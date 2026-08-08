КОНСТАНТИНОВСКИЙ РУБЛЬ
КОНСТАНТИНОВСКИЙ РУБЛЬ - принятое в литературе название одной из редчайших российских монет, отчеканенной из серебра на Санкт-Петербургском монетном дворе в период междуцарствия 1825 года. На лицевой стороне - изображение великого князя Константина Павловича, дата «1825 год» и надпись «Б[ожию] М[илостию] Константинъ I ИМП[ератор] и САМ[одержец] ВСЕРОСС[ийский]», на оборотной стороне - герб Российской империи и другие знаки, на гурте - проба и обозначение массы монеты.
Инициатива чеканки пробных константиновчких рублей, начатой 12(24) декабря 1825 года, традиционно приписывается министр финансов Е.Ф. Канкрину. Автор проектных рисунков - Я.Я. Рейхель, резчиками считаются Рейхель и В.Е. Алексеев (по др. версии - П.А. Лялин и Алексеев). После издания Манифеста Николая I от 13(25) декабря , объявившего себя императором, начавшим царствовать 19 ноября (1 декабря), и поднятого на следующий день после опубликования манифеста восстания декабристов работы по изготовлению константиновского рубля, по указанию Канкрина, оказавшегося в сомнит. положении, были срочно свёрнуты, все материалы засекречены (запечатаны в специальный ящик и помещены в архив Канцелярии Мин-ва финансов).
Первые сведения о константиновском рубле появились в зарубежной печати: в 1857году в каталоге коллекции ген. Ф.Ф. Шуберта опубликовано изображение монеты (фактически оказалась пробой на серебре штемпеля - без гуртовой надписи; с 1874 года находилась в коллекции братьев И.И. и Д.И. Толстых; после появления на аукционе во Франкфурте-на-Майне в 1913 многократно меняла владельцев; в 1974 году, оценённая в 200 тыс. долл., выставлялась на аукционе «Спинк и Сын», позднее продана коллекционеру из Франции). В 1866 году описание константиновского рубля дал Б.В. Кёне. В 1873 году кн. А.В. Трубецкой объявил себя владельцем двух константиновских рублей (в 1960-х годы признаны подделкой, отчеканенной на Парижском монетном дворе), одну из монет он передал в Эрмитаж. В русской печати константиновские рубли впервые упомянут в 1874 году: в каталоге собрания А.Ф. Бычкова опубликовано изображение оловянных оттисков штемпелей обеих сторон монеты.
В 1878 году секретный ящик с материалами о константиновских рублях был вскрыт. В 1879-1880 годы император Александр II, видимо по инициативе великого князя Георгия Михайловича, владельца крупного собрания русских монет, распределил все 5 законченных (с гуртовой надписью) монет: одну оставил себе (с 1930 года в ГИМе), вторую передал в Эрмитаж (ныне там же), третью - великому князю Георгию Михайловичу (в 1909 году передана в Музей Александра III в Санкт-Петербурге, ныне вместе со 2-м экзаменом «рубля Трубецкого» - в Смитсоновском ин-те в Вашингтоне), четвёртую - великому князюСергею Михайловичу (предположительно продавалась на аукционах - в 1898 году во Франкфурте-на-Майне и в 1965 году в Нью-Йорке, на последнем продана за 41 тыс. долл. неизв. владельцу), пятую - принцу Александру Гессенскому (продавалась на аукционах - в 1914 году в Мюнхене и в 1964 году в Люцерне, на последнем приобретена более чем за 38 тыс. долл., затем продана коллекционеру из Цюриха).
В 1880 году бывший управляющий Канцелярии Министертсва финансов Д.Ф. Кобеко впервые опубликовал документы, связанные с константиновскими рублями заявив, что в секретном архиве хранилось 5 законченных экземпляров константиновских рублей, а также 6 штемпелей (в 1884 году переданы в Эрмитаж), оловянные оттиски и проектные рисунки рубля (с 1917года в Эрмитаже). Вслед за этим константиновский рубль занял первое место в числе раритетов, приобрести которые стремились все владельцы крупных коллекций.
Между 1916 и 1919 годы стал известен 2-й экземпляр константиновского рубля без гуртовой надписи (первоначально принадлежал коллекционеру Л.С. Йозефу; в 1981 году, оценённый в 80-100 тыс. долл., выставлен на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке, впоследствии продан коллекционеру из США).
В начале 1980-х годов председатель франкфуртского Общества всеобщей истории денег В. Фукс приобрёл 3-й, последний из известных подлинных экземпляров константиновсского рубля с гладким гуртом (т. н. рубль Г.П. Алексеева - П.М. Исаева - В.Г. Гаршина), считавшийся исчезнувшим с 1956 года.
В нумизматической литертуре бытует версия о существовании 6-го законченного экземпляра константиновского рубля (выдвинута в 1976 году В.В. Бартошевичем на основании новых сенсационных находок письменных источников). По мнению Бартошевича, 6-й экземпляр константиновского рубля был изъят Д.Ф. Кобеко, по мнению В.Л. Янина, утаён Е.Ф. Канкриным (появился на аукционе 1898 года во Франкфурте-на-Майне, впоследствии исчез); по версии В.А. Калинина (1988 год), инициаторами чеканки константиновского рубля были великий князь Николай Павлович и мать-императрица Мария Фёдоровна, желавшие принять отречение от престола от самого Константина Павловича, один экземпляр константиновского рубля был представлен им, остался во дворце, и его дальнейшая судьба неизвестна.
В 1950-1960-х годов отмечено появление удачно выполненных подделок константиновского рубля.
Иллюстрации:
Константиновский рубль: лицевая сторона (слева) и оборотная сторона (справа). Архив БРЭ.