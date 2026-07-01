КОНСТЕБЛ ДЖОН

Художник-пейзажист, представитель романтизма.

Ранние годы

Джон был средним сыном в семье Голдинга и Энн Констебл. Отец будущего художника успешно занимался торговлей кукурузой, владел мельницей и небольшим кораблем «Телеграф», использовавшимся для перевозки зерна в Лондон. Предполагалось, что Джон унаследует профессию отца, т.к. его старший брат по состоянию здоровья был не способен заниматься семейным бизнесом. Сначала родители Джона определили его в школу-интернат в Лавенхеме, но потом перевели в школу дневного посещения в Дедаме. После окончания обучения он помогал отцу в торговой деятельности, а также работал на семейной мельнице. Именно в этот период особенно остро проявились его способность и любовь к медитативной созерцательности, внимательность к разнообразным проявлениям природного мира и, в конечном итоге, желание запечатлеть увиденное. Например, нравившиеся ему «шум воды на мельничной плотине, старые сгнившие доски, столбы в зеленой слизи, кирпичная кладка». Впоследствии Джон Констебл писал, что «эти сцены сделали меня художником, за что я благодарен».

В 1799 г., предварительно получив согласие отца и перепоручив свои обязанности младшему брату Абраму, Констебл решил профессионально заниматься живописью и поступил в Королевскую Академию художеств в Лондоне. Среди его «учителей» в этот период можно выделить великого французского пейзажиста Клода Лоррена, голландского певца разнообразных настроений природы Якоба ван Рейсдала, непревзойденного Питера Пауля Рубенса и многих др. Фактически его обучение в Академии состояло из изучения и копирования работ старых мастеров. Констебл, пришедший в живопись благодаря любви к природе, очень скоро дополнил свои штудии работой на открытом воздухе. Тем не менее, позднее он признавался, что «не пытался воспроизводить природу с тем же величием ума, с которым начинал, и скорее старался сделать свои работы похожими на чужие».

Становление

В 1802 г. Констебл отказался от места учителя в школе Грейт Марлоу, негативно встреченный академиком Бенджамином Уэстом, предрекшим молодому художнику скорый конец карьеры. Однако в 1803 г. Констебл получил право выставляться в Королевской Академии. Тогда же он совершил недолгое путешествие на одном из суден Ост-Индской компании, посещая юго-восточные порты. В 1806 г. он посетил Озерный край. Сюжеты созданных в этот период картин строились вокруг местного ландшафта, где на первый план часто выходили бытовые сценки. Подобные пейзажи не были на тот момент популярны в среде ценителей искусства, предпочитавших произведения, созданные в традициях романтизма. Чтобы улучшить свое материальное положение, Констебл обратился к жанру портрета. Художник, однако, считал изображение людей скучным и вынужденным занятием.

В 1809 г. он сближается с подругой детства Марией Элизабет Бикнелл, которой вскоре делает предложение. В 1811 г. Констебл гостил у епископа Джона Фишера из Солсбери. Этот город вдохновил художника на создание нескольких замечательных видов его окрестностей. Размеренная жизнь между Лондоном и родным Ист-Бергхольтом, где Констебл любил проводить лето, была нарушена внезапным отказом деда Марии Бикнелл благословить брак. В 1816 г. пара все-таки поженилась, отправившись в свадебное путешествие на южное побережье острова. Посещение Уэймута и Брайтона благотворно сказались на колорите и динамике мазка Констебла. В этот период в его пейзажах появляется новый герой – настроение природы.

Важным годом в его жизни и творчестве стал 1819 г., когда Констебл впервые продал свою картину, ею стала работа «Белая лошадь». В том же году он был принят в Королевскую Академию и совершил путешествие в Италию.

В 1821 г. художник на очередной выставки Академии представил работу «Телега для сена», которая приглянулась французскому художнику Теодору Жерико. Он пригласил Констебла в Париж, где несколько его работ купил арт-дилер Джон Эрроусмит. Последний за несколько лет купил у Джона около двадцати картин. В 1825 г. под влиянием личных проблем Констебл поссорился со своим покровителем и потерял французский рынок.

В 1828 г. от туберкулеза скончалась любимая жена Мария, траур по которой Констебл носил всю оставшуюся жизнь. В письме своему брату он писал: «Одному Богу известно, как теперь будут расти мои дети… Весь мир рухнул для меня».

В 1829 г. был избран членом Королевской академии, в 1831 г. – инспектором Академии. В 1830-е Констебл преподавал, читал лекции по истории пейзажа. Для студентов и широкой публики им были сформулированы следующие правила: 1) художник имеет шанс на успех, только получая профессиональное образование; 2) пейзажная живопись технична, хоть и не лишена поэтики; 3)действительность прекраснее и сложнее воображения. В последнем он категорически расходился с принципами, на которых строилась академическая живопись, отдававшая предпочтение идеализированному, часто романтическому пейзажу. Констебл же отмечал, что природа многогранна: «Нет двух одинаковых дней, даже один час не похож на другой. С момента создания мира не было двух одинаковых листьев на деревьях, поэтому подлинное произведение искусства, как и все в природе, неповторимо».

Эскизы и зарисовки, созданные Констеблем во время его работы на открытом воздухе, поражают смелостью мазка и свободой форм, предвосхищавших искания художников-реформаторов второй половины XIX в. По сути, Констебл был первым, кто в мировой художественной практике выделял важнейшую роль работы на пленере в развитии максимальной натуралистичности пейзажной живописи.