское, трудовое и т. д.), развивая и конкретизируя эти положения. В странах мусульманского фундаментализма основным источником конституционного права считается Коран. Конституции, основные низамы (законы), иные акты таких государств (а также порядок общественной, а иногда и частной жизни) должны соответствовать Корану и Сунне. Нормы конституционного права содержатся также в законах парламентов, указах (декретах, рескриптах и др.) главы государства, постановлениях (декретах, ордонансах и др.) правительства, решениях органов конституционного контроля и др. Иногда источниками конституционного права могут быть судебные прецеденты и конституционные обычаи.
Как особая отрасль конституционного права выделилось в правовой системе государств позднее некоторых других отраслей. В современный период общественные отношения, регулируемые нормами конституционного права, неодинаковы, в мире существуют разные формы правления, государственно-территориальное устройство, органы государства и т. д., но в общем и целом конституционное правл всегда регулирует систему основных связей в отношениях: личность - коллектив (объединение) - общество - государство. Эти отношения складываются на базе сотрудничества и состязательности различных социально-политических сил и регулируются государственной властью, используемой в конечном счёте для установления и сохранения общественного порядка, понимаемого в самом широком смысле слова. Будучи урегулированы нормами конституционного права, такие общественные отношения становятся конституционно-правовыми.
Принципы современного российского конституционного права сложились на базе признания и осуществления общечеловеческих ценностей с учётом специфических условий страны и получили закрепление в Конституции РФ 1993 года. К числу таких принципов относятся: человек и его права как высшая ценность; власть народа; демократия; экономический, политический и идеологичекий плюрализм; свобода, права и взаимная ответственность личности, коллектива, государства, общества; демократическое, правовое, социальное, светское, федеративное государство с республиканской формой правления; единство государственной власти и разделение её ветвей; местное самоуправление и др.
Действующее российское конституционное право устанавливает основы правового статуса личности, основы экономич. и социального порядка в обществе, его политические системы и духовной жизни. По отношению к личности конституционное право закрепляет основные права, свободы и обязанности личности, гарантии их осуществления и защиты; в социально-экономической сфере общественной жизни кнституционное право устанавливает формы собственности, правовые основы отношений собственности, производства и распределения, основы трудовых отношений, единство экономического пространства России, социальную роль государства и др.; в политической сфере - порядок создания, прекращения и деятельности политических партий и общественных объединений, устанавливает основы организации важнейшего политического института общества - государства, основы политического режима и др.; в духовной сфере жизни общества конституционного права допускает идеологический плюрализм, но запрещает разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Различные совокупности норм, системно регулирующих обособленную группу однородных обществ. отношений в рамках отрасли, образуют институты конституционной партии. Таковы в российском конституционном праве, как и в праве зарубежных стран, институты гражданства, республиканской формы правления, референдума и др.
Совокупность институтов и норм образует подотрасли конституционного права (парламентское право, избирательное право и др.).
Большинство норм конституционного права, будучи непосредственно связаны с властными отношениями, имеют обязывающий, запрещающий, предписывающий характер. Нормы-дозволения применяются реже, главным образом при регулировании правового положения личности. В конституционом праве много норм-принципов, норм-символов, норм-определений, которые не порождают непосредственно правоотношений, но получают развитие и наполняются конкретным содержанием в др. нормах конституции и даже в др. отраслях права. Таковы положения Конституции РФ о человеке как высшей ценности, определение государства как правового и др.
Субъектами конституционно-правовых отношений являются стороны, между которыми в результате юридич. фактов (событий, состояний, действий, имеющих юридич. значение) возникают конституционно-правовые отношения, т. е. индивидуализированные, конкретные правовые взаимосвязи, выражающиеся прежде всего в правах и обязанностях сторон.
В конституционном праве, как и в др. отраслях публичного права, при деятельности органов публичного управления права и обязанности нередко выступают в спаянном виде как полномочия: парламент имеет не только право, но и обязан принимать законы, осуществлять законодательное регулирование в государстве, президент не только вправе, но и обязан ввести чрезвычайное положение в соответствующей местности при определённых ситуациях и т. д. Субъекты конституционно-правовых отношений это не просто физические и юридические лица, а определённые виды таких лиц, общностей публичного характера или органов, между которыми может возникнуть конституционно-правовое отношение властного характера. Это, напр., - человек и гражданин, осуществляющий конституционные права; депутат парламента, обращающийся с запросом к правительству; группа избирателей при осуществлении инициативы референдума; субъекты федерации, заключающие с РФ договор о разграничении полномочий, само государство.
На основе положений, содержащихся в Конституции РФ, принято обширное конституционное законодательство: федеральные конституционные законы (о государственной символике, о правительстве, о судебной системе и др.), федеральные законы [о лицензировании отд. видов предпринимательской деятельности, о свободе конкуренции, об осуществлении тех или иных основных прав и свобод, напр. пенсионное законодательство, о политич. партиях, об общественных объединениях, о СМИ, о выборах в Государвтеную думу и о формировании Совета Федерации, о выборах Президента РФ, об основных принципах системы законодательных (представительных) и исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, о местном самоуправлении и др.]. К сфере конституционно-правового регулирования относятся отдельные указы Президента РФ (напр., о создании федеральных округов), постановления Правительства РФ (о государственной автоматизированной системе «Выборы» и др.).
Система конституционного права зависит от национальных особенностей конкретного государства, но, как правило, включает основы правового статуса личности, основы государственного и общественного строя, формы правления и государственного устройства, избирательное право и избирательные системы, организацию государственной власти, основы местного самоуправления и местного управления.