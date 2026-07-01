КОНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ ВОССТАНИЕ 1965-1966 ГОДОВ
КОНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ ВОССТАНИЕ 1965-1966 ГОДОВ - военно-политический конфликт в Доминиканской Республике.
Начался 24 апреля 1965 года с выступления двух батальонов доминиканской армии, потребовавших отставки гражданского триумвирата во главе с Д.Р. Кабралем, возвращения на пост президента Х.Д. Боша и восстановления демократической конституции 1963 года (отсюда название).
25 апреля повстанцы под руководством полковника Ф. Кааманьо Деньо заняли столицу Доминиканской Республики - Санто-Доминго. Против них выступила военная хунта во главе с генералом Э. Весин-и-Весиной, пользовавшаяся поддержкой США.
27-28 апреля силы хунты предприняли неудачное наступление на Санто-Доминго. Поражение хунты побудило американское правительство открыто вмешаться в конфликт и начать под предлогом защиты жизни и собственности американское граждан переброску военных сил на территорию Доминиканской Республики. 29 апреля войска США заняли прибрежные районы столицы, а также всё побережье от г. Бараона до Санто-Доминго. 6 мая на совещании министров иностранных дел стран - членов ОАГ американская сторона добилась принятия решения о создании «межамериканских вооруженных сил» на базе воинских подразделений США и ряда латино-американских стран и направлении их в Доминиканскую Республику. Одновременно США попытались добиться прекращения конфликта путём передачи власти в стране коалиционному правительству, включавшему в свой состав сторонников конституционалистов. 7 мая военную хунту Весин-и-Весины сменила военно-гражданская хунта генерала А. Имберта. 21 мая при поддержке военных сил США части доминиканской армии, оставшиеся в подчинении воен.-гражд. хунты, нанесли поражение конституционалистам в северной части Санто-Доминго. 24 мая в страну прибыли подразделения «межамериканских вооруженных сил».
В этих условиях конституционалисты были вынуждены пойти на переговоры. 31 августа стороны подписали «Доминиканский акт о примирении» и дополняющий его «Институционный акт», в соответствии с которым 3 сентября временным президентом страны стал бывший министр иностранных дел в кабинете Боша - Э. Гарсия Годой. Подразделения «межамериканских вооруженных сил» и США покинули территорию Доминиканской Республики к 21 сентября 1966 года, после стабилизации обстановки в Доминиканской Республике и проведения президентских выборов, на которых одержал победу Х.А. Балагер Рикардо.