КОНСТЕБЛЬ (англ. Constable)

Административная должность, появившаяся в Англии вместе с приходом Нормандской династии. Название должности имеет военное происхождение. Так, например, Лорд-Констебль (во Франции его бы назвали Коннетаблем; см. Граф-маршал ) был командующим королевскими войсками.

Однако рядовой констебль, был далек от придворной жизни. Это деревенский староста на которого с XIII в. начинают возлагать обязанности, связанные с военной организацией округи.

Констебль - выборная должность, с годовым, а иногда двухгодичным сроком полномочий. Констебли помогали шерифам и коронерам, доставляли подозреваемых в суд, следили за дорогами - выполняли большое количество дел, ограниченных территорией выбравшей их общины.

В XVI в. констебль начинает играть определенную роль (контроль за наличием фригольдеров на выборах) в проведении выборов в Палату Общин, становясь проводником воли местного лорда или короны.

Отметим, что за исполнение своих обязанностей констебль не получал прямой материальной выгоды, что однако открывало широкий спектр символических и неофициальных поощрений.

Автор статьи: Боварь В. В.