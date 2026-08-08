КОНСТАНТИНОВСКИЙ РУБЛЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РУБЛЬ - при­ня­тое в литературе на­зва­ние од­ной из ред­чай­ших российских мо­нет, от­че­ка­нен­ной из се­реб­ра на Санкт-Пе­тербургском мо­нет­ном дво­ре в пе­риод ме­ж­ду­цар­ст­вия 1825 года. На ли­це­вой сто­ро­не - изо­бра­же­ние великого князя Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча, да­та «1825 год» и над­пись «Б[ожию] М[ило­стию] Кон­стан­тинъ I ИМП[ера­тор] и САМ[одер­жец] ВСЕРОСС[ий­ский]», на обо­рот­ной сто­ро­не - герб Российской им­пе­рии и другие зна­ки, на гур­те - про­ба и обо­зна­че­ние мас­сы мо­не­ты.

Ини­циа­ти­ва че­кан­ки проб­ных константиновчких рублей, на­ча­той 12(24) декабря 1825 года, тра­ди­ци­он­но при­пи­сы­ва­ет­ся министр фи­нан­сов Е.Ф. Кан­кри­ну . Ав­тор про­ект­ных ри­сун­ков - Я.Я. Рей­хель, рез­чи­ка­ми счи­та­ют­ся Рей­хель и В.Е. Алек­се­ев (по др. вер­сии - П.А. Ля­лин и Алек­се­ев). По­сле из­да­ния Ма­ни­фе­ста Ни­ко­лая I от 13(25) декабря , объ­я­вив­ше­го се­бя им­пе­ра­то­ром, на­чав­шим цар­ст­во­вать 19 но­ября (1 декабря), и под­ня­то­го на сле­дую­щий день по­сле опуб­ли­ко­ва­ния ма­ни­фе­ста вос­ста­ния де­каб­ри­стов ра­бо­ты по из­го­тов­ле­нию константиновского рубля, по ука­за­нию Кан­кри­на, ока­зав­ше­го­ся в со­мнит. по­ло­же­нии, бы­ли сроч­но свёр­ну­ты, все ма­те­риа­лы за­сек­ре­че­ны (за­пе­ча­та­ны в специальный ящик и по­ме­ще­ны в ар­хив Кан­це­ля­рии Мин-ва фи­нан­сов).

Пер­вые све­де­ния о константиновском рубле поя­ви­лись в за­ру­беж­ной пе­ча­ти: в 1857году в ка­та­ло­ге кол­лек­ции ген. Ф.Ф. Шу­бер­та опуб­ли­ко­ва­но изо­бра­же­ние мо­не­ты (фак­ти­че­ски ока­за­лась про­бой на се­реб­ре штем­пе­ля - без гур­то­вой над­пи­си; с 1874 года на­хо­ди­лась в кол­лек­ции братьев И.И. и Д.И. Тол­стых; по­сле по­яв­ле­ния на аук­цио­не во Франк­фур­те-на-Май­не в 1913 мно­го­крат­но ме­ня­ла вла­дель­цев; в 1974 году, оце­нён­ная в 200 тыс. долл., вы­став­ля­лась на аук­цио­не «Спинк и Сын», позд­нее про­да­на кол­лек­цио­не­ру из Фран­ции). В 1866 году опи­са­ние константиновского рубля дал Б.В. Кё­не . В 1873 году кн. А.В. Тру­бец­кой объ­я­вил се­бя вла­дель­цем двух константиновских рублей (в 1960-х годы при­зна­ны под­дел­кой, от­че­ка­нен­ной на Па­риж­ском мо­нет­ном дво­ре), од­ну из мо­нет он пе­ре­дал в Эр­митаж. В русской пе­ча­ти константиновские рубли впер­вые упомя­нут в 1874 году: в ка­та­ло­ге со­б­ра­ния А.Ф. Быч­ко­ва опуб­ли­ко­ва­но изо­бра­же­ние оло­вян­ных от­тис­ков штем­пе­лей обе­их сто­рон мо­не­ты.

