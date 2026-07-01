КОНСТАНТИНОВО

КОНСТАНТИ́НОВО - се­ло в Рыб­нов­ском районе Ря­зан­ской области; Государственный му­зей-за­по­вед­ник С.А. Есе­ни­на (ГМЗЕ). Рас­по­ло­же­но на р. Ока.

Впер­вые Константиново упо­ми­на­ет­ся в 1619 году в жа­ло­бе ме­ст­ных кре­сть­ян ца­рю Ми­хаи­лу Фё­до­ро­ви­чу.

С конца XVII века по­сле­до­ва­тель­но при­над­ле­жа­ло князь­ям Мы­шец­ким (центральная часть) и Вол­кон­ским (восточная часть), за­тем - На­рыш­ки­ным, в 1779-1806 годы - кн. А.М. Го­ли­цы­ну, за­тем кн. Е.А. Дол­го­ру­ко­вой. В 1779 году по за­ка­зу Го­ли­цы­на по­строе­на цер­ковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (про­ект мас­тер­ской И.Е. Ста­ро­ва), в первой половине XIX века по­стро­ен ка­мен­ный уса­деб­ный дом. В 1843-1879 годы Константиново при­над­ле­жа­ло ро­ду Ол­суфь­е­вых. В 1879 году вла­дель­ца­ми Константиново ста­ли бо­го­род­ские куп­цы братья Ку­прия­но­вы, а в 1897 году - московский ку­пец, по­томственный почетный гра­ж­да­нин И.П. Ку­ла­ков. В 1911-1918 годы Константиново вла­де­ла его дочь - Л.И. Ка­ши­на.

В Константинове в 1965 году ос­но­ван Ме­мо­ри­аль­ный му­зей С.А. Есе­ни­на в до­ме ро­ди­те­лей по­эта, став­ший фи­лиа­лом Ря­зан­ско­го крае­ведческого му­зея. В 1970 году он пре­об­ра­зо­ван в Ли­те­ра­тур­но-ме­мо­ри­аль­ный му­зей С.А. Есе­ни­на, вклю­чив­ший в се­бя, кро­ме ме­мо­ри­аль­ных и ре­кон­ст­руи­ро­ван­ных строе­ний усадь­бы Есе­ни­ных, зда­ния, свя­зан­ные с жиз­нью и твор­че­ст­вом по­эта: по­ме­щи­чий дом (т. н. дом Л.И. Ка­ши­ной), зда­ние церк­ви в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (в сентябре 1990 года пе­ре­да­но Ря­зан­ской епар­хии), зда­ние вто­ро­класс­ной учи­тель­ской шко­лы в г. Спас-Кле­пи­ки, где в 1909-1912 годы учил­ся Есе­нин. В 1984 году на ба­зе Ли­те­ра­тур­но-ме­мо­ри­аль­но­го му­зея в Константиново и от­де­ла му­зея в г. Спас-Клепи­ки соз­дан ГМЗЕ.

Фон­до­вое со­б­ра­ние (св. 26,7 тыс. ед. хр.) вклю­ча­ет в се­бя ме­мо­ри­аль­ные ве­щи, фо­то­ма­те­риа­лы, ред­кие кни­ги и до­ку­мен­ты, про­из­ве­де­ния изо­бра­зительного искусства, эт­но­гра­фический ма­те­ри­ал. Му­зей рас­по­ла­га­ет фон­да­ми Т.Ф. Есе­ни­ной, Е.А. Есе­ни­ной, А.А. Есе­ни­ной, А. Дун­кан, П.И. Ча­ги­на, Л.И. Ка­ши­ной, а так­же сес­тёр Хво­щин­ских - ря­зан­ских пи­са­тель­ниц XIX века. Сре­ди экс­по­на­тов - ав­то­гра­фы (ин­ск­рип­ты, ру­ко­пи­си сти­хов) и лич­ные ве­щи С.А. Есе­ни­на, в ча­ст­но­сти зо­ло­той пер­стень с хри­зоп­ра­зом - по­да­рок Есе­ни­ну от императрицы Алек­сан­д­ры Фё­до­ров­ны, ико­на св. прп. Сер­гия Ра­донеж­ско­го - по­да­рок Есе­ни­ну от великой княгини Ели­за­ве­ты Фё­до­ров­ны.

На ос­но­ве кол­лек­ций в Константинове соз­да­ны: Дом-му­зей С.А. Есе­ни­на, Литературный му­зей, Му­зей по­эмы «Ан­на Сне­ги­на» (в до­ме Л.И. Ка­ши­ной), экс­по­зи­ция Кон­стан­ти­нов­ской зем­ской шко­лы (по­строе­на в 1898 году И.П. Ку­ла­ко­вым; Есе­нин окон­чил её в 1909 году). В г. Спас-Кле­пи­ки от­кры­та экс­по­зи­ция Спас-Кле­пи­ков­ской вто­ро­класс­ной учи­тель­ской шко­лы.

С 1965 году в Константиново еже­год­но про­во­дит­ся есе­нин­ский празд­ник по­эзии (с 1985 года Все­со­юз­ный, с 1992 гоад Все­рос­сий­ский), при­уро­чен­ный ко дню ро­ж­де­ния по­эта. В рам­ках празд­ни­ка с 2002 года еже­год­но про­во­дит­ся Ме­ж­ду­народная на­учная кон­фе­рен­ция (от­кры­тие - в Мо­ск­ве, в ИМЛИ; про­дол­же­ние - в Ря­за­ни, в Государственном университете им. С.А. Есе­ни­на; за­вер­ше­ние - в Константинове). Фе­с­ти­валь «Му­зы­каль­ное ле­то в Кон­стан­ти­но­ве» (с 2000 года) и фес­ти­валь изо­бра­зительного искусства «Мой край, за­дум­чи­вый и неж­ный» (с 2000 года). С 1997 года в Константиново ра­бо­та­ет Вы­ста­воч­но-тор­го­вый центр.

Иллюстрации:

Фото В.М. Паппе. Кон­стан­ти­но­во. Уса­деб­ный дом (т. н. дом Л.И. Ка­ши­ной);

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина. Кон­стан­ти­но­во. Дом ро­ди­те­лей С.А. Есе­ни­на.

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