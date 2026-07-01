КОНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ ВОССТАНИЕ 1965-1966 ГОДОВ

КОНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ ВОС­СТАНИЕ 1965-1966 ГОДОВ - во­енно-по­ли­тический кон­фликт в До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ке .

На­чал­ся 24 апреля 1965 года с вы­сту­п­ле­ния двух ба­таль­о­нов до­ми­ни­кан­ской ар­мии, по­тре­бо­вав­ших от­став­ки гражданского три­ум­ви­ра­та во гла­ве с Д.Р. Каб­ра­лем, воз­вра­ще­ния на пост пре­зи­ден­та Х.Д. Бо­ша и вос­ста­нов­ле­ния де­мо­кра­тической кон­сти­ту­ции 1963 года (от­сю­да название).

25 апреля пов­стан­цы под руководством пол­ков­ни­ка Ф. Каа­ма­ньо Де­ньо за­ня­ли сто­ли­цу До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ки - Сан­то-До­мин­го. Про­тив них вы­сту­пи­ла во­енная хун­та во гла­ве с генералом Э. Ве­син-и-Ве­си­ной, поль­зо­вав­шая­ся под­держ­кой США .

27-28 апреля си­лы хун­ты пред­при­ня­ли не­удач­ное на­сту­п­ле­ние на Сан­то-До­мин­го. По­ра­же­ние хун­ты по­бу­ди­ло американское пра­ви­тель­ст­во от­кры­то вме­шать­ся в кон­фликт и на­чать под пред­логом за­щи­ты жиз­ни и соб­ст­вен­но­сти американское гра­ж­дан пе­ре­бро­ску во­енных сил на тер­ри­то­рию До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ки. 29 апреля вой­ска США за­ня­ли при­бреж­ные рай­оны сто­ли­цы, а так­же всё по­бе­ре­жье от г. Ба­рао­на до Сан­то-До­мин­го. 6 мая на со­ве­ща­нии ми­ни­ст­ров иностранных дел стран - чле­нов ОАГ американская сто­ро­на до­би­лась при­ня­тия ре­ше­ния о соз­да­нии «меж­аме­ри­кан­ских воо­руженных сил» на ба­зе во­ин­ских под­раз­де­ле­ний США и ря­да латино-американских стран и на­прав­ле­нии их в До­ми­ни­кан­скую Рес­пуб­ли­ку. Од­но­вре­мен­но США по­пы­та­лись до­бить­ся пре­кра­ще­ния кон­флик­та пу­тём пе­ре­да­чи вла­сти в стра­не коа­лиционному пра­ви­тель­ст­ву, вклю­чав­ше­му в свой со­став сто­рон­ни­ков кон­сти­ту­цио­на­ли­стов. 7 мая во­енную хун­ту Ве­син-и-Ве­си­ны сме­ни­ла во­енно-гражданская хун­та генерала А. Им­бер­та. 21 мая при под­держ­ке во­енных сил США час­ти до­ми­ни­кан­ской ар­мии, ос­тав­шие­ся в под­чи­не­нии во­ен.-гражд. хун­ты, на­нес­ли по­ра­же­ние кон­сти­ту­цио­на­ли­стам в северной час­ти Сан­то-До­мин­го. 24 мая в стра­ну при­бы­ли под­разде­ле­ния «меж­аме­ри­кан­ских воо­руженных сил».

В этих ус­ло­ви­ях кон­сти­ту­цио­на­ли­сты бы­ли вы­ну­ж­де­ны пой­ти на пе­ре­го­во­ры. 31 августа сто­ро­ны под­пи­са­ли «До­ми­ни­кан­ский акт о при­ми­ре­нии» и до­пол­няю­щий его «Ин­сти­ту­ци­он­ный акт», в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым 3 сентября временным пре­зи­ден­том стра­ны стал бывший министр иностранных дел в ка­би­не­те Бо­ша - Э. Гар­сия Го­дой. Под­раз­де­ле­ния «меж­аме­ри­кан­ских во­оруженных сил» и США по­ки­ну­ли тер­ри­то­рию До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ки к 21 сентября 1966 года, по­сле ста­би­ли­за­ции об­ста­нов­ки в До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ке и про­ве­де­ния пре­зи­дент­ских вы­бо­ров, на ко­то­рых одер­жал по­бе­ду Х.А. Ба­ла­гер Ри­кар­до.

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