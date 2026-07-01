КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ «ВЕЧНЫЙ МИР» 1720 ГОДА
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ «ВЕЧНЫЙ МИР» 1720 ГОДА - договор между Россией и Османской империей, подтвердивший основные условия Константинопольского трактата 5(16) апреля 1712 года о возобновлении положений Прутского мира 1711 года, нарушенных царём Петром I, и Адрианопольского мира 1713 года. Подписан 5(16) ноября в Константинополе, с российской стороны - уполномоченным А.И. Дашковым, с турецкой стороны - великим визирем Дамадом Ибрагимом-пашой.
Был вызван тем, что в последние годы Северной войны 1700-1721 годов участники антироссийского блока (Священная Римская империя и Великобритания) подталкивали правительство Османской империи к началу военных действий против России, используя в качестве предлога присутствие российских войск на территории Речи Посполитой.
Однако турецкое правительство стремилось к миру с Россией, т. к. опасалось, что после окончания Северной войны она может потребовать пересмотра условий прежних соглашений, в т. ч. возврата г. Азов. Россия также стремилась избежать военного конфликта с Турцией и в мае 1719 года предложила заключить «вечный мир». Он состоял из преамбулы и 13 статей.
Условиями мира подтверждались существовавшая с 1713года русско-турецкая граница, гарантия безопасности народов и земель приграничных территорий, взаимные права росских и турецких купцов на свободную торговлю, беспошлинный проход росских паломников, направлявшихся в Иерусалим. Азов закреплялся за Османской империей, обеим сторонам запрещалось строительство укреплений между крепостями Азов и Черкасск (принадлежал России), а также в устье р. Самара и между реками Самара и Орель при их впадении в Днепр.
Россия обязывалась в течение двух месяцев со дня подписания мира вывести свои войска с польсколькой территории; также по условиям мира она возобновляла упразднённое после Прутского похода 1711 года своё дипломатическое представительство в Османской империи (до 1721 года резидентом был Дашков). Договор 1720 года укрепил южные границы России и позволил ей сосредоточить силы для успешного завершения Северной войны.
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 6. № 3671.