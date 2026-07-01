КОНСТАНТИНОВ АЛЕКО

КОНСТАНТИНОВ АЛЕКО - болгарский пи­са­тель.

Из се­мьи ком­мер­сан­тов; в 1877 году во вре­мя русско-турецкой вой­ны в до­ме А. Константинова ос­та­нав­ли­вал­ся император Алек­сандр II . Окон­чил Но­во­рос­сий­ский университет в Одес­се (1885 год).

За­ни­мал различные су­дей­ские долж­но­сти в Со­фии (1885-1888, 1890-1892 годы); с 1896 года до кон­ца жиз­ни ра­бо­тал ад­во­ка­том. При­вер­же­нец пар­ла­мен­та­риз­ма и де­мо­кра­тии; член оп­по­зиционной Де­мо­кра­тической пар­тии (1896 год).

Пе­ча­тал­ся с 1880 года. Из­вест­ность А. Константинова при­нес­ла кни­га пу­те­вых очер­ков «До Чи­ка­го и на­зад» (1893 год), со­че­таю­щая впе­чат­ле­ния от западной ци­ви­ли­за­ции с раз­мыш­ле­ния­ми о национальном ха­рак­те­ре и судь­бе бол­гар.

Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние - цикл са­ти­рических рас­ска­зов-очер­ков «Бай Га­ню» («Бай Га­ньо», 1895 год, русский перевод 1912 год) о не­ве­же­ст­вен­ном, но хит­ром и рас­чёт­ли­вом дель­це, дос­тиг­нув­шем вы­со­ко­го об­щественного по­ло­же­ния; имя Бая Га­ню ста­ло в Бол­га­рии на­ри­ца­тель­ным.

Сре­ди других со­чи­не­ний: фель­е­то­ны, сти­хи; пе­ре­во­ды по­эзии А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва , Н.А. Не­кра­со­ва. На русский язык про­из­ве­де­ния А. Константинова пе­ре­во­ди­лись с 1897 года.

За­стре­лен по по­ли­тическим мо­ти­вам на­ём­ны­ми убий­ца­ми.

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1979;

Събра­ни съчи­не­ния: В 4 т. Со­фия, 1980–1982.