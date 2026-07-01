КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ «ВЕЧНЫЙ МИР» 1720 ГОДА

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ «ВЕЧНЫЙ МИР» 1720 ГОДА - до­го­вор ме­ж­ду Рос­си­ей и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей , под­твер­див­ший основные ус­ло­вия Кон­стан­ти­но­поль­ско­го трак­та­та 5(16) апреля 1712 года о во­зоб­нов­ле­нии по­ложе­ний Прут­ско­го ми­ра 1711 года, на­ру­шен­ных ца­рём Пет­ром I, и Ад­риа­но­поль­ско­го ми­ра 1713 года. Под­пи­сан 5(16) но­ября в Кон­стан­ти­но­по­ле, с российской сто­ро­ны - упол­но­мо­чен­ным А.И. Даш­ко­вым, с турецкой сто­ро­ны - великим ви­зи­рем Да­ма­дом Иб­ра­ги­мом-па­шой.

Был вы­зван тем, что в по­след­ние го­ды Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов уча­ст­ни­ки ан­ти­рос­сий­ско­го бло­ка (Свя­щен­ная Римская им­пе­рия и Ве­ли­ко­бри­та­ния) под­тал­ки­ва­ли пра­ви­тель­ст­во Ос­ман­ской им­пе­рии к на­ча­лу во­енных дей­ст­вий про­тив Рос­сии, ис­поль­зуя в ка­че­ст­ве пред­ло­га при­сут­ст­вие российских войск на тер­ри­то­рии Ре­чи По­спо­ли­той .

Од­на­ко турецкое пра­ви­тель­ст­во стре­ми­лось к ми­ру с Рос­си­ей, т. к. опа­са­лось, что по­сле окон­ча­ния Се­вер­ной вой­ны она мо­жет по­тре­бо­вать пе­ре­смот­ра ус­ло­вий преж­них со­гла­ше­ний, в т. ч. воз­вра­та г. Азов. Рос­сия так­же стре­ми­лась из­бе­жать во­енного кон­флик­та с Тур­ци­ей и в мае 1719 года пред­ло­жи­ла за­клю­чить «веч­ный мир». Он со­сто­ял из пре­ам­бу­лы и 13 ста­тей.

Ус­ло­вия­ми ми­ра под­твер­жда­лись су­ще­ст­во­вав­шая с 1713года русско-турецкая гра­ни­ца, га­ран­тия без­опас­но­сти на­ро­дов и зе­мель при­гра­нич­ных тер­ри­то­рий, вза­им­ные пра­ва росских и турецких куп­цов на сво­бод­ную тор­гов­лю, бес­по­шлин­ный про­ход росских па­лом­ни­ков, на­прав­ляв­ших­ся в Ие­ру­са­лим. Азов за­кре­п­лял­ся за Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, обе­им сто­ро­нам за­пре­ща­лось строи­тель­ст­во ук­ре­п­ле­ний ме­ж­ду кре­по­стя­ми Азов и Чер­касск (при­над­ле­жал Рос­сии), а так­же в устье р. Са­ма­ра и ме­ж­ду ре­ка­ми Са­ма­ра и Орель при их впа­де­нии в Днепр.

Рос­сия обя­зы­ва­лась в те­че­ние двух месяцев со дня под­пи­са­ния ми­ра вы­вес­ти свои вой­ска с польсколькой тер­ри­то­рии; так­же по ус­ло­ви­ям ми­ра она во­зоб­нов­ля­ла уп­разд­нён­ное по­сле Прут­ско­го по­хо­да 1711 года своё дип­ло­ма­тическое пред­ста­ви­тель­ст­во в Ос­ман­ской им­пе­рии (до 1721 года ре­зи­ден­том был Даш­ков). До­го­вор 1720 года ук­ре­пил южные гра­ни­цы Рос­сии и по­зво­лил ей со­сре­до­то­чить си­лы для ус­пеш­но­го за­вер­ше­ния Се­вер­ной вой­ны.

Исторические источники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 6. № 3671.

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