В 1878 году сек­рет­ный ящик с ма­те­риа­ла­ми о константиновских рублях был вскрыт. В 1879-1880 годы император Алек­сандр II , ви­ди­мо по ини­циа­ти­ве великого князя Ге­ор­гия Ми­хай­ло­ви­ча, вла­дель­ца круп­но­го со­б­ра­ния русских мо­нет, рас­пре­де­лил все 5 за­кон­чен­ных (с гур­то­вой над­пи­сью) мо­нет: од­ну ос­та­вил се­бе (с 1930 года в ГИМе), вто­рую пе­ре­дал в Эр­ми­таж (ны­не там же), тре­тью - великому князю Ге­ор­гию Ми­хай­ло­ви­чу (в 1909 году пе­ре­да­на в Му­зей Алек­сан­д­ра III в Санкт-Пе­тер­бур­ге, ны­не вме­сте со 2-м экзаменом «руб­ля Тру­бец­ко­го» - в Смит­со­нов­ском ин-те в Ва­шинг­то­не), чет­вёр­тую - великому князюСер­гею Ми­хай­ло­ви­чу (пред­по­ло­жи­тель­но про­да­ва­лась на аук­цио­нах - в 1898 году во Франк­фур­те-на-Май­не и в 1965 году в Нью-Йор­ке, на по­след­нем про­да­на за 41 тыс. долл. не­изв. вла­дель­цу), пя­тую - прин­цу Алек­сан­д­ру Гес­сен­ско­му (про­да­ва­лась на аук­цио­нах - в 1914 году в Мюн­хе­не и в 1964 году в Лю­цер­не, на по­след­нем при­об­ре­те­на бо­лее чем за 38 тыс. долл., за­тем про­да­на кол­лек­цио­не­ру из Цю­ри­ха).

В 1880 году бывший управ­ляю­щий Кан­це­ля­рии Министертсва фи­нан­сов Д.Ф. Ко­бе­ко впер­вые опуб­ли­ко­вал до­ку­мен­ты, свя­зан­ные с константиновскими рублями зая­вив, что в сек­рет­ном ар­хи­ве хра­ни­лось 5 за­кон­чен­ных эк­зем­п­ля­ров константиновских рублей, а так­же 6 штем­пе­лей (в 1884 году пе­ре­да­ны в Эр­ми­таж), оло­вян­ные от­тис­ки и про­ект­ные ри­сун­ки руб­ля (с 1917года в Эр­ми­та­же). Вслед за этим константиновский рубль за­нял пер­вое ме­сто в чис­ле ра­ри­те­тов, при­об­ре­сти ко­то­рые стре­ми­лись все вла­дель­цы круп­ных кол­лек­ций.

Ме­ж­ду 1916 и 1919 годы стал из­вес­тен 2-й экземпляр константиновского рубля без гур­то­вой над­пи­си (пер­во­на­чаль­но при­над­ле­жал кол­лек­цио­не­ру Л.С. Йо­зе­фу; в 1981 году, оце­нён­ный в 80-100 тыс. долл., вы­став­лен на аук­цио­не Sotheby’s в Нью-Йор­ке, впо­след­ст­вии про­дан кол­лек­цио­не­ру из США).

В начале 1980-х годов председатель франк­фурт­ско­го Общества все­об­щей ис­то­рии де­нег В. Фукс при­об­рёл 3-й, по­след­ний из из­вест­ных под­лин­ных эк­зем­п­ля­ров константиновсского рубля с глад­ким гур­том (т. н. рубль Г.П. Алек­сее­ва - П.М. Исае­ва - В.Г. Гар­ши­на), счи­тав­ший­ся ис­чез­нув­шим с 1956 года.

В ну­миз­ма­тической литертуре бы­ту­ет вер­сия о су­ще­ст­во­ва­нии 6-го за­кон­чен­но­го экземпляра константиновского рубля (вы­дви­ну­та в 1976 году В.В. Бар­то­ше­ви­чем на ос­но­ва­нии но­вых сен­са­ци­он­ных на­хо­док письменных ис­точ­ни­ков). По мне­нию Бар­то­ше­ви­ча, 6-й экземпляр константиновского рубля был изъ­ят Д.Ф. Ко­бе­ко, по мне­нию В.Л. Яни­на, ута­ён Е.Ф. Кан­кри­ным (поя­вил­ся на аук­цио­не 1898 года во Франк­фур­те-на-Май­не, впо­след­ст­вии ис­чез); по вер­сии В.А. Ка­лини­на (1988 год), ини­циа­то­ра­ми че­кан­ки константиновского рубля бы­ли великий князь Ни­ко­лай Пав­ло­вич и мать-им­пе­рат­ри­ца Ма­рия Фё­до­ров­на, же­лав­шие при­нять от­ре­че­ние от пре­сто­ла от са­мо­го Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча, один экземпляр константиновского рубля был пред­став­лен им, ос­тал­ся во двор­це, и его даль­ней­шая судь­ба не­из­вест­на.

В 1950-1960-х годов от­ме­че­но по­яв­ле­ние удач­но вы­пол­нен­ных под­де­лок кон­стан­ти­нов­ско­го руб­ля.

Иллюстрации:

Кон­стан­ти­нов­ский рубль: ли­це­вая сто­ро­на (сле­ва) и обо­рот­ная сто­ро­на (спра­ва). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)