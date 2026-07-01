КОНСТАНТИНОВ ДАР (лат. Donatio Constantini)

Подложный документ, якобы письмо императора Константина I папе римскому Сильвестру, которым император подтверждал передачу светской власти в Западной Римской империи епископу Рима.

Документ был создан, вероятно, в VIII в. в монастыре Корби и стал на несколько столетий основанием для претензий римских пап на светскую власть. В Константиновом даре сообщалось о том, что император Константин Великий болея проказой узнал, что сможет исцелиться, приняв крещение. Для осуществления обряда был найдет скрывавшийся в катакомбах епископ Рима Сильвестр I.

После крещения и чудесного исцеления Константин решил в знак благодарности передать папе римскому власть над западными провинциями империи, а также провозгласить его первым по старшинству среди епископов важнейших кафедр. Первым сообщением о Константиновом даре может считаться утверждение, встречающееся в письме папы Адриана Карду Великому. В котором упоминается Пипинов дар , который, как пишет папа Адриан, был сделан по примеру императора Константина. В XI–XII вв. Константинов дар, в подлинности которого не были никаких сомнений, использовался для обоснования примата папы над светской властью.

Документ был важным аргументом для Григория VII и Бонифация VIII, заявлявших о вселенской власти папы. Хотя еще при Оттоне III появлялись сомнения в подлинности документа, до XV в. утверждений о том, что Константинов дар — подделка, не было.

В XV в. итальянский гуманист Лоренцо Валла на основании филологического анализа пришел к утверждению, что Константинов дар не мог быть написан в IV в., потому что в документе употреблялись слова, не существовавшие в ту эпоху.

Иллюстрации:

Сильвестр получает знаки папской власти от Константина.

Автор статьи: Г. А.Шмидт