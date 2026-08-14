КОНСТАНТИНОС II

Константинос II (Константин, греч. Κωνσταντίνος Β΄) (род. 02.06.1940) — король Греции с 6 марта 1964 по 8 декабря 1973, в греческой политической традиции — Король эллинов (Βασιλεύς των Ελλήνων).

Из династии Глюкбургов, имеет также титул принца Датского. Сын греческого короля Павла (1947—1964) и королевы Фредерики, внучки германского императора Вильгельма II. По отцу является родственником британского принца-консорта Филиппа Эдинбургского и братом Софии Греческой, cупруги испанского короля Хуана-Карлоса I . Время его правления характеризовалось чередой политических кризисов, постоянной сменой правительств и ожесточенной борьбой между консервативными и либеральными силами. После установления военно-политического «режима полковников» в апреле 1967 К. II фактически был отстранен от власти. Попытка контрпереворота, предпринятая лояльными ему военными 13 декабря 1967, не удалась, и К. II с семьей и ближайшими сподвижниками был выслан за границу. Период регентства, длившийся с декабря 1967 по июнь 1973, когда по инициативе главы режима Г. Пападопулоса были проведены референдум и президентские выборы, фактически завершил монархический этап в истории Греции. После падения военно-политического режима и восстановления демократической системы в июле 1974 был проведен общенациональный референдум, окончательно отменивший монархию (8 декабря 1974). Вплоть до 2013 К. II с семьей жил в Италии и в Великобритании, в мае 2013 королевская семья вернулась в Грецию.

Чемпион Олимпийских игр 1960, почетный член Международного олимпийского комитета (с 1974).

Лит.: ΜελετόπουλοςΜ. Κωνσταντίνος Β΄. Η βασιλεία στη Νεώτερη Ελληνική Ιστορία. Από τον Όθωνα στον Κωνσταντίνο Β΄, εκδ.Νέα Σύνορα-Α.Α.Λιβάνη, Αθήνα, 1994; Улунян А. А. Ошибка полковника Пападопулоса: Крах идеи «сильной руки» и крушение системы «управляемой демократии» в Греции (1967—1974 гг.). М., 2004; Его же. После режима. Греция: от военно-политической системы к парламентской демократии (1974—1981 гг.). М., 2005.