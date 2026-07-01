КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ от лат. constitutio - закон, регламент, устройство. Система знаний о фундаментальных политико-правовых ценностях государственно-организованного общества. Включает теорию конституции, текст конституции (либо эмпирически существующие конституционные принципы) и практику её реализации.
Термин «конституционализм» возник в США, где им первоначально обозначали верховенство писаной Конституции США над издаваемыми законами и иными правовыми актами. В дальнейшем термин «конституционализм» получил более широкое значение.
Понятие конституционализма связано с понятием правового государства. Это одна из отличительных черт правового бытия государств Нового и Новейшего времени. В составе ценностей конституционализма такие, как: человек, его права и свободы, обязанности и ответственность личности, сообразно требованиям эпохи и достигнутому уровню социокультуры; суверенитет (национальный, народный, государственный, личностный); народовластие; парламентаризм со всеми его составляющими, прежде всего верховенством закона и разделением властей; признание и защита всех форм собственности; идеологическое многообразие, политический плюрализм и некоторые др. Формализация этих приоритетов осуществляется путём законодательного возведения их в ранг конституционных норм-принципов, которые тем самым наделяются высшей юридичской силой.
Конституционализм - явление исторически конкретное. Ни Древнему миру, ни миру Средневековья он неизвестен. Хотя уже тогда начали возникать некоторые его идейные и институциональные предтечи (идеи Полибия, Цицерона, Марсилия Падуанского). В качестве единого целого конституционализма складывается и утверждается как результат свершившихся на Западе буржуазно-демократических революций XVII-XVIII веков (идеи Дж. Локка, Ш. Монтескьё, Ж.Ж. Руссо).
Истоки конституционализма в России связаны с первыми конституционными проектами, подготовленными членами Верховного тайного совета («Кондиции» 1730 год, посредством которых дворянство пыталось ограничить власть будущей императрицы Анны Ивановны). Российский конституционализм формировался начиная от малоудачных попыток конституционализации в рамках абсолютистской монархии XVIII - начала XIX веков, прошёл через отрицание собственного смысла конституционализма советско-коммунистический государственностью к современному конституционализму с опорой на принципы, закреплённые в Конституции РФ 1993 года.
В XXI веке доктрина конституционализма включает обоснование с демократических, социальных, светских позиций необходимости и роли конституции, её сущности, содержания и структуры, анализ конституционных моделей, конституционной практики, различных концепций конституционализма, его истории, тенденций конституционного развития и прогнозирование.