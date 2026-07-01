КОНСТАНТИНОВ АЛЕКО
КОНСТАНТИНОВ АЛЕКО - болгарский писатель.
Из семьи коммерсантов; в 1877 году во время русско-турецкой войны в доме А. Константинова останавливался император Александр II. Окончил Новороссийский университет в Одессе (1885 год).
Занимал различные судейские должности в Софии (1885-1888, 1890-1892 годы); с 1896 года до конца жизни работал адвокатом. Приверженец парламентаризма и демократии; член оппозиционной Демократической партии (1896 год).
Печатался с 1880 года. Известность А. Константинова принесла книга путевых очерков «До Чикаго и назад» (1893 год), сочетающая впечатления от западной цивилизации с размышлениями о национальном характере и судьбе болгар.
Наиболее значительное сочинение - цикл сатирических рассказов-очерков «Бай Ганю» («Бай Ганьо», 1895 год, русский перевод 1912 год) о невежественном, но хитром и расчётливом дельце, достигнувшем высокого общественного положения; имя Бая Ганю стало в Болгарии нарицательным.
Среди других сочинений: фельетоны, стихи; переводы поэзии А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова. На русский язык произведения А. Константинова переводились с 1897 года.
Застрелен по политическим мотивам наёмными убийцами.
Сочинения:
Избранное. М., 1979;
Събрани съчинения: В 4 т. София, 1980–1982.