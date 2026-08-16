КОНСТАНТИНОВ АНАТОЛИЙ УСТИНОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1985), Герой Советского Союза (1946).

Биография

Родился 12 июня 1923 года в Москве. Окончил 9 классов школы и аэроклуб. В 1940 году был призван на службу в РККА Бауманским районным военным комиссариатом Москвы. В 1941 году окончил Тбилисскую ВАШЛ. Служил лётчиком в Поволжье.

Великая Отечественная война

С 28 августа 1942 года – в действующей армии. Воевал пилотом во 2-м истребительном авиационном полку 287-й истребительной авиационной дивизии. Летал на самолётах Як-1 и Як-9Д. Уже в первых боях под Сталинградом зарекомендовал себя как смелый, образцовый лётчик-истребитель. Совершал боевые вылеты на сопровождение штурмовых и бомбардировочных групп, воздушную разведку с аэрофотосъёмкой. В ноябре 1942 года был легко ранен в руку. К концу 1942 года совершил 34 боевых вылета, сбив 2 вражеских самолёта.

В 1943 году был назначен заместителем командира и одновременно штурманом эскадрильи того же полка, преобразованного в марте того же года в 85-й гвардейский. Лично водил истребительные группы на выполнение боевых задач. Во время Июльского наступления 1943 года на Южном фронте он продолжал успешно действовать по сопровождению штурмовиков и бомбардировщиков.

В дальнейшем стал командиром эскадрильи. Неизменно проявлял себя как талантливый лётчик, успешно справлявшийся с самым разнообразным спектром задач – сопровождением штурмовых и бомбардировочных групп, прикрытием наземных сил, воздушную разведку ближних тылов врага, перехват авиации противника, свободной охотой. За отличную службу неоднократно удостаивался благодарностей от командования. Пользовался большим уважением не только среди истребителей, но и среди лётчиков-штурмовиков, которых он множество раз спасал от вражеских истребителей, обеспечивал им максимальную эффективность удара. В боях за освобождение Румынии и Венгрии прикрывал наземные войска и военные объекты, самоотверженно вступая в бой даже против многократно превосходящих сил противника. Отлично овладел самолётной радиоаппаратурой, что позволяло ему держать двустороннюю связь с наземными и воздушными радиостанциями. Умело воспитывал подчинённых и руководил лётным составом своей эскадрильи, не раз спасал жизнь своих товарищей, попавших в тяжёлое положение, в том числе с риском для собственной жизни.

По состоянию на 4 февраля 1945 года совершил 294 боевых вылета, принял участие в 90 воздушных боях, сбив 19 вражеских самолётов. За время войны два раза представлялся к званию Героя, но лишь одно из этих представлений было реализовано. К 9 мая 1945 года он довёл свой боевой счёт до 23 сбитых машин.

Послевоенная жизнь

В 1964 году окончил ВАГШ, в 1982 году – Высшие академические курсы при ВАГШ. С июля 1973 года командовал сначала Бакинским, затем Московским округами ПВО. С мая 1987 года – в ГГИ МО СССР. Избирался кандидатом в члены ЦК КПСС, членом ЦРК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР трёх созывов. Умер 22 октября 2006 года.