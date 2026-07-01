КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ от лат. cons­ti­tu­tio - за­кон, рег­ла­мент, уст­рой­ст­во. Си­сте­ма зна­ний о фун­да­мен­таль­ных по­ли­ти­ко-пра­во­вых цен­но­стях го­су­дар­ст­вен­но-ор­га­ни­зо­ван­но­го об­ще­ст­ва. Вклю­ча­ет тео­рию кон­сти­ту­ции, текст кон­сти­ту­ции (ли­бо эм­пи­ри­че­ски су­ще­ст­вую­щие кон­сти­ту­ци­он­ные прин­ци­пы) и прак­ти­ку её реа­ли­за­ции.

Тер­мин «конституционализм» воз­ник в США , где им пер­во­на­чаль­но об­оз­на­ча­ли вер­хо­вен­ст­во пи­са­ной Кон­сти­ту­ции США над из­да­вае­мы­ми за­ко­на­ми и ины­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми. В даль­ней­шем тер­мин «конституционализм» по­лу­чил бо­лее ши­ро­кое зна­че­ние.

По­ня­тие конституционализма свя­за­но с по­ня­ти­ем пра­во­во­го го­су­дар­ст­ва. Это од­на из от­ли­чительных черт пра­во­во­го бы­тия го­су­дарств Но­во­го и Но­вей­ше­го вре­ме­ни. В со­ста­ве цен­но­стей конституционализма та­кие, как: че­ло­век, его пра­ва и сво­бо­ды, обя­зан­но­сти и от­вет­ст­вен­ность лич­но­сти, со­об­раз­но тре­бо­ва­ни­ям эпо­хи и до­сти­гну­то­му уров­ню со­цио­куль­ту­ры; су­ве­ре­ни­тет (на­цио­наль­ный, на­род­ный, го­су­дар­ст­вен­ный, лич­но­ст­ный); на­ро­до­вла­стие; пар­ла­мен­та­ризм со все­ми его со­став­ляю­щи­ми, пре­жде все­го вер­хо­вен­ст­вом за­ко­на и раз­де­ле­ни­ем вла­стей; при­зна­ние и за­щи­та всех форм соб­ст­вен­но­сти; идео­ло­гическое мно­го­об­ра­зие, по­ли­тический плю­ра­лизм и не­ко­то­рые др. Фор­ма­ли­за­ция этих при­ори­те­тов осу­ще­ст­вля­ет­ся пу­тём за­ко­но­да­тель­но­го воз­ве­де­ния их в ранг кон­сти­туционных норм-прин­ци­пов, ко­то­рые тем са­мым на­де­ля­ют­ся выс­шей юри­дичской си­лой.

Конституционализм - яв­ле­ние ис­то­ри­че­ски конк­рет­ное. Ни Древ­не­му ми­ру, ни ми­ру Сред­не­ве­ко­вья он не­из­ве­стен. Хо­тя уже тог­да на­ча­ли воз­ни­кать не­ко­то­рые его идей­ные и ин­сти­ту­цио­наль­ные пред­те­чи (идеи По­ли­бия, Ци­це­ро­на, Мар­си­лия Па­ду­ан­ско­го). В ка­че­ст­ве еди­но­го це­ло­го конституционализма скла­ды­ва­ет­ся и ут­верж­да­ет­ся как ре­зуль­тат свер­шив­ших­ся на За­па­де бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тических ре­во­лю­ций XVII-XVIII веков (идеи Дж. Лок­ка, Ш. Мон­те­скьё, Ж.Ж. Рус­со).

Ис­то­ки конституционализма в Рос­сии свя­за­ны с пер­вы­ми кон­сти­туционными про­ек­та­ми, под­го­тов­лен­ны­ми чле­на­ми Вер­хов­но­го тай­но­го со­ве­та («Кон­ди­ции» 1730 год, по­сред­ст­вом ко­то­рых дво­рян­ст­во пы­та­лось ог­ра­ни­чить власть бу­ду­щей императрицы Ан­ны Ива­нов­ны). Российский конституционализм фор­ми­ро­вал­ся на­чи­ная от ма­ло­удач­ных по­пы­ток кон­сти­ту­цио­на­ли­за­ции в рам­ках аб­со­лю­ти­ст­ской мо­нар­хии XVIII - начала XIX веков, про­шёл че­рез от­ри­ца­ние собственного смыс­ла конституционализма со­вет­ско-ком­му­ни­стический го­су­дар­ст­вен­но­стью к со­вре­мен­но­му конституционализму с опо­рой на прин­ци­пы, за­креп­лён­ные в Кон­сти­ту­ции РФ 1993 года.

В XXI веке док­т­ри­на конституционализма вклю­ча­ет об­ос­но­ва­ние с де­мо­кра­тических, со­ци­аль­ных, свет­ских по­зи­ций не­об­хо­ди­мо­сти и ро­ли кон­сти­ту­ции, её сущ­но­сти, со­дер­жа­ния и струк­ту­ры, ана­лиз кон­сти­туционных мо­де­лей, кон­сти­туционной прак­ти­ки, различных кон­цеп­ций конституционализма, его ис­то­рии, тен­ден­ций кон­сти­туционного раз­ви­тия и про­гно­зи­ро­ва­ние.

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