КОНСТАНТИНОВО
КОНСТАНТИ́НОВО - село в Рыбновском районе Рязанской области; Государственный музей-заповедник С.А. Есенина (ГМЗЕ). Расположено на р. Ока.
Впервые Константиново упоминается в 1619 году в жалобе местных крестьян царю Михаилу Фёдоровичу.
С конца XVII века последовательно принадлежало князьям Мышецким (центральная часть) и Волконским (восточная часть), затем - Нарышкиным, в 1779-1806 годы - кн. А.М. Голицыну, затем кн. Е.А. Долгоруковой. В 1779 году по заказу Голицына построена церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (проект мастерской И.Е. Старова), в первой половине XIX века построен каменный усадебный дом. В 1843-1879 годы Константиново принадлежало роду Олсуфьевых. В 1879 году владельцами Константиново стали богородские купцы братья Куприяновы, а в 1897 году - московский купец, потомственный почетный гражданин И.П. Кулаков. В 1911-1918 годы Константиново владела его дочь - Л.И. Кашина.
В Константинове в 1965 году основан Мемориальный музей С.А. Есенина в доме родителей поэта, ставший филиалом Рязанского краеведческого музея. В 1970 году он преобразован в Литературно-мемориальный музей С.А. Есенина, включивший в себя, кроме мемориальных и реконструированных строений усадьбы Есениных, здания, связанные с жизнью и творчеством поэта: помещичий дом (т. н. дом Л.И. Кашиной), здание церкви в честь Казанской иконы Божией Матери (в сентябре 1990 года передано Рязанской епархии), здание второклассной учительской школы в г. Спас-Клепики, где в 1909-1912 годы учился Есенин. В 1984 году на базе Литературно-мемориального музея в Константиново и отдела музея в г. Спас-Клепики создан ГМЗЕ.
Фондовое собрание (св. 26,7 тыс. ед. хр.) включает в себя мемориальные вещи, фотоматериалы, редкие книги и документы, произведения изобразительного искусства, этнографический материал. Музей располагает фондами Т.Ф. Есениной, Е.А. Есениной, А.А. Есениной, А. Дункан, П.И. Чагина, Л.И. Кашиной, а также сестёр Хвощинских - рязанских писательниц XIX века. Среди экспонатов - автографы (инскрипты, рукописи стихов) и личные вещи С.А. Есенина, в частности золотой перстень с хризопразом - подарок Есенину от императрицы Александры Фёдоровны, икона св. прп. Сергия Радонежского - подарок Есенину от великой княгини Елизаветы Фёдоровны.
На основе коллекций в Константинове созданы: Дом-музей С.А. Есенина, Литературный музей, Музей поэмы «Анна Снегина» (в доме Л.И. Кашиной), экспозиция Константиновской земской школы (построена в 1898 году И.П. Кулаковым; Есенин окончил её в 1909 году). В г. Спас-Клепики открыта экспозиция Спас-Клепиковской второклассной учительской школы.
С 1965 году в Константиново ежегодно проводится есенинский праздник поэзии (с 1985 года Всесоюзный, с 1992 гоад Всероссийский), приуроченный ко дню рождения поэта. В рамках праздника с 2002 года ежегодно проводится Международная научная конференция (открытие - в Москве, в ИМЛИ; продолжение - в Рязани, в Государственном университете им. С.А. Есенина; завершение - в Константинове). Фестиваль «Музыкальное лето в Константинове» (с 2000 года) и фестиваль изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный» (с 2000 года). С 1997 года в Константиново работает Выставочно-торговый центр.
Иллюстрации:
Фото В.М. Паппе. Константиново. Усадебный дом (т. н. дом Л.И. Кашиной);
Государственный музей-заповедник С.А. Есенина. Константиново. Дом родителей С.А. Есенина